Сергей Хомяков — вокал, тексты, бас-гитара:

— Из нашего обширного репертуара больше всего повезло «Рыбалке» («Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, Закинешь удочку... Клюет!») и песне «Зима, весна, веселые каникулы», их знают все. Но и остальные наши песни нам нравятся ничуть не меньше. Мы даже их переслушиваем.

У группы был семилетний перерыв, сейчас мы опять собрались и работаем над новым альбомом. В записи песни «Великолепна» участвовал клавишник групп «Странные игры», «АВИА» и «НОМ» Николай Гусев. Мы обязательно сыграем ее на концерте в клубе «Чайнатаун» 19 января. Приходите!