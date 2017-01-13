У Исаакиевского собора, отданного в распоряжение РПЦ, собралось около тысячи несогласных горожан. Фото

В сквере напротив Исаакиевского собора прошла акция против передачи музея-памятника Русской православной церкви. Депутаты Борис Вишневский («Яблоко»), Максим Резник («Партия роста») и Алексей Ковалев («Справедливая Россия») выступили перед собравшимися с призывом не допустить передачи Исаакиевского собора РПЦ. Собралось около тысячи человек. Никаких столкновений не зафиксировано, а правоохранительные органы, по словам депутатов, «вели себя безукоризненно» и помогли пресечь провокации. 28 января состоится еще одна массовая акция горожан на эту тему

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Читайте также Исаакий для церкви. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что отдает Исаакиевский собор РПЦ Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»