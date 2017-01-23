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Понятийная Конституция. Оригинальный текст с предисловием папы-основателя
По какому закону на самом деле живут 150 миллионов человек
Фото: РИА Новости
Владимир Пастуховдоктор политических наук, St.Antony College, Oxford
В России писаные и неписаные законы постоянно конкурируют друг с другом. Но если писаным законам посвящены десятки томов юридических исследований, то неписаные законы остаются в тени, в прямом и переносном смысле этого слова. Я решил восполнить этот фундаментальный пробел и воссоздать ту Конституцию, по которой на самом деле живет почти сто пятьдесят миллионов человек.
вместо предисловия
Неудобный контингент
Что должен почувствовать автор, увидевший на экране, как людей, которые читают написанный им текст, избивают? В самой чудовищной фантазии я никогда не мог предположить, что мне придется отвечать на такой вопрос. Тем не менее, он возник передо мной, когда молодежь, читающую на улицах Москвы «Понятийную Конституцию», стала регулярно задерживать полиция.
Конечно, текст здесь не имеет никакого значения — с таким же результатом они могли бы читать вслух настоящую Конституцию или стихи Маяковского о советском паспорте. Если бы они прочли десятую главу из «Евгения Онегина» или, не дай Бог, вспомнили Лермонтова с его «голубыми мундирами», то эффект мог быть еще круче. Ведь «метут» не за тексты, а за нонконформизм, за нежелание делать вид, что тебя все это не касается. Но всегда найдутся те, «кому нужно больше других». Они всегда будут оставаться ничтожным меньшинством, неудобным не столько для власти, сколько для обывателя, который в массе своей научился выживать рядом со злом и даже выгодно с ним взаимодействовать.
Это меньшинство — социальные и политические альтруисты, у них почти нет шансов победить, они никогда не придут к власти, как не пришел к власти никто из тех, кто выстукивал фуги на «самиздатовских» машинках и выходил на Красную площадь в дни Пражского восстания. Но они упорно и монотонно стучат в висок общества и власти и, как показывает опыт, рано или поздно, «изнутри» им начнут отвечать. И тогда придут те, кто сильнее их и кто изменит этот мир. Может быть, им скажут спасибо. Может быть (и скорее всего) — нет. Не думаю, что они об этом думают. Они дрожжи нового времени, а чем сильнее дрожжи месят, тем крепче будет тесто.
В общем, можно было понять логику власти, которая в страхе перед революцией вводила ограничения на любую политическую активность, в том числе, практически сведя к нулю конституционное право на свободу собраний и митингов. Но сегодня, когда революционная ситуация рассосалась, ее действия выглядят безумными и иррациональными. То, что призвано было предотвратить революцию сегодня, наоборот, только революционизирует общество, заставляет его лишний раз задумываться над тем — а все ли в порядке в «датском королевстве»?
Понятийная конституция Российской Федерации
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
ПОНЯТИЙНЫЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ.
Статья 1.
- Сильный может все.
- Вся власть в России принадлежит сильным, власть сильных не может быть ограничена ничем, кроме силы.
Статья 2.
- Закон существует для слабых.
- Слабые обязаны исполнять законы, которые написаны сильными. Сильные не обязаны исполнять законы, которые они пишут для слабых.
Статья 3.
- Сильный не равен слабому. У сильного всегда слабый виноват. В отношении сильных действует презумпция невинности.
Статья 4.
- Сильные имеют права, слабые имеют обязанности.
- Сильные могут нарушать закон, а слабые нет. В отдельных случаях слабые тоже могут нарушать закон, если это не наносит ущерб сильным.
Статья 5.
- Сильные не могут злоупотреблять своими правами в отношении более сильных, чем они сами. Если сильный злоупотребил правом в отношении более сильного, чем он сам, он считается слабым, и к нему применяется закон.
Статья 6.
