На что ставят красно-белые

Руководство футбольного «Спартака» решило, что пора брать «золото» — сейчас или никогда. Иначе бы красно-белые, как и их основные конкуренты, вели бы себя на зимнем трансферном рынке гораздо скромнее. Приобретений у «Спартака» немного, но качественный уровень будет, пожалуй, повыше, чем даже у «Зенита». Правда, все это пока что на бумаге

Самых долгожданных новобранцев, полузащитника сборной России Александра Самедова и экс-форварда сборной Бразилии Луиса Адриану, подписали за день-другой до отправки на первый тренировочный сбор. Можно было даже подумать, что позднее возвращение из отпуска связано именно с ожиданием звездных новичков, но дело, конечно, не в этом.

Адриану «Спартак» вел как бы не со времени перехода бразильца из «Шахтера» в «Милан», то есть почти полтора года. Эпопея с возвращением своего воспитанника Самедова из «Локомотива» тоже началась не вчера. Почему менеджмент «народной команды» и ее нынешний главный тренер Массимо Каррера уперлись именно в этих футболистов, объясняли все, кому не лень – кроме руководства самого клуба. Общим местом стало следующее: «Спартаку» не хватает вариативности в атакующей линии, Самедов добавит ей креатива, а Адриану – мощи и результативности.

Александр Самедов полноценно смог проявить себя в родном «Спартаке» только при Невио Скале, а за последующие 12 лет отметился во всех столичных клубах кроме ЦСКА: в «Локомотиве», «Москве» «Динамо», и снова в «Локомотиве». Обузой не был, но и до положения незаменимого нигде, в том числе и в сборной России, не дотягивал. В сборной по-настоящему блеснул, пожалуй, только нынешней осенью, но на фоне экспериментов нового главного тренера Станислава Черчесова достаточно было выглядеть чуть более охочим до игры, чем партнеры. Как чрезвычайно активный игрок правой бровки, обладающий хорошим рывком и способностью делать зрячие кроссы, Самедов действительно может быть полезен «Спартаку» - особенно с учетом того, что интерес англичан к Квинси Промесу вот-вот может обрести реальные формы. Но и безусловной уверенности в том, что достаточно узкий 31-летний специалист с ходу станет одним из лидеров красно-белых, нет.

Еще сложнее с Луисом Адриану. Попавший к Мирче Луческу в «бразильский» «Шахтер» в очень молодом возрасте, настоящим лидером уроженец Порту-Аллегри стал далеко не сразу. Долгое время он был «одним из», а в первый бомбардирский ряд пробился, пожалуй, на исходе донецкого периода жизни самого яркого и титулованного клуба Восточной Европы. Тогда же Адриану провел четыре матча за сборную Бразилии, что, безусловно, повысило интерес к нему.

Нуждающийся в обновлении бывший гранд европейского футбола «Милан» приобрел забивного форварда за 8 миллионов евро, но вложения не оправдались — в своем первом сезоне на счету Адриану оказалось лишь четыре гола, а половину нынешнего сезона он вовсе провел на скамейке запасных. «Спартак», однако, оказался упорен в своем желании заполучить некогда стабильного 29-летнего бомбардира, и своего добился. Сумма трансфера составила, по некоторым данным, 3,5 миллиона евро, годовая зарплата – до 4,5 миллиона, что, по мнению ряда аналитиков, годилось для лидера «Шахтера», но отнюдь не для «скамеечника» итальянского клуба.

Как бы то ни было, с учетом приобретения у пермского «Амкара» голкипера Александра Селихова и защитника Георгия Джикия, «Спартак» закрыл почти все проблемные зоны и увеличил глубину состава. Что на решающем отрезке чемпионата России, который стартует 5 марта, может иметь очень большое значение. Едва ли не впервые за последние годы трансферная кампания проведена аккуратно и со смыслом — по крайней мере логика в каждом приобретении просматривается. Это работа «на сейчас», прежде всего на то, чтобы не упустить чемпионство. Которого миллионы поклонников «Спартака» уже заждались.

У «Зенита» к относительно звездным приобретениям пока можно отнести разве что трансфер француза Молло из самарских «Крыльев Советов». ЦСКА, похоже, вовсе не собирается раскошеливаться. «Краснодар», «Рубин», «Терек» — никто из имущих не размахивает руками, тем самым обозначая тенденцию жить по средствам. Про остальные клубы премьер-лиги, включая «Ростов», и речи нет. Не до жиру, быть бы живу.

Это совсем не означает, что «золото» само свалится «Спартаку» в руки. Но претензия обозначена и подтверждена.