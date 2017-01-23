Понятийная Конституция. Оригинальный текст с предисловием папы-основателя

вместо предисловия

Владимир Пастухов обозреватель, автор Понятийной конституции

Неудобный контингент

Что должен почувствовать автор, увидевший на экране, как людей, которые читают написанный им текст, избивают? В самой чудовищной фантазии я никогда не мог предположить, что мне придется отвечать на такой вопрос. Тем не менее, он возник передо мной, когда молодежь, читающую на улицах Москвы «Понятийную Конституцию», стала регулярно задерживать полиция.

Конечно, текст здесь не имеет никакого значения — с таким же результатом они могли бы читать вслух настоящую Конституцию или стихи Маяковского о советском паспорте. Если бы они прочли десятую главу из «Евгения Онегина» или, не дай Бог, вспомнили Лермонтова с его «голубыми мундирами», то эффект мог быть еще круче. Ведь «метут» не за тексты, а за нонконформизм, за нежелание делать вид, что тебя все это не касается. Но всегда найдутся те, «кому нужно больше других». Они всегда будут оставаться ничтожным меньшинством, неудобным не столько для власти, сколько для обывателя, который в массе своей научился выживать рядом со злом и даже выгодно с ним взаимодействовать.

Это меньшинство — социальные и политические альтруисты, у них почти нет шансов победить, они никогда не придут к власти, как не пришел к власти никто из тех, кто выстукивал фуги на «самиздатовских» машинках и выходил на Красную площадь в дни Пражского восстания. Но они упорно и монотонно стучат в висок общества и власти и, как показывает опыт, рано или поздно, «изнутри» им начнут отвечать. И тогда придут те, кто сильнее их и кто изменит этот мир. Может быть, им скажут спасибо. Может быть (и скорее всего) — нет. Не думаю, что они об этом думают. Они дрожжи нового времени, а чем сильнее дрожжи месят, тем крепче будет тесто.

В общем, можно было понять логику власти, которая в страхе перед революцией вводила ограничения на любую политическую активность, в том числе, практически сведя к нулю конституционное право на свободу собраний и митингов. Но сегодня, когда революционная ситуация рассосалась, ее действия выглядят безумными и иррациональными. То, что призвано было предотвратить революцию сегодня, наоборот, только революционизирует общество, заставляет его лишний раз задумываться над тем — а все ли в порядке в «датском королевстве»?