- Ни один сильный не может быть привлечен к ответственности за преступление, которое он совершил, за исключением случаев, когда он нарушил право более сильного, чем он сам.
Статья 7.
- Слабые могут быть привлечены к ответственности за преступления, которые они совершили, а также за преступления, которые совершили сильные, и даже за преступления, которые вообще никто не совершал.
Статья 8.
- Слабый не имеет права на защиту от сильного. Слабый является сильным по отношению к более слабому, чем он сам. Попытка слабого защититься от сильного является преступлением.
Статья 9.
- Собственность принадлежит сильным.
- Сильные владеют собственностью с разрешения самого сильного.
- Слабые обязаны отдать свою собственность сильному по его первому требованию. Право сильного на собственность слабого защищено государством.
Статья 10.
- Реальным гражданством обладают сильные. Сильные рождаются от сильных, либо становятся сильными в силу родства или знакомства, а также в случае признания таковым другими сильными.
Статья 11.
- Споры между сильными разрешается по понятиям. Понятия имеют силу традиции.
- Понятия выше законов. В случае, если понятия и законы противоречат друг другу, законы применяются в той части, в которой они не противоречат понятиям.
Статья 12.
- Власть сильных от Бога. Монопольное право объяснять, почему властью должны обладать сильные, принадлежит Церкви. Церковь принадлежит сильным наряду с государством. Слабые должны ходить в Церковь.
Статья 13.
- Сильными руководит самый сильный. Самый сильный не избирается и не назначается, а самоопределяется. Выборы необходимы для того, чтобы заранее известный результат выглядел правдоподобным.
Статья 14.
- Сильные на местах сами управляются со слабыми.
- Одни сильные не вмешиваются в дела других сильных, если соблюдаются приличия. Вмешательство в дела других сильных допускается в пределах, необходимых для восстановления приличий.
- Пока сильные разбираются между собой, слабые обязаны молчать.
Статья 15.
- Право сильных распространяется на всю территорию России. Слабые могут съехать, если успеют. Кто не успел, тот опоздал.
Статья 16.
- Законы сильных действует до тех пор, пока слабые сами не станут сильными.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ПРАВА И СВОБОДЫ ГОСУДАРСТВА.
Статья 17.
- Люди не равны между собой.
- Власть делает людей неравными.
- Власть умножает права и вычитает обязанности.
Статья 18
- Власть дана от Бога, но не всем.
- Власть есть таинство для не допущенных к ней.
- Пути человека во власть и из власти неисповедимы.
Статья 19
- Власть разделена между кланами.
- Власть бывает внешней и внутренней. Внешняя власть ограничена внутренней.
- Внешняя власть имеет бюджет и законы, внутренняя власть имеет общак и понятия.
Статья 20.
- Власть в России есть первопричина всего.
- Все действительное во власти разумно.
- Народ является источником вдохновения власти. Власть создает народ по своему образу и подобию.
- Каждая власть имеет свой народ.
Статья 21.
- Власть несменяема.
- Революция запрещена.
- Власть размножается почкованием при помощи преемников.
Статья 22.
- Демократия есть власть меньшинства, выступающего от имени большинства.
- Выборы являются способом назначения преемников.
- Выборы являются легитимными по закону, когда результат голосования выглядит правдоподобным. Если результат выборов выглядит неправдоподобным, выборы считаются легитимными по понятиям.
Статья 23.
- Власть — архитектор соборности.
- Соборность есть иерархия коллективов.
- У человека нет прав, если он не член коллектива.
- Место человека в коллективе определяется властью.
Статья 24.
- Власть есть бремя избранных.
- Избранные привязаны к власти навсегда.
- Народ благодарен избранным за то, что они несут за него бремя власти.
Статья 25.
- Истина есть опиум для народа.
- Избранные, обремененные властью, знают истину.
- Истина есть правда, признанная властью.
- Правда, не признанная истиной, является клеветой, распространители которой привлекаются к ответственности за экстремизм.
