Белорусский транзит

В начале прошлой недели Минск ввел «безвизовую пятидневку» для граждан 80 стран мира, а в конце той же недели стало известно, что на территории Беларуси будут построены лагеря для беженцев, которых не принимает Европа. Первой об этом сообщила немецкая газета Tageszeitung, в распоряжении которой оказались документы Еврокомиссии, предназначенные для внутреннего пользования.

Сначала это казалось чем-то несерьезным: пиар-акцией, очередным ходом Беларуси в информационной войне с Россией, ставшей следствием войны нефтегазовой. Но начальник управления информации белорусского МИДа Дмитрий Мирончик подтвердил: центры для содержания мигрантов действительно будут построены: «Речь идет о совместном проекте белорусской стороны с представительством Международной организации по миграции в Республике Беларусь, который реализуется в рамках проекта «Партнерство ради мобильности». По словам Мирончика, работа по строительству центров размещения мигрантов ведется в рамках подготовки к подписанию Беларусью соглашения о реадмиссии с Евросоюзом.

Теперь, когда информация утратила гриф «для служебного пользования», стало известно, что на реализацию проекта Еврокомиссия выделит Беларуси 7 миллионов евро. Финансовое соглашение, в рамках которого будут выделены деньги, вскоре должны подписать МВД Беларуси, Еврокомиссия и представительство Международной организации по миграции в Республике Беларусь.

На эти деньги будут построены несколько центров размещения мигрантов, в просторечии — ​лагерей. Рассчитанные на 30–50 мест, они будут двух типов: открытого и закрытого. В открытых будут отдельные секции для женщин и семей с детьми, с медицинской и психологической помощью. Закрытые будут больше похожи на тюрьму: там беженцы, в отношении которых принято решение о депортации, будут ждать отправки на родину.

В принципе, ничего конспирологического в этой новости нет. Переговоры Беларуси и Евросоюза по поводу соглашения о реадмиссии ведутся уже несколько лет — ​с 2013 года. Подписание этого соглашения упростит визовый режим и снизит стоимость шенгенских виз для белорусов. К слову, Россия подписала соглашение о реадмиссии с Европейским союзом еще в 2006 году. И сегодня россиянин платит за шенгенскую визу 35 евро, а белорус — ​60, то есть почти вдвое дороже. Естественно, всем хочется платить меньше.

В октябре прошлого года Беларусь и ЕС уже подписали декларацию о мобильном партнерстве — ​это и был первый шаг перед соглашением о реадмиссии. Но на прошлой неделе начальник главного консульского управления белорусского МИДа Игорь Фисенко заявил, что Минск сейчас не может выполнить обязательства, которые предполагает соглашение о реадмиссии, из-за отсутствия инфраструктуры. В России давно уже есть центры содержания мигрантов, и потому она смогла подписать соглашение с ЕС еще в 2006 году. В Беларуси ничего подобного нет, мигранты в ожидании депортации содержатся в тюрьмах, хотя формально не арестованы и не лишены свободы.

Можно вспомнить прошлогоднюю историю о таджикской активистке Шабнам Худойдодовой, которая просила политического убежища в Беларуси. Полгода, пока власти рассматривали ее заявление, девушка сидела в брестском СИЗО, хотя ни в чем не обвинялась. Просто больше поместить ее было некуда. Теперь за деньги Евросоюза в Беларуси построят миграционные центры. Это стандартные условия подписания соглашения о реадмиссии: если беженцы въезжают в ЕС со стороны Беларуси, но не получают там убежище, их возвращают назад. И ждать депортации или разрешения остаться в Беларуси они должны не в тюрьме — ​не преступники ведь, не подозреваемые и не обвиняемые, — ​а в миграционном центре. Вспомните группу чеченцев, которые прошлым летом застряли в Бресте, пытаясь прорваться в Польшу. Поскольку все они — ​граждане России, не нарушившие белорусских законов и не подлежащие депортации, то обустроились они прямо на брестском вокзале. Но если бы соглашение с ЕС к тому времени было подписано, а центры построены, у беженцев по крайней мере были бы крыша над головой, еда и медицинская помощь.

Так что неожиданно бурная реакция на новость о выделении Еврокомиссией денег на строительство подобных заведений объясняется двумя причинами. Во-первых, она появилась следом за указом Александра Лукашенко о разрешении безвизового въезда в Беларусь на срок до 5 дней гражданам 80 государств, и можно предположить, что желающие попасть в Европу этим транзитным коридором непременно воспользуются. Во-вторых, гриф «Для служебного пользования» на документах, которые в отношениях Евросоюза с другими странами были открытыми, не может не вызывать опасений. Сразу возникает вопрос, а нет ли там еще чего-нибудь скрытого, под грифом «Секретно», что станет неприятным сюрпризом для белорусов. Ну и для россиян, само собой разумеется.