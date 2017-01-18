Генсеки запаса

По словам источника, близкого к руководству КПРФ, партия с высокой вероятностью выставит кандидатом на выборах президента не Геннадия Зюганова, а одного из более молодых его соратников. Этот кандидат в дальнейшем может возглавить партию. Администрация президента заинтересована в кандидате от КПРФ, который сможет привлечь внимание к выборам и повысить явку, а Геннадий Зюганов с этим рискует не справиться, говорит другой источник «Новой», работающий с коммунистами в регионах. Вероятными преемниками называют губернатора Иркутской области Сергея Левченко, мэра Новосибирска Анатолия Локотя и депутата Юрия Афонина. Смена поколений в КПРФ может стать знаковой для российской политики.

Смена политических лидеров в России — событие вообще-то экстраординарное. Председатели российских партий, существующих с 90-х годов, не меняются десятилетиями. Только «ЕР» может похвастаться сравнительной молодостью и многообразием лидеров (Шойгу, Лужков и Шаймиев, потом Грызлов — Путин — Медведев), хотя по факту лидер и здесь не менялся с начала нулевых — это Владимир Путин.

Президентские выборы — хороший повод для ревизии партийного руководства. Кандидат в президенты получает большие ресурсы, увеличивает свой вес в партии и, естественно, рассматривается как ее новый лидер. Вероятность того, что у КПРФ сменится формальный лидер, невелика, утверждают в самой партии, но коммунисты вполне могут выдвинуть в президенты нового кандидата. Этого не исключил и сам Зюганов: на пленуме партии по итогам выборов 2016 года он призвал региональные отделения активнее предлагать кандидатов на выборах всех уровней, в том числе президентских.

Сейчас в КПРФ никто не комментирует выдвижение кандидата в президенты: почти все партийцы, с которыми пыталась поговорить об этом «Новая», осторожно посоветовали дождаться майского съезда партии.

Геннадий Зюганов руководит КПРФ с 1993 года. Он четыре раза участвовал в выборах президента России, каждый раз занимая второе место: в 1996 году лидер КПРФ получил 32% голосов, уступив Ельцину, в 2000-м — 29%, в 2008-м — 17,7%, в 2012-м — 17%. Лишь один раз за свою карьеру Зюганов пропустил президентские выборы: в 2004 году партию представлял депутат Госдумы Николай Харитонов, набрав 13,7%.

Разговоры о том, что в руководстве КПРФ могут произойти перемены, в очередной раз возникли в 2015 году с подачи заместителя Зюганова Валерия Рашкина: тогда он презентовал программу вывода России из экономического кризиса и политического застоя, и журналисты заметили, что у Геннадия Зюганова появился конкурент. Этот эпизод принес Рашкину скорее вред, чем пользу: репутация соперника генсека связана с рисками.

«Рашкин двигался вперед, двигался, работал, а его окружение посчитало, что он хочет быть первым, объединилось и ножку стула подпилило, — замечает политтехнолог Владимир Перевозчиков. — Если ты хочешь результата в Москве, нужно больше работы в кабинетах, создавать коалиции, устраивать договорные матчи и не светиться больше, чем лидер и его ближайшие преемники».

Сейчас Рашкин продолжает активно выступать в информационном поле: встречается с гуковскими шахтерами, судится с «Роснефтью» и Вячеславом Володиным. Он остается одним из самых публичных лиц в партии, но стать ее лидером или кандидатом в президенты у него шансов немного, признают в партии.

На грядущих выборах президента второе место с наибольшей вероятностью займет Владимир Жириновский, считает Константин Калачев, глава «Политической экспертной группы» и политтехнолог, работавший с партией «Единая Россия». В этом случае КПРФ нужно выдвигать кого-то, кто обойдет Жириновского, а это явно не Зюганов, уверен Калачев: «У него есть определенный пул сторонников, но потенциал КПРФ как партии выше, чем потенциал Зюганова как политика. Он тянет КПРФ вниз, и запрос на обновление, безусловно, есть. Если Геннадий Андреевич думает о преемнике, то нужно выдвигать его: такой человек увеличит свои аппаратные возможности в партии. Но разговоры о преемниках идут с 2000-х годов, а Геннадий Андреевич подвигаться не собирается». Ростислав Туровский, вице-президент Центра политических технологий, напротив, считает, что на грядущих президентских выборах КПРФ только потеряет голоса, если выдвинет кого-то, кроме Зюганова. «У Зюганова сейчас не лучшие публичные позиции и не лучший рейтинг, и если он выдвинется, результат вряд ли будет больше 15%. Но с другим кандидатом есть риск опуститься и ниже 10%», — говорит Туровский.

