Весь Трамп — народу!

Церемония инаугурации 45-го президента США прошла «без сучка без задоринки» — в точном соответствии со сценарием, повторяющимся каждые четыре года. Политический Вашингтон, оставив прежние эмоции в сторону, широко улыбался новому президенту и распахнул ему объятия. Как в гениальном советском фильме: «Присоединяйтесь, господин барон, присоединяйтесь!» (конечно же, без аналогии Трампа и образа Мюнхгаузена-Янковского) .

Традиции

Почти миллион человек пришли на «музейную милю» Вашингтона (меньше, чем «собирал» Барак Обама), пролегающую между Белым домом и Конгрессом, у стен которого 45-ый президент Дональд Трамп и 48-й вице-президент Майк Пенс принесли присягу.

Инаугурация — момент единения всех ветвей американской власти. Сразу после клятвы и обращения главы исполнительной власти лидеры Конгресса — законодательной власти — проводят ланч, на котором президенту вручают подарки и произносят тосты. Церемонию присяги проводят представители «третьей власти»: старший судья Верховного суда США и его заместитель, а неформальная «четвертая ветвь власти» — пресса — подробнейшим образом освещает процесс инаугурации. Присягал Дональд Трамп на двух экземплярах Библии: книге Авраама Линкольна и подаренной ему в 1955 году матерью.

Трамп присягнул в возрасте 70 лет, он — старейший президент на момент вступления в должность. Рейгану в день присяги было 69, остальные были моложе.

Традиционные части церемонии были неукоснительно соблюдены: утреннее посещение церковной службы, приветствие в Белом доме уходящей президентской четы, совместная поездка президентов на Капитолий, инаугурация и прием в Конгрессе, небольшой парад на ступеньках Капитолия национальной гвардии и военного оркестра Белого дома — в форме времен войны за Независимость, поездка от Капитолия до Белого дома, большой парад представителей всех родов войск, за которым Трамп уже наблюдал в роли верховного главнокомандующего и посещение инаугурационных балов с непременным танцем президентской четы. В этот раз — под песню «Мой путь»(«My Way»).

Забавно или символично, песня на слова Пола Анки, прославленная Фрэнком Синатрой, считается любимой песней, неофициальным гимном мафии.



Где-то на середине пути из Капитолия в Белый дом, прямо напротив отеля — исторического здания Центральной почты, которое перестроил и, как водится, назвал своим именем Дональд Трамп, президент, первая леди, их 10-летний сын Бэррон (чуть не уснувший во время церемонии инаугурации) и другие члены семьи вышли из бронированных автомобилей, пройдя примерно сотню шагов по Пенсильвании-авеню под рев толпы, скандировавшей: «USA, USA». Кстати, вашингтонский отель Трампа расположен напротив штаб-квартиры ФБР. Со всех сторон «выход в народ» бдительно охраняли сотрудники Secret Service. Журналисты гадали, решится ли Трамп выйти из машины. 40 лет назад Джимми Картер c супругой пешком прошли всю дистанцию от Конгресса до Белого дома (1,8 мили = 2,9 км), но с тех пор мир стал гораздо опаснее.

Накануне в Вашингтоне были предприняты, как говорят в таких случаях, беспрецедентные меры безопасности. В этом году они были «беспрецедентнее» прошлых. Полиция и спецслужбы учли опыт недавних терактов в разных точках мира. Доступ шальных грузовиков в центр города был исключен, воздух контролировался, толпа была тщательно просеяна через металлоискатели и напичкана агентами спецслужб.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: EPA

По традиции люди начали собираться на «музейную милю» еще накануне ночью, чтобы в 6 утра занять места поближе к Капитолию или у дороги, где проедет кортеж. Со всех концов страны в столицу съехался электорат Трампа: от миллиардеров до работяг «синих воротничков», от ковбоев Техаса и «народных пограничников» — минитменов — до представителей консервативной и радикальной ультраправой Америки. Они собрались в центре города, где расположены правительственные учреждения, памятники, музеи и лучшие отели. Жители «остального» Вашингтона (50% населения столицы — афроамериканцы, а в прошлом их было 70%) на церемонии не появились. На выборах за Трампа проголосовали всего 4,1 % вашингтонцев, а за Хиллари — 90,9%.