Статья 26.
- Власть в России свободна от совести, а также от стыда.
- В моральном отношении власть равноудалена от всех религий.
- В политическом отношении из всех религий наиважнейшей для власти является православие.
- Поклонение Богу является гражданским долгом. Верить в Бога не обязательно.
Статья 27.
- Любая критика власти допустима, если она благонадежна.
- Неблагонадежное мнение можно свободно держать при себе.
- Каждый имеет право быть похожим на других. Тот, кто не является открытым гомофобом, является скрытым педофилом.
Статья 28.
- Каждый имеет право собираться в нужном месте и шествовать в правильном направлении.
- Движение по встречной политической полосе и обгон власти, как справа, так и слева, строго запрещены.
Статья 29.
- Право на тайну личной жизни и переписки в Соединенных Штатах Америки находится под защитой правительства Российской Федерации.
- Российские спецслужбы вне подозрений.
Статья 30.
- Жизнь в России бесценна, потому что ничего не стоит.
- Жизнь и здоровье гражданина не защищаются государством, если он не служит в армии или полиции.
Статья 31.
- Все граждане делятся на тех, кто платит налоги, и тех, кто их ворует.
- Государство следит за тем, чтобы тех, кто платит налоги в бюджет, было всегда больше, чем тех, кто ворует налоги из бюджета.
Статья 32.
- Собственность — это кража у государства.
- Быстро украденное у государства не считается пропавшим.
- Государство гарантирует сохранность краденного. На заработанное имущество гарантии государства не распространяются.
Статья 33.
- Предпринимательство допустимо, но не желательно.
- Каждый может заниматься предпринимательской деятельностью на свой страх и риск, при условии соблюдения понятийного кодекса деловой этики:
— не лезь в политику – убьют;
— не будь большим – заметят;
— не владей собственностью – отберут;
— делись — избежишь транспортных расходов на дальние переезды.
Статья 34.
- Каждый должен брать по чину.
- Взявший не по чину отдаст вдвойне вышестоящему чину.
- Государство борется с коррупцией нижних чинов в случае обнаружения недоимок у высших чинов.
Статья 35.
- Все равны в беззаконии.
- Закон в России применяется индивидуально в качестве меры наказания.
- Силовикам закон не писан.
Статья 36.
- Частная собственность в России, как и власть, является обременением.
- В Российской Федерации граждане отделены от собственности, а собственность отделена от права.
- Основу экономических отношений в Российской Федерации составляет свободный и взаимовыгодный обмен услугами между гражданами, осуществляемый за счет государства и других граждан (ты — мне, я — тебе).
- То, что нельзя получить по закону, можно получить по блату.
Статья 37.
- Граждане Российской Федерации политикой не занимаются.
- Привилегия заниматься политикой принадлежит бюрократии. Бюрократия не ограничена ничем, кроме ресурса. Ресурсы в Российской Федерации — неисчерпаемы.
- Ранее оказанная политическая услуга не считается в России предоставленной. Во власти каждый сам за себя.
Статья 38.
- Необходимость важнее свободы. Свобода непостижима.
- Свобода есть ощущение. Ощущение свободы лучше, чем ощущение несвободы.
Статья 39.
- Труд — это повинность.
- Оплата труда не зависит от его качества и количества.
- Кто не работает, тот хотя бы живет.
Статья 40.
- В Российской Федерации признается свобода от совести.
- Церковь в Российской Федерации отделена от совести, совесть — от власти, власть — от народа.
- Право народа жить без совести и власти является суверенным.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
ПРЕЗИДЕНТ.
Статья 41.
- Президент — вождь всех народов России и особенно чеченского.
- Президент един в трех лицах: президент — любимый отец нации, президент — великий сын нации и президент — дух Конституции.
Статья 42.
- Президент управляет тем, что контролирует, но не контролирует то, чем управляет.