Юрий Афонин. Фото: РИА Новости

КПРФ может выдвинуть альтернативного кандидата, который затем возглавит партию, если этот кандидат будет устраивать самого Геннадия Зюганова и Кремль. В таком случае наиболее вероятна кандидатура Юрия Афонина, считает Константин Калачев. Афонин — секретарь ЦК партии и депутат Госдумы трех созывов с 2007 года, первый зам председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Это один из самых молодых политиков в руководстве КПРФ, ему 39 лет. «Выдвижение Юрия Афонина мне кажется более перспективным и более реальным, — говорит Константин Калачев. — Сам он человек системный, Зюганов относится к нему хорошо, и ходят слухи, что Афонин может стать его преемником. С точки зрения Кремля, он достаточно молодой, достаточно системный и мог бы привлечь дополнительный электорат. С точки зрения возраста он наиболее подходящий». «Афонин внутри партии может считаться перспективной кандидатурой на вырост, он считается сравнительно молодым, — соглашается Ростислав Туровский. — С ним не связаны никакие конфликты, он может получить активную поддержку Зюганова».

Если предполагать, что партия отважится на серьезные перемены и сделает ставку не на ближний круг Зюганова, то вероятными кандидатами называют губернатора Иркутской области Сергея Левченко и мэра Новосибирска Анатолия Локтя, оба — бывшие депутаты от КПРФ. Валерий Рашкин считает более сильным кандидатом Сергея Левченко.

«У него огромный опыт депутатской деятельности. Он вхож в правительство, может работать не с коммунистической частью руководства, в том числе и с теми, кто нас не любит. За год работы губернатором ему ни в одном предложении не отказали ни в правительстве, ни в администрации президента — сам у него спрашивал. Он способен работать с деловыми людьми, нашел контакты за рубежом, наладил отношения с Вьетнамом. Он сам технолог, участвовал в выборах и знает, что это такое», — замечает Рашкин.

Сергей Левченко. Фото: РИА Новости

Сергей Левченко — один из двух губернаторов-коммунистов. Его победа на губернаторских выборах в сентябре 2015 года состоялась во многом благодаря конфликтам врио губернатора Сергея Ерощенко с местными единороссами и крупным бизнесом.

В сентябре Левченко стал губернатором, а в октябре СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении его сына Андрея, гендиректора компании «Стальконструкция», летом ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и невыплате зарплаты сотрудникам. Тем не менее после выборов Андрей Левченко стал депутатом Законодательного собрания Иркутской области.

Победа Левченко в 2015 году застала Москву врасплох, и сейчас отношение к нему со стороны Кремля настороженное, говорит Ростислав Туровский. «Отношения Левченко с Кремлем не выстроены должным образом: его победу приняли, но активной поддержки он не получает. Тактики прагматического сотрудничества Кремля с Левченко я не вижу». «У Левченко хватает проблем в регионе, в том числе с администрацией города и области, — говорит Константин Калачев. — Он может участвовать в выборах, если в администрации президента ему скажут, что не будут идти на системное обострение в области. Последнее, что по Левченко выходило, — это червивые конфеты (публикации о новогодних детских подарках от губернатора, в которых были обнаружены черви. — А. Б.). А представьте, что он выдвигается в президенты — и начинаются боевые действия в тылу региона».

Анатолий Локоть. Фото: РИА Новости

Что касается Анатолия Локотя, то он стал мэром Новосибирска в апреле 2014 года. Выборы прошли при низкой явке (32,6%) и меньше чем через месяц после того, как губернатор Новосибирской области единоросс Василий Юрченко был снят с должности президентом в связи с утратой доверия. Кандидатура Локотя может устроить Кремль, но весьма вероятно, что сам он не захочет рисковать той властью, которая у него уже есть, ради заведомо проигрышного выступления на выборах президента.

«Любой региональный политик, перешедший в федеральную власть, думает о сохранении своих позиций. Стать губернатором Новосибирской области Локотю не предложат — что ему могут предложить?» — рассуждает Константин Калачев, замечая, что Локоть довольно успешен на посту мэра.

У Локотя меньше проблем во взаимоотношениях с Москвой, чем у Левченко, уверен и Ростислав Туровский: «Против его победы (на выборах мэра. — А. Б.) Кремль не возражал». Тем не менее политолог считает, что выдвижение региональных фигур, таких как Левченко или Локоть, будет «откровенной сдачей президентской кампании под видом выдвижения нового кандидата».

По мнению Ростислава Туровского, у нового состава администрации президента пока вовсе нет стратегически продуманного варианта, что делать с КПРФ. «Отношения с КПРФ надо создавать с нуля, и так как они не отлажены, могут возникать различные фантазии. Они (администрация президента. — А. Б.) могут продвигать вариант с новым кандидатом, говоря, что это поднимет явку, хотя это не так».

Кроме ближайших соратников Зюганова, а также Левченко и Локотя, возможными кандидатами в президенты от КПРФ называют беспартийных политиков, активно работающих с КПРФ: главу подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина и одного из основателей партии «Яблоко» Юрия Болдырева — согласно внутренним опросам коммунистов, они оба довольно популярны в партии. Афонин и Локоть не стали комментировать возможность своего выдвижения, сославшась на то, что решит партия. Левченко был не доступен для комментариев.