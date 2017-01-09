Последние императоры. Спецпроект

Анна АртемьеваЮрий КозыревОльга Боброва«Новая газета»
Смотреть спецпроект: 25.novayagazeta.ru
Монтаж: Андрей Любимов
предисловие от редакции
Проект, посвященный 25-летней годовщине окончания страны под названием «Союз Советских Социалистических Республик», мы задумывали как сугубо фотографический, в нем мало слов.
25 молодых фотографов со всего бывшего советского пространства получили задание: отыскать человека, родившегося в тот самый год, и рассказать о нем в контексте близкого ему «места силы» Советского Союза.
Новосибирский Академгородок, туркменские хлопковые плантации, бескрайние поля Кубани, чернобыльский реактор — эти точки на карте страны были известны каждому советскому человеку. Все вместе они и составляли смысл СССР. Что стало с ними теперь? Что думают о колоссальном проекте «Советский Союз» люди, выросшие за его временными границами? Как они соотносят себя с пространством, на котором некогда простиралась самая большая страна в мире?
Нашим героям мы задали примерно один и тот же набор вопросов. Собрав ответы, мы получили вполне точный портрет первого постсоветского поколения. Открылись удивительные штуки. Среди участников нашего проекта немало тех, кто не говорит по-русски (во всяком случае, так, как говорили их родители), — однако, рассказывая про Советский Союз, они часто повторяют максиму про тогдашнюю «дружбу народов». Многие из них учились за рубежом, открыли для себя мир — но в качестве базового элемента комфорта в наших опросниках они чаще всего упоминают воду. Простую водопроводную воду, которая нужна для жизни.
Не будучи советскими людьми, они носят в себе советский ген — знак общего прошлого.
Но этот проект — про будущее. Которое, даже когда речь идет о близких, все же у каждого свое.