Все ныне здравствующие бывшие президенты США, за исключением попавшего накануне в больницу Джорджа Буша-старшего, прибыли на церемонию инаугурации, в очередной раз, подчеркнув незыблемость политических традиций, стабильность истеблишмента, управляющего страной. Новый президент нарушил традицию, не вспомнив в своей инаугурационной речи о сопернице на выборах — Хиллари Клинтон. Правда, потом уже, на праздничном мероприятии в Конгрессе, Трамп вместо ответного слова неожиданно попросил присутствующих поаплодировать чете Клинтон и хлопал сам, не жалея ладоней. «Он остается непредсказумым», — прокомментировали этот жест в прямом эфире обозреватели.

Доведенная до автоматизма, отлаженная до последней мелочи церемония инаугурации показала 45-му президенту: «конечно, добро пожаловать в Вашингтон, но здесь свои правила и традиции, их следует соблюдать».

Программная речь

Президент Трамп подписал первые указы — о назначениях в своей администрации. Ключевым фигурам еще предстоит пройти утверждение в Конгрессе. За ланчем на Капитолийском холме новый хозяин Белого дома успел переговорить с Чаком Шумером — лидером демократов в Сенате. От законодателей зависит, станет ли Госсекретарем Рекс Тиллерсон и остальные выдвиженцы. Пока в команде Трампа — кадровый голод. Многих сотрудников прежней администрации попросили продолжать выполнять работу. Впрочем, процесс пошел.

Сразу после инаугурации сенаторы утвердили в должности министра обороны отставного генерала Джеймса Мэттиса по кличке «Бешеный пес», а вице-президент Пенс незамедлительно принял его присягу.

Ради Мэттиса часом ранее Трамп подписал указ, приостанавливающий запрет занимать пост главы Пентагона военным, недавно ушедшим в отставку.

Трамп. Кабинет президента США в Вашингтоне. Фото: EPA

Центральным событием инагурации стала первая речь президента Дональда Трампа. Он писал ее сам, утвреждают советники. Иногда инагурационные обращения являются формальностью. Например в 2004-м, в речи Джорджа Буша-младшего, при котором Америка начала войны в Афганистане и Ираке, чаще всего звучало слово «свобода». У Обамы 4 года назад — «путешествие» (путешествие страны к лучшему будущему). В речи Трампа таким смысловым словом стала «мечта». Но чаще всего в своем обращении Трамп произносил прилагательное «американский», 35 раз — больше, чем любой другой президент в инаугурационной речи за всю историю страны.

Речь была короткой — всего 17 минут, но бурной.

Трамп обещал Америке «перестройку» — так дословно переводится глагол rebuild — и «новое видение», дословно, new vision. Но он говорил о какой-то перестройке «наоборот», нацеленной на возврат к тем временам, «когда Америка была великой». Центральная мысль — мы передаем власть не от одной администрации к другой, не от одной партии к другой — власть из Вашингтона возвращается к вам, народ Америки! В недавнем прошлом, заявил Трамп, небольшая группа вашингтонских политиков процветала и пожинала плоды благосостояния в то время, как сокращались рабочие места и закрывались заводы. День своего вступления в должность президент «скромно» назвал «днем, когда народ вновь встал во главе Америки».

«Америка прежде всего» — здешние историки немедленно вспомнили: точно таким был лозунг американских изоляционистов, выступавших против участия страны во Второй мировой войне в Европе. Но Трамп примеряет этот лозунг к экономике, повторяя популистские призывы предвыборной гонки: «покупайте американские товары, нанимайте на работу американцев».

Трамп обещает: «Каждое решение по торговле, налогам, иммиграции, внешней политике будет принято в интересах американских рабочих и американских семей. Мы должны защищать наши границы от разрушительного воздействия других стран, производящих нашу продукцию, ворующих наши компании и разрушающих нашу работу».



