Александр Кабанов: «Любовь — это зрада и перемога»

Любое высказывание об украинских событиях выглядит сейчас политическим, но на самом деле это стихи о любви. Горькое, сложное, болезненное чувство, которое испытывает к Украине Кабанов — ​и есть любовь. Оттого и болит, что любит. Украинский поэт, пишущий по-русски, — ​это определение не разъять на составляющие. Патриот своей страны, человек, с самого начала поддержавший перемены, он неотделим от русского языка, «языка врага» (есть такое пропагандистское клише). Находясь в этой горячей точке, как в перекрестье мишени, поэт видит больше и понимает ситуацию глубже, чем политики и радикалы обеих стран.

* * *

Комиссары нюхали кокаин,

отвыкая от солонины,

больше в мире не было украин,

потому, что кончились украины.

День мерцал фонариком на корме,

отплывая в залив Биская,

я тогда сидел третий год

в тюрьме —

на поруки бороду отпуская.

Говорят, что завтра придет весна,

и, опухнувшая от пьяни, —

на майдан подтянется матросня,

а за ней — приползут крестьяне.

Затекая в рифму — прольется кровь,

и туда ей теперь дорога,

что такое, братец, твоя любовь —

это зрада и перемога.

Треугольный народ соберут в кружок

бородай, парубий, ефремов:

желтоватый гибельный порошок —

раздавая из пыльных шлемов.

* * *

Как темнота от фонаря —

живет одна в сухом остатке,

и солнцу в августе не зря

приходят мысли о закатке.

Не зря любил тебя, не зря

слепец, почуявший измену,

я уходил в ночную смену,

подняв рогами якоря.

О как жестоко и по-детски

мы сглазили поводыря,

и скольких мы, не зря, в Донецке

убьем, и нас убьют — не зря.

Схоронят звезды и медали

под деревянное пальто,

а ведь — не зря Христа распяли,

ведь если б не распяли, что:

лежал бы на плацкартной полке,

хрустя отравленной мацой,

писал стихи и в черной «Волге»

разбился бы, как Виктор Цой.

Поминальная

Многолетний полдень, тучные берега —

не поймешь: где пляжники,

где подпаски, по Днепру сплавляют труп моего

врага — молодого гнома в шахтерской каске.

Пешеходный мост опять нагулял артрит,

тянет угольной пылью и вонью схрона,

и на черной каске врага моего горит —

злой фонарь, багровый глаз Саурона.

Середина киевского Днепра,

поминальная — ох, тяжела водица,

и на тело гнома садится его сестра —

очень редкая в нашем районе птица.

Донна Луга — так зовут ее в тех краях,

где и смерть похожа на детский лепет,

вся она, как будто общество на паях:

красота и опухоль, рак и лебедь.

Вот и мы, когда-нибудь, по маршруту Нах,

вслед за ними уйдем на моторных лодках,

кто нас встретит там, путаясь в именах:

жидо-эльфы в рясах, гоблиныв шушунах,

орки в ватниках, тролли в косоворотках?

* * *

Это — пост в фейсбуке, а это блокпост — на востоке,

наши потери: пять забаненных,шесть «двухсотых»,

ранены все: укропы, ватники, меркель, строки,

бог заминирован где-то на дальних высотах.

Это лето — без бронежилета, сентябрь — без каски,

сетевой батальон «Кубань» против нашей диванной сотни,

я тебе подарю для планшета чехол боевой окраски,

время — это ушная сера из подворотни.

Что, в конце концов, я сделал для этой малышки:

теребил курсором ее соски, щекотал подмышки?

Ведь она — так хотела замуж, теперь — в отместку:

отсосет военкому и мне принесет повестку.

Да пребудут благословенны: ее маечка от Лакосты,

скоростной вай-фай, ваши лайки и перепосты,

ведь герои не умирают, не умирают герои,

это — первый блокпост у стен осажденной Трои.

* * *

К. А.

Снилось мне, что я умру,

умер я, и мне приснилось:

кто-то плачет на ветру,

чье-то сердце притомилось.

Кто-то спутал берега,

как прогнившие мотузки:

изучай язык врага —

научись молчать по-русски.

Взрывов пыльные стога,

всходит солнце через силу:

изучай язык врага,

изучил — копай могилу.

Я учил, не возражал,

ибо сам из этой хунты,

вот чечен — вострит кинжал,

вот бурят — сымает унты.

Иловайская дуга,

память с видом на руину:

жил — на языке врага,

умирал — за Украину.