- Президент управляет с помощью Избранной Рады. Избранная Рада никем не избирается. Примечание: с 23 февраля 2014 года Избранная Рада является Избранным Хуралом.
Статья 43.
- Президент определяет основы внутренней и внешней политики Российской Федерации в соответствии с рекомендациями главного советника.
- Власть в России разделена, если Президент прислушивается одновременно к мнению нескольких советников. В этом случае решение принимается консенсусом внутренних «я» Президента.
- Во избежание конфликта интересов Президент должен иметь только одного главного советника. Один главный советник может служить нескольким Президентам. Передаваемые по наследству советники обеспечивают преемственность власти.
Статья 44.
- Президент занимает должность в результате дворцового переворота и правит до следующего дворцового переворота.
- Время и место дворцового переворота определяются тайным голосованием членов Избранной Рады (с 23 февраля 2014 года — Хурала).
- Народ приветствует назначение Президента на всеобщих выборах. При всем богатстве выборов альтернативы действующему президенту никогда нет. Каждый ныне действующий президент считается безальтернативным, пока ему не подобрали замену.
- Президент избирается один раз и навсегда. Время правления Президента может быть поделено на сроки. Каждый следующий срок считается первым. Каждый третий срок считается сакральным. Президент может покинуть свой пост до начала дворцового переворота в случае неожиданной смерти.
Статья 45.
- Президент и Россия — неразделимы. Мы говорим Президент — подразумеваем Россия. Мы говорим Россия — подразумеваем Президент.
- Каждый новый Президент создает свою собственную Россию и упраздняет старую Россию.
- В конце своего правления Президент теряет Россию для того, чтобы его преемнику было что искать.
- Каждый следующий Президент должен вернуть Россию, которую упразднил его предшественник.
Статья 46.
- Президент может все и всех.
- Если Президент чего-то или кого-то не смог, — значит, началась революция.
- Компетенция Президента не зависит от его компетентности.
- Все спорные вопросы, касающиеся полномочий Президента, разрешаются компетентными органами.
Статья 47.
- Президент есть вершина вертикали властей.
- Президент придумывает, издает и исполняет законы.
- Президент сам себе и другим судья.
Статья 48.
- Президент России по умолчанию считается Президентом мира. Мир по умолчанию считается русским.
- Мир — это гибрид войны. Президент вправе начинать и заканчивать гибридную войну в удобное для него время.
- Президент предпочитает войну революции.
Статья 49.
- Президент — гарант стабильности своей власти.
- Президент защищает Россию от цветных революций с помощью черно-белого телевидения.
- Покушение на власть Президента является государственной изменой.
Статья 50.
- Вопрос об отрешении Президента от должности решается Федеральным Собранием Российской Федерации путем коллективного подбрасывания монетки номиналом в один рубль с изображением герба Российской Федерации с обеих сторон.
- Президент считается отрешенным от должности, если, несмотря ни на что, выпадет «орешка».
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.
ПОНЯТИЙНЫЕ ОСНОВЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Статья 51.
- На «нет» и суда нет. «Нет» измеряется в условных единицах.
- Судьи в России независимы от закона.
- Судьи обязан знать, в какую сторону повернуто «дышло» для закона. Если судья не знает, в какую сторону повернуто «дышло», он должен получить рекомендацию вышестоящего суда. Судья, не угадавший направление «дышла» и не обратившийся вовремя за советом, подлежит дисквалификации в связи с профессиональной непригодностью.
- Все сомнения в вопросе о том, куда повернуто «дышло», разрешаются в пользу Администрации Президента.
Статья 52.
- Уголовный кодекс в Российской Федерации является универсальным законом, который может без ограничений применяться судом к любым гражданским, административным, трудовым и иным правоотношениям и имеет высшую юридическую силу по отношению ко всем другим законам, включая Конституцию РФ.
Статья 53.
- Уголовно наказуемым может быть любое действие или бездействие, если в отношении лица, совершившего это действие или бездействие, поступил политический или коммерческий заказ.