Популярное (популистское) обещание: покончить с высокой преступностью: «американская резня закончится — прямо здесь и прямо сейчас». А еще много-много обещаний — построить новые дороги и мосты, аэропорты и туннели, снизить налоги, укрепить обороноспособность, поднять образование. «Америка вновь начнет побеждать, как не побеждала еще никогда» — смело заявил 45-ый президент.

О внешней политике совсем немного, но показательно: «Мы никому не хотим насаждать свой образ жизни...Мы будем искать дружбу и хорошие отношения с другими странами, при этом понимая, что у них есть право ставить собственные интересы превыше всего».

О Китае и России — ни слова, однако Трамп пообещал «усилить старых союзников и найти новых», объединить цивилизованный мир, чтобы стереть с лица земли радикальный исламский терроризм.

Речь Трампа, отмечают здешние СМИ, с резкой критикой вашингтонской элиты должна была задеть представителей обеих партий и, в том числе, бывших президентов.

...а тем временем

...как писали раньше в титрах немого кино, всего в нескольких кварталах от Пенсильвании-авеню, полиция применила перцовый газ и шумовые бомбы. Группа анархистов разбила окна в кофейной Starbucks, закусочной МсDonalds и филиале Bank of America, подожгли лимузин, черные клубы дыма можно было увидеть зрителям парада, но они смотрели на Трампа. Самые буйные — группа свыше 1000 человек, участники антиглобалистcкого движения, «борцы с капитализмом», — по данным столичной полиции, нанесли «значительный урон чужой собственности». На момент написания статьи свыше 100 человек арестованы, 2 офицера полиции получили повреждения. В ночь перед инаугурацией только вмешательство полиции предотвратило массовую драку противников и сторонников Трампа.

В день инаугурации подавляющее большинство протестов в Вашингтоне носили мирный характер.

Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Трампа. Фото: EPA

Утром представители общественных организаций — женских, экологических, студенческих, афроамериканских, мусульманских, антирасистских и антифашистских пытались блокировать входы к металлоискателям, некоторые приковали себя к решеткам. Полиции пришлось буквально волочить протестующих по асфальту.

Телевизионная картинка инаугурации была «зачищена», Трамп не мог видеть, что происходит в полумиле от торжественной процессии.

Самые разнообразные протесты этого дня в новости, конечно, попали: кто-то обрядился в оранжевые робы узников Гуантанамо,

возле музея Шпионажа манифестанты надели ушанки и развернули плакаты: «марионетка Путина», «лучший кремлевский работник месяца», «добро пожаловать в Новую Россию» и еще: надпись на красном флаге с серпом и молотом — «добро пожаловать, патриоты».

«Не мой президент», «нелигитимный», «нет расизму и сексизму», «эту нацию основали иммигранты», «Иерусалим — столица Палестины», «Четыре года борьбы» и сотни других кричащих транспарантов. «Эти люди пришли сюда, чтобы создать проблемы», заявил агентству AP сторонник Трампа, 36-летний учитель Бретт Эклер: «Это печалит меня, но они могут это делать абсолютно свободно — именно за это я люблю нашу страну!».

Акции прошли в крупнейших городах по всей стране — Нью-Йорке, Сан-Франциско, Нэшвилле и др. Мирным протестам полиция не препятствовала. Как показало время, прошедшее после выборов, половина Америки и, если судить по результатам общего голосования, бОльшая половина, настроена против Трампа и не собирается молчать.

Бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич — «лицо, особо приближенное» к Трампу (хотя он не получил официального поста) заявил газете The Washington Post: «Не думаю, что ему (Трампу) удастся сотрудничать со сложившимимся в Вашингтоне политическими структурами. Единственная возможность для него добиться провозглашенных целей — вновь и вновь обращаться к людям... Вероятно скоро ему придется надеяться только на мощные митинги и поддержку простых граждан».

Кто кого: вашингтонский порядок или неформатный президент?

Зрелище было бы увлекательным, заслуживающим просмотра у телеэкранов с чипсами или попкорном в руках, если бы ценой противостояния не были безопасность Америки и всего мира. Или они смогут прекрасно договориться? Пока вопросов неизмеримо больше. Нет ответов. Но много обещаний.

Вашингтон