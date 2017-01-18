Помнить — значит бороться!

Восемь лет назад, 19 января 2009 года, в центре Москвы были жестоко убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова

19 января стал Днем памяти жертв политического насилия, совершенного по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды. Уже в восьмой раз во многих городах России, а также других странах, пройдут различные мероприятия, цель которых — ​сказать решительное «Нет!» нацистскому террору, а также другим формам ксенофобии, расизма, пропаганде ненависти и вражды между народами.

Изолирование от общества непосредственных убийц Стаса Маркелова и Насти Бабуровой, а также участников других нацистских банд, не решило проблему «неофашизма».

Те среды и тот дискурс, которые «вырастили» убийц, не только сохранили позиции, но, напротив, даже упрочили их. Власть успешно интегрировала ультраправую идеологию, скрытую под личиной державного патриотизма и национализма для решения своих тактических задач, будь то борьба с политической оппозицией, мобилизация «добровольцев» для военных кампаний, идеологическое оформление авторитаризма или борьба с социальными протестами.

Если бы по какой-то причине члены БОРН в прошлом не выбрали путь вооруженного подполья, то сегодня они могли быть заняты в культурной политике или телевизионных дискуссиях, транслируя свои идеи и ценности за бюджетные средства или получая военный опыт в авантюрах по защите «Русского мира».

Всплеск уличного насилия середины и конца 2000-х, когда каждый год нацисты убивали около сотни человек и открыто демонстрировали свои намерения создать вооруженное подполье, — ​проходил на фоне борьбы государства с мифической «оранжевой» угрозой после Майдана 2004 года. Точно так же, как и сейчас, оппозиция объявлялась «врагами России», «иностранными агентами», «пятой колонной», а ультраправая молодежь рассматривалась как возможный ресурс для уличного противостояния всем несогласным с политикой властей.

Разделение общества на своих и чужих, использование пропаганды вместо фактов, враждебная внешняя политика — ​все это формирует среду, которая готова, осознанно или нет, словесную агрессию превратить в действие. Яркий пример — ​убийство Бориса Немцова, а также многочисленные нападения на журналистов и правозащитников по всей России.

Опасность фашизма никуда не делась.

Приходите на шествие памяти Стаса и Насти 19 января.

Помнить — ​значит бороться!

Алексей Гаскаров,

фигурант «Болотного дела»