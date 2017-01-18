Вступишься за слабого — этого, чего доброго, никто и не заметит. То ли дело — вступиться за богатыря. «Богатыря русского не трогать!» — потребовал в Twitter депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин и сразу обратил на себя внимание. «Укры требуют признать Илью Муромца своим, — как умел, написал он. — Пусть Соловья-разбойника и Змея Горыныча берут. Они из-под Чернигова». Понятно, насчет Соловья-разбойника и Змея Горыныча — это локальный юмор. «Укры» — это тоже, видимо, шутка. Не мог же наш депутат столь пренебрежительно назвать многомиллионный народ.

А что нового произошло в отношениях братских народов, вы знаете. В министерстве обороны Украины вдруг принялись доказывать, что Илья Муромец родился вовсе не под Владимиром, а под Черниговом в селе Моровске, и, следовательно, он не русский, а украинский богатырь. Почему за передел богатырей взялись военные? Вряд ли они обнаружили в военкомате Чернигова учетную карточку рядового Муромца, а на чердаке какого-то жилого дома в Моровске — шкатулку с солдатским письмом-треугольником от Ильи Ивановича. Вот, мол, иду в бой с Соловьем-разбойником, если не вернусь, прошу считать меня членом «Батькивщины».

Различные предположения о местожительстве гражданина Муромца обсуждались еще до революции и в советскую пору тоже, но вроде бы никогда в эти дискуссии не встревали военные ведомства, офицеры, генералы и адмиралы. Историки да археологи спорили так, что у них пенсне с носов спадали, но, как водится на конференциях, дело заканчивалось банкетом. А сейчас дожили, былинный герой призван крепить военное могущество державы. Той или этой?

Ясное дело, Россия и без участия депутата Сидякина Муромца не уступит. Уже дал отповедь украинской стороне мэр города Мурома Евгений Рычков. Уже подтянулись с нашей стороны связисты. Не военные связисты, которые тянут провод от окопа до окопа, а вполне себе мирные. В СМИ появились заголовки: «Почта России» указала точный адрес богатыря Ильи Муромца». Письма и открытки Муромцу, чтоб вы знали, нужно направлять по такому-то адресу, сообщает пресс-служба почтового ведомства и дает адрес театра-музея Ильи Муромца. И сразу видно, что театр-музей находится в Муроме, а никак не в Чернигове. Ведь учреждение располагается на улице Коммунистической, что на Украине теперь просто невозможно.

Вроде дали отпор, и пока все отдыхают. Но две страны, которым нечем больше заняться, могут собраться с силами и возобновить культурно-историческую стычку. И тут, пока оппоненты не додумались дать Илье Муромцу звание Героя Украины, нашим надо бы сыграть на опережение. Один указ — и прочно закрепили бы Илью за Россией.

Заодно и Добрыню Никитича с Алешей Поповичем неплохо бы удостоить каких-нибудь крупных орденов, чтобы видны были на кольчугах (картину Васнецова «Три богатыря», конечно, придется немного подредактировать). Тогда и позиции наши укрепятся, и депутат Сидякин, занимающийся в Думе проблемами ЖКХ, спокойно вернется к платежкам квартиросъемщиков. А они таковы, словно в управляющих компаниях засели Соловьи-разбойники.