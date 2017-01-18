Только за свои

Сбербанк приостановил действие программы государственной поддержки образовательных кредитов, в рамках которых заем на обучение можно было получить по льготной ставке. По словам пресс-службы банка, это связано с «оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования», которую осуществляет Минобрнауки. В министерстве пообещали «в максимально короткие сроки возобновить процесс выдачи кредитов» и объяснили заморозку кредитования студентов вступлением в силу нового постановления правительства, которое требует от Сбербанка внесения изменения в нормативные документы. Сбербанк был единственным банком, предоставляющим подобные льготные кредиты для студентов. Его председатель Герман Греф часто выступает с призывами к построению экономики знаний и развитию системы образования.

Согласно закону «Об образовании», образовательный кредит с господдержкой может покрывать до 100% стоимости обучения. В период обучения студент оплачивает только процентные платежи, а основную сумму долга погашает в течение следующих 10 лет. Процентная ставка по таким кредитам — ​7,5%, при этом три четверти ставки субсидируются государством. Ранее эту услугу предоставлял и Росинтербанк, но он лишился лицензии в сентябре прошлого года, после чего единственным участником госпрограммы остался Сбербанк. За период с июля по сентябрь 2016 года госбанк выдал кредитов на сумму около 480 млн рублей — ​вдвое больше, чем годом ранее.

Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин полагает, что льготные кредиты, субсидируемые государством, необходимы для поддержки того сегмента образования, которое можно назвать «элитным». Лидерами по количеству студентов, оплачивающих обучение с помощью этой федеральной программы, являются МГУ, ВШЭ, МГИМО и ряд других федеральных университетов. Кредит берут студенты, которые не смогли набрать необходимое количество баллов для поступления на бюджетное место и не имеют возможности пойти на платное отделение.

В масштабе страны льготных студенческих займов выдается по-прежнему крайне мало. Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов ранее сообщал, что возможность взять такой кредит в Москве есть лишь у студентов 15% вузов — ​остальные просто не заключили с государством необходимые соглашения. В регионах спрос на кредиты еще ниже. «Во многих университетах плата за обучение находится в районе 60 тысяч в год. Понятно, что смысла брать образовательные кредиты в таких случаях нет», — ​замечает Рощин. С другой стороны, банкам это неинтересно: крайне маленький рынок и высокие риски. Сбербанк — ​один из немногих, кто может себе это позволить, считает проректор ВШЭ. Есть вероятность, что проблемы с документами удастся уладить до начала учебного года.

У некоторых банков есть собственные студенческие программы, не поддерживаемые государством, но это скорее единичные случаи. «Уже достаточно давно в России был период, когда банки пробовали все подряд и пытались продвигать в том числе образовательные кредиты, но серьезного распространения это не получило», — ​рассказывает президент коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева.

Это связано в первую очередь с тем, что такие займы носят долгосрочный характер: предполагается, что студент дневного отделения не имеет источника дохода, чтобы погашать задолженность по ходу обучения. Кроме того, нет никаких гарантий, что он получит возможность обслуживать заем после обучения. «Банкам это не очень интересно. Они готовы давать целевые займы на образование, но скорее родителям студентов», — ​говорит Докучаева.

Часть экспертов вообще сомневаются в целесообразности государственной поддержки образовательных кредитов — ​как из-за низкого спроса, так и по более сложным причинам. Финансовый омбудсмен Павел Медведев считает, что сначала необходимо решить структурные проблемы российского образования: «Мне кажется, что попытка добавить деньги в нашу абсолютно нереформированную систему чревата некоторыми неприятностями. Высшее образование у нас и так перекошено: существует огромное количество совершенно бессмысленных вузов, чьи выпускники поступают туда ради диплома или отсрочки от армии».