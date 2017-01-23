Архитектор контрреволюции

Самая одиозная фигура — Игорь Гладнев, министр культуры. Человек, с чьим именем связано сворачивание пермской культурной революции, переформатирование Мемориала памяти жертв репрессий в Музей памяти работников ГУЛАГа, травля худрука «Театра-Театра» Бориса Мильграма, закрытие многочисленных фестивалей. У Гладнева репутация культурного киллера, чистильщика. По реакции на его увольнение можно судить о том, кто в каком лагере. Одни радуются и говорят, что повеяло воздухом свободы, другие вспоминают патриотические порывы бывшего министра и то, как он не пускал «заезжих казачков» в край.

Бывший актер, успевший поработать в ОАО «Минеральные удобрения», на своем посту вел себя, как чистый и беспримесный консерватор. Настолько, что это вызывало столкновения с губернатором края.

Взять хотя бы ситуацию с Мильграмом, при котором как раз и началась в 2008-м культурная революция, он был тогда министром культуры. Приехал Марат Гельман с пулом актуальных художников, приехал Курентзис и еще десяток выдающихся мастеров. Город ожил, культурная жизнь забила ключом. Андрей Родионов, возглавлявший в то время пресс-службу Гельмана, вспоминал:

— Более 2 процентов бюджета края шло на культуру — это немыслимые для России цифры. Работал Музей современного искусства. Курентзис выпускал отличные спектакли, работал театр «Сцена-Молот» Эдуарда Боякова. Мы пытались изменить облик города, сделать его более современным… А пермяки рассуждали так. Пусть будет, только не надо нами руководить. У нас есть художественные студии, есть свои художники, пусть не такие провокативные, как московские, зато свои, родные. Пермь ведь очень культурный город. Туда в войну переезжали театры и музеи, а вокруг огромное количество лагерей, где сидели люди, которым и после освобождения нельзя было вернуться в Москву. В Перми на всю страну известный писатель Алексей Иванов, уникальное собрание деревянной скульптуры в Пермской художественной галерее…

Но интересно, что когда начался накат на Гельмана и стало понятно, что проект сворачивается, местные газеты потребовали: пусть Гельман руководит нашим Музеем современного искусства. Логика такая: нас не спрашивали, хотим мы культурной революции или нет, а теперь не спросили, хотим ли мы, чтоб она закончилась.

А совсем недавно, летом 2016-го, Гладнев, один из тех, кто положил конец революции, к тому времени уже министр, волевым решением сместил Мильграма с поста худрука «Театра-Театра». Это вызвало такую бурю общественного негодования — пикеты, митинги, письма, — что пришлось вмешаться губернатору. Буквально через две недели после смещения Мильграм был восстановлен в театре, а Гладнева, наоборот, на короткое время от должности отстранили.

