Новая газета
Репортаж

У Исаакиевского собора, отданного в распоряжение РПЦ, собралось около тысячи несогласных горожан. Фото

Акция прошла без происшествий в формате встречи с депутатами Законодательного собрания города

Общество

Елена Лукьяновафотокорреспондент

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В сквере напротив Исаакиевского собора прошла акция против передачи музея-памятника Русской православной церкви. Депутаты Борис Вишневский («Яблоко»), Максим Резник («Партия роста») и Алексей Ковалев («Справедливая Россия») выступили перед собравшимися с призывом не допустить передачи Исаакиевского собора РПЦ. Собралось около тысячи человек. Никаких столкновений не зафиксировано, а правоохранительные органы, по словам депутатов, «вели себя безукоризненно» и помогли пресечь провокации. 28 января состоится еще одна массовая акция горожан на эту тему

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Теги:
чиновники, акции протеста, музеи, рпц, петербург

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