- Заказ является законным поводом для уголовного преследования.
- Заказ доводится до сведения следователя, прокурора или судьи с использованием телефонного права либо в конверте.
Статья 54.
- Неблагонадежность является достаточным основанием для привлечения лица к уголовной ответственности.
- Неблагонадежные лица являются мошенниками.
Статья 55.
- Виновность неблагонадежного лица не нуждается в доказательствах.
- Виновность устанавливается одновременно с возбуждением уголовного дела.
Статья 56.
- Оспаривание собственной виновности недопустимо и является отягчающим вину обстоятельством.
- Оговор, в том числе потерпевшего от преступления, является смягчающим вину обстоятельством и позволяет рассматривать уголовное дело в особом порядке.
- Смерть не освобождает от уголовной ответственности, но облегчает наказание заведомо невиновного.
Статья 57.
- Любое благонадежное лицо может быть освобождено государством от уголовной ответственности за совершенное им преступление полностью или частично и представлено к награде.
Статья 58.
- Зона в Российской Федерации является территорией свободы.
- Приговоренный к свободе на зоне временно становится благонадежным.
Статья 59.
- Возмездное или безвозмездное приобретение имущества неблагонадежным лицом признается хищением этого имущества путем обмана (мошенничеством) вне зависимости от оснований, по которым это имущество было приобретено, и наказывается по всей строгости закона, то есть в зависимости от тяжести смягчающих обстоятельств в особом порядке.
- Обязательным признаком хищения является «злонамеренность» приобретения имущества, под которой понимается стремление к обогащению.
- Если имущество приобретено несколькими лицами в процессе совместной хозяйственной деятельности, то оно считается похищенным в составе организованной преступной группы.
Статья 60.
- Оказание неблагонадежным лицом любого рода посреднических услуг, участие в сделках в качестве комиссионера, торгового агента, поручителя или в иной форме, свидетельствующей о занятии предпринимательской деятельностью, признается спекуляцией и приравнивается к хищению путем обмана (мошенничеству) имущества, являющегося предметом посреднических операций.
- Похищенным признается все имущество в перепродаже, переработке, передаче и ином использовании которого уличен посредник. Примеры: Ходорковский и Лебедев украли всю нефть; Браудер и Магнитский украли весь «Газпром»; Навальный и Офицеров украли весь лес.
Статья 61.
- Злостным хищением (особо опасным мошенничеством) признается приобретение неблагонадежным лицом долей (акций) в любых российских хозяйственных обществах (компаниях). Попытка воспользоваться предусмотренными законом правами собственника (участника общества, акционера) компании рассматривается как отягчающее обстоятельство.
- Приобретение долей (акций) российских компаний неблагонадежными нерезидентами (иностранцами) может помимо мошенничества квалифицироваться как акт диверсии и шпионаж. Лица, оказавшие неблагонадежным нерезидентам (иностранцам) помощь в приобретении долей (акций) российских компаний, могут быть привлечены к ответственности как изменники Родины.
Статья 62.
- Оптимизация налогов неблагонадежными налогоплательщиками является уклонением от уплаты налогов вне зависимости от того, что по этому поводу написано в Налоговом кодексе Российской Федерации.
- Возврат невыплаченных налогов из бюджета благонадежными налогоплательщиками не является преступлением независимо от суммы похищенных таким образом средств. Если в бюджете текущего года не оказалось достаточной суммы для возврата никогда не платившихся налогов благонадежным налогоплательщикам, недопохищенные средства могут быть выплачены им за счет бюджета следующего года.
Статья 63.
- Получение неблагонадежным лицом в любой форме прибыли, которую рассчитывало получить благонадежное лицо, рассматривается как «схема» и хищение путем обмана (мошенничество) вне зависимости от способа, места и времени получения прибыли.
- Честно полученная прибыль является отягчающим вину обстоятельством.