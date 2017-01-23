Крылья на родину

20 января из Вены в Москву доставлен бывший генеральный директор ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК) Наиль Малютин, которому инкриминируется хищение нескольких сот миллионов рублей. По версии следствия, в августе 2007 года ФЛК заключила договор с ООО «ФЛК-Комплект» на поставку 25 самолетов Ил-114. Контракт был оплачен, но авиатехника так и не была поставлена. «ФЛК-Комплект» перевело 290 миллионов рублей на счет Аслана Гагиева, лидера банды киллеров с десятками убийств на счету. Судебный процесс над ними уже идет в Мосгорсуде (подробности в «Новой», № 3 от 16 января 2017года). Правда, на скамье подсудимых пока только рядовые исполнители «заказов на ликвидацию», сам Гагиев сейчас живет в Вене, под подпиской о невыезде, и Россия также добивается его экстрадиции.

Наиль Малютин

Вопрос об экстрадиции Наиля Малютина из Австрии решался более двух лет. Его задержали в венском аэропорту еще в декабре 2014 года. Земельный суд Вены в октябре 2015 года принял решение об экстрадиции, но адвокаты Малютина добились отложения исполнительного производства.

Ключевой аргумент апелляционных жалоб: прежде чем стать фигурантом уголовного дела, Малютин, в марте 2007 года назначенный генеральным директором ФЛК, в конце 2008 года инициировал проведение финансового аудита компании, который вскрыл целую серию незаконных финансовых операций.

Надо сказать, что назначению Наиля Малютина гендиректором ФЛК предшествовал громкий скандал. Напомню, ФЛК была создана в 1997 году для реализации обещания руководства Татарстана заполонить и отечественный, и мировой авиарынки среднемагистральными самолетами Ту-214. Первоначально учредителями компании выступили правительство Татарстана, нефтяная компания «Татнефть», банк «Зенит» и инвестиционно-финансовая компания «Солид».

После формирования уставного фонда ФЛК, согласно проверке Счетной палаты, все средства компании были переданы в доверительное управление банку «Зенит» и в беспроцентный заем ОАО «Татнефть». А после прекращения договора о доверительном управлении на баланс ФЛК были переданы векселя ЗАО ИФК «Солид» и акции ОАО «Акбарс». В дальнейшем они были обменены на еще менее ликвидные активы. В итоге после нескольких договоров на балансе ФЛК осталась задолженность компаний АО «Бета-Лизинг» и АО «ТрансЛизингИнвест», которые стали акционерами ФЛК вместо «Зенита» и «Татнефти».

Эти и другие «движения капиталов» получили огласку лишь в 2005 году. К тому времени основным акционером ФЛК было уже Госкомимущество России, которое в 2002 году выкупило по закрытой подписке около 70% акций ФЛК.

Складывается впечатление, что Наиля Малютина «рекрутировали» в ФЛК, чтобы выправить дела лизинговой компании. Но нужно напомнить, что у Малютина к тому времени сложилась репутация «крепкого управленца». С 1995 года почти десять лет он проработал на руководящих должностях в администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. В 2009 году питерские полицейские возбудили в отношении Малютина уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использо­вание заведомо подложного документа»). Основанием для возбуждения уголовного дела стало то, что, устраиваясь на работу в администрацию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Малютин представил диплом ЛП № 221352 о высшем образовании по специальности «инженер-экономист», выданный в 1992 году, после окончания Ташкентского института народного хозяйства. Лишь в 2009 году выяснилось, что этот диплом — липовый. И выяснилось это тогда, когда Малютин начал обращаться с заявлениями в правоохранительные органы с заявлениями о хищении денег ФЛК. Некоторые подробности.

Еще в марте 2007 года, сразу после назначения генеральным директором ФЛК, Малютин выдал доверенность на подписание договоров и осуществление банковских операций своему заместителю Виктору Драчеву. И именно Драчев, к примеру, в марте 2008 года подписал документы о переводе 32 миллионов долларов со счетов ФЛК на счет своей дочерней фирмы в Люксембурге, компании FLC West Holding, учрежденной еще в 2005 году и возглавляемой Андреем Бурлаковым.

В том же месяце, в марте 2008 года, FLC West Holding приобрела контрольный пакет (70%) акций норвежской компании Aker Yards, владеющей верфями в Германии и на Украине. Сделка оценивалась на сумму около 292 миллионов евро. А уже в июне 2008 года FLC WEST HOLDING передала 50% своих акций офшорной компании Templestowe Trading Corporation, реальным владельцем которой был Игорь Юсуфов, экс-министр энергетики России (в 2001—2004 годах), а в 2008 году посол по особым поручениям МИД РФ и представитель президента РФ.

Были и другие юридически небезупречные сделки, заключенные якобы за спиной Малютина.

2 марта и 20 апреля 2009 года Наиль Малютин дважды обращался в правоохранительные органы с заявлениями о выводе из ФЛК без его ведома около 83,4 миллиона долларов. И дважды получал отказы в возбуждении уголовного дела.

Малютин действовал публично, не избегал контактов с прессой. В конце марта 2009 года в интервью «Новой газете» он рассказал о том, что служба безопасности ФЛК провела внутреннее расследование и выявила, к примеру, схему, по которой из компании вывели около 150 миллионов евро. С февраля по август 2008 года между ФЛК и двумя московскими фирмами — «ИК ЮГ» и Инвестиционная лизинговая компания» — были заключены семь договоров займа.

— Исполнительный директор ФЛК Виктор Драчев и замгендиректора Никита Егоров имели полноценные доверенности на ведение дел. Драчев работал под руководством Андрея Бурлакова. Именно Драчев и Егоров подписывали договоры, по которым ФЛК отдала 2 млрд 787 млн рублей в качестве займов, — рассказывал Малютин в марте 2009 года. — Наступил срок возврата займов, но деньги не вернулись… Я обнаружил эти договоры в августе 2008 года, после того как Егоров уволился по собственному желанию. Мы начали внутреннее разбирательство (подробности в «Новой», № 29 от 23 марта 2009 года).

28 июня 2012 года Малютин обратился в прокуратуру немецкого города Шверин с заявлением о том, что акции норвежской компании Aker Yards были приобретены на деньги, выведенные из ФЛК.

Вынос сора из российской избы заметили и на родине. Адвокаты Малютина настаивают, что именно после того, как обращение Малютина в немецкую прокуратуру получило публичную огласку, 22 августа 2012 года в отношении него и было возбуждено уголовное дело.

Все эти обстоятельства минюст Австрии изучал почти два года. И все-таки поверил доводам, приведенным в официальном запросе на экстрадицию, подписанным заместителем генерального прокурора России Александром Звягинцевым. В официальном документе, адресованном федеральному министру юстиции Австрии Вольфгангу Брандштеттеру, Звягинцев пообещал, что Россия готова предоставить беспрепятственный доступ к Милютину сотрудников посольства Австрии.

В апелляции на решение Земельного суда Вены об экстрадиции Наиля Малютина в Россию было отказано. Ключевым аргументом в принятии этого решения стало то, что из 290 миллионов рублей, перечисленных ФЛК на счет Аслана Гагиева, 253 миллиона были переданы, хоть и по договору займа, Наилю Малютину. На эти деньги Малютин тут же купил виллу в испанской Пальма-де-Майорка.