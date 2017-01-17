Поезд «Косово — это Сербия»

Все началось с того, что 14 января с центрального вокзала Белграда в направлении соседнего Косово отправился пассажирский поезд. Состав выглядел необычно — на покрашенные в цвета национального сербского флага вагоны на 21 языке, включая албанский, были нанесены надписи «Косово — это Сербия». Интерьер украшали постеры икон и росписей православных церквей и монастырей, находящихся на косовской территории. Основной контингент пассажиров составляли политики, представители различных общественных организаций и журналисты.

Прямое железнодорожное сообщение между бывшим автономным краем Косово и метрополией было прервано в 1999 году из-за военных действий и с тех пор не возобновлялось.

Власти Приштины, получив информацию об отправке поезда, отдали правоохранительным силам приказ — любыми средствами вплоть до применения оружия воспрепятствовать его продвижению на свою территорию. На границу выдвинулись спецподразделения полиции, усиленные бронетехникой.

С сербской стороны в пограничном районе также подняли по тревоге армейские части. В Белграде в здании генерального штаба на экстренное заседание собрался Совет национальной безопасности. Президент Томислав Николич не исключил того, что если ситуация выйдет из-под контроля и в Косово будут совершены покушения на жизнь сербов, то может быть задействована армия. А чуть позже, отвечая на вопросы журналистов, добавил: «Мы все, а не только войска, пойдем защищать сербов от потенциальных убийств. И я пойду, мне это делать не впервые».

Накалившуюся до предела обстановку разрядил премьер сербского правительства Александр Вучич, распорядившись остановить поезд на пограничной станции Рашка. Свое решение он объяснил тем, что косовские власти по прибытии состава якобы планировали арестовать машиниста и всех пассажиров, к тому же поступили сведения о возможном минировании железнодорожного пути. И, обвинив Приштину в намеренной эскалации вооруженного противостояния, подчеркнул, что «сербы послали не танки, а всего лишь поезд».

В ответ президент Косово Хашим Тачи, возложив всю ответственность за инцидент на Белград, написал в фейсбук: «Мы уважаем свободу передвижения людей и товаров, но поезд, покрытый националистическими лозунгами, которые нарушают нашу конституцию и законы, является для нас полностью неприемлемым». Из Приштины в адрес Евросоюза, Вашингтона, международных организаций полетели тревожные телеграммы о «провокации со стороны Сербии с целью дестабилизировать обстановку».

Позже косовские саперы проверили рельсы. Мин не нашли.

Надо заметить, что и без происшествия с поездом отношения Сербии и Косова нельзя назвать добрососедскими. Они постоянно искрят взаимными обвинениями, открытыми нападками и провокациями. Так, в октябре прошлого года в Сербии арестовали косовара — начальника полиции города Косовска-Митровица, где компактно проживают сербы. Приштина ответила запретом сербским должностным лицам посещать страну.

Совсем свежий пример. Власти Белграда в очередной раз подали в международный розыск бывшего косовского премьера Рамуша Харадиная, обвиняя его в военных преступлениях и массовых убийствах. Уже дважды дело Харадиная рассматривал международный суд в Гааге и оба раза оправдывал. В начале января нового года экс-премьер был задержан в аэропорту во Франции, куда прилетел по дипломатическому паспорту. Приштина по этому поводу выразила официальный протест и организовала митинги в поддержку политика.

Тогда правительство Сербии сообщило, что, по его информации, проживающие за рубежом косовские албанцы намерены захватить в США или в какой-либо европейской стране посольство Сербии, чтобы обменять своего задержанного соотечественника на сербских дипломатов. Правда это была или нет, но французский суд все-таки отпустил Харадиная на свободу, хотя и запретил покидать территорию страны.

Несмотря на то что Косово в качестве независимого государства признали 110 стран, Белград упорно отказывается это сделать (Россия, кстати, тоже) и по-прежнему называет соседнее государство автономным краем. Все усилия ЕС и других посредников по нормализации отношений между двумя странами пока не привели к каким-либо значимым позитивным сдвигам.

За почти 10 лет суверенного существования Республика Косово не слишком продвинулась вперед по преодолению экономической отсталости, хронической коррумпированности властей и разгулу организованной преступности. До сих пор главную роль в формировании бюджета играют иностранные дотации. Импорт примерно в три раза превышает экспорт, безработица среди молодежи доходит почти до 70%.

Вместе с тем Косово, по данным Интерпола, является основной перевалочной базой для трафика наркотиков из Афганистана и Пакистана в Западную Европу. Нелегальные доходы от оборота наркотических средств по приблизительным оценкам превышают 1 миллиард евро в год.

Сомнительно, что ориентированные на евроинтеграцию политики в Белграде плохо осведомлены о положении дел в Косово. Но в Сербии десятки праворадикальных националистических движений и группировок все еще не могут смириться с развалом Югославии и утратой сербами доминирующего положения в регионе. Лозунг восстановления «Великой Сербии» находит поддержку у части населения особенно тогда, когда проводятся очередные выборные кампании. На прошлых парламентских выборах в апреле 2016 года, например, ультранационалистическая Сербская радикальная партия (СРП) Воислава Шешеля, набрав около 8 процентов голосов, смогла после четырехлетнего перерыва вновь вернуться в Народную скупщину.

В апреле нынешнего года сербам предстоит избрать нового президента. Нынешний глава государства Томислав Николич, имея законное право на второй срок, намерен выдвинуть свою кандидатуру. Вот только его рейтинг в течение всего прошлого года неуклонно падал и временами опускался до двух процентов. А на президентский пост, кстати, решил претендовать тот же Шешель, у которого Николич когда-то ходил в заместителях по СРП.

И еще одна деталь. Николич избирался в 2012 году в президенты с должности председателя Сербской прогрессивной партии, передав бразды партийного правления в руки Александра Вучича. Сейчас СПП контролирует 177 из 250 мест в парламенте, а Вучич возглавляет правительство, и ему, возможно, не совсем комфортно было бы до истечения полномочий в 2020 году иметь дело с политиком из другого лагеря на высшем государственном посту.

Вся история с поездом, полагают некоторые международные наблюдатели, очень похожа на хорошо разыгранный пропагандистский спектакль, чтобы добавить очки в рейтинг действующего президента. Хотя это действо вряд ли облегчит положение косовских сербов, скорее всего, наоборот, — только еще больше вызовет отчуждение, недоверие и неприязнь со стороны албанцев. Уже в прошедшие выходные во многих местах Косово состоялись стихийные антисербские митинги и демонстрации.