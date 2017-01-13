Тысяча и одно

На отметке 999 набранных за карьеру очков Александр Овечкин задержался недолго — до 35-й секунды домашнего матча с «Питтсбургом». 20-й в сезоне гол лишил возможности репортеров рассуждать о том, когда капитан «Вашингтона» преодолеет знаковый рубеж, который до этого покорялся лишь трем россиянам — Александру Могильному, Сергею Федорову и Алексею Ковалеву.

В Национальной хоккейной лиге статистика — не дополнение, а основа маркетинга. Овечкин в пиаре не нуждается, но о своих показателях знает. Понимая, что каждое его новое статистическое достижение работает на клуб, на лигу, на весь хоккей. На российский в том числе. Поэтому форвард, не кокетничая, и заявил, что ему было очень важно набрать 1000-е в регулярном чемпионате очко как можно быстрее, и именно в вашингтонском «Верайзон-центре», в матче с принципиальным соперником.

К воротам на убойную позицию после передачи своего главного ассистента Никласа Бэкстрема вышел с правого фланга, бросал с кистей, зал приветствовал успех своего кумира стоя. А вот 1001-е очко Овечкин набрал уже в своем, известном каждому вратарю стиле — в большинстве, щелчком с ходу из левого круга вбрасывания. Шайба вошла под планку как пуля со смещенным центром тяжести. По заброшенным голам (546) Александр Овечкин вышел на 29-е место за всю историю НХЛ, опередив форварда-легенду Мориса Ришара. Снайперский приз имени которого воспитанник столичного «Динамо» брал 6 раз, причем последние четыре сезона — подряд.

По тому, как тяжело для Овечкина начинался сезон, трудно было предположить, что он продолжит бить разнообразные бомбардирские рекорды. В сентябре он провалил со сборной Кубок мира, что с учетом двух олимпийских турниров стало уже обидно обыденным. В своем 12-м заокеанском сезоне вместо привычных 20 с лишним минут игрового времени он вдруг начал получать в среднем на несколько минут меньше, что неизбежно сказалось на результативности. Главный тренер Барри Тротц и генеральный менеджер Брайан Маклеллан совместными усилиями, но не сразу, нашли оправдание такому не очень популярному решению: Овечкина надо поберечь, чтобы у него остались силы и энергетика для плей-офф. Было понятно, что не только в этом дело и что искусственно лишать лучшего своего форварда обычного игрового времени никто бы не стал.

…Самая выдающаяся личная статистика без командных достижений и титулов часть своего блеска, безусловно, теряет. Никто не упрекнет Александра Овечкина в том, что он работает только на себя, а не на команду. Но зависимость «Вашингтона» от 8-го номера и благо для клуба, и беда. Нет в НХЛ более раскрученного игрока, стабильно обеспечивающего интерес даже далекой от хоккея публики. Каждый сезон Александр Овечкин — фаворит снайперской гонки, но вот в плей-офф столичному клубу и его лидеру везет куда меньше. Там его из сезона в сезон останавливают жестко и неумолимо, не выручают даже уникальный снайперский талант и неукротимость лучшего форварда.

Овечкин не привык беречь себя и распределять силы так, чтобы выстрелить в самый нужный момент. Да и в национальной сборной, куда он едет по первому зову, удачные выступления чередуются с провальными. Тут Александр Великий совсем не конкурент тому же Сидни Кросби, с которым они в НХЛ начинали в одно время. У «Малыша Сида» хуже личная статистика, но он собрал все мыслимые главные титулы на уровне клуба и сборной. Овечкину нет равных в мире как узкому специалисту по взятию ворот, но сила может оборачиваться и слабостью.

Другим он не станет. Надо принимать Овечкина таким, какой он есть, и хоккейное сообщество ценит его именно за то, что он может делать лучше всех. Ему всего 31 год, никто не числит Овечкина в ветеранах, искра в глазах, по его собственному выражению, не пропадает, и пока он получает удовольствие от хоккея, получают удовольствие и миллионы его поклонников. Которых в России не меньше, чем за океаном.

Новые личные рекорды, даст бог, придут. Мечта дополнить их командными высотами пока остается мечтой, но чем черт не шутит. Время у Александра Овечкина еще есть.