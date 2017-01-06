«Откройте Джека Лондона!»

Шестого января москвичи проснулись при температуре за окном в минус 25. В ночь перед Рождеством термометр покажет минус 35. МЧС предупреждает об опасности находиться на морозе долгое время и просит не выходить из дома, если у вас нет срочных дел. Гидрометцентр успокаивает, что такая погода — явление трехдневное, и уже 10 января станет чуть «теплее» — около минус 19. «Новая газета» узнала, что конкретно советует и не рекомендует делать МЧС на улице, начиная с субботы, и поговорила с медицинским экспертом о том, действительно ли, минус 35 — это опасно.

Пресс-служба МЧС ведомство

— Предупреждение распространяется на ночные часы двух дней подряд. Сильный мороз (до минус 35) начнется с 10 часов вечера шестого января, то есть сегодняшнего дня.

При выходе на улицу, чтобы не допустить обморожения, мы советуем, главное — надеть теплую обувь.

При первых признаках обморожения пострадавшего нужно доставить в ближайшее тёплое помещение, а затем снять промерзшую обувь, носки и перчатки. После первой помощи вы должны срочно вызвать врача для оказания врачебной помощи.

Снегом больных растирать не рекомендуется, потому что кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки, и от растирания возможно их повреждение. Нельзя использовать метод обогревания у костра, применять грелки — все это только ухудшает состояние пострадавшего.

Неприемлемый и неэффективный вариант первой помощи — втирание масел, жира, спирта при глубоком обморожении. При возникновении происшествий необходимо звонить по телефону «101», для помощи круглосуточно работает горячая линия МЧС.

Фото: РИА Новости

Виктор Тополянский кандидат медицинских наук

— Что-то произошло с современным человеком. Он стал поразительно ипохондрическим. Например,

в моем детстве, когда мороз был ниже 25 градусов, нам объявляли, что в школу мы не пойдем. По этому поводу мы выбегали во двор на тот самый мороз и там играли. Все только счастливы были.

Если человеку нужно завтра выйти на улицу, пусть он откроет рассказы Джека Лондона (где были морозы хуже), и, тем не менее, герои бегали со своими собаками по Аляске.

Одеться завтра нужно потеплее, шарфы завязать, уши закрыть, чтобы не отморозить. А в метро уже — тепло.

Бездомному, который оказался на морозе в такой день, оказать помощь, конечно же, нужно. Но для этого необходимо лечебное учреждение. Когда я работал на «скорой», мы очень часто выезжали на вызовы к тем, кто оказался обморожен или просто заснул в снегу. В связи с низким давлением ставится капельница. Но иногда просто погружали человека в тёплую ванну, где он постепенно приходил в себя. А когда проваливались в полынью с ледяной водой, первое, что давали — это стакан водки. Сейчас стакан, может, и не дашь, но если фляжка есть под рукой, почему нет?

Слишком много страхов появилось у людей. По-моему, надо чуть меньше бояться таких вещей, как морозы.