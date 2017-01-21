На Малой Садовой дали ремня. Фотографии

Фото: Давид Френкель, специально для «Новой газеты»

Гражданское движение «Весна» провело в Санкт-Петербурге уличную театрализованную акцию против семейного насилия. Расстелив домашний ковер на импровизированном ринге, активисты изобразили три раунда: избиение пенсионерки внуком-алкоголиком, разборки между мужем и женой и физическое наказание ребенка.

Этой акцией молодые люди («объединенные ценностями свободы и равноправия») отреагировали на принятие поправок о декриминализации семейных побоев.

Фото: Давид Френкель, специально для «Новой газеты»

Фото: Давид Френкель, специально для «Новой газеты»

Фото: Давид Френкель, специально для «Новой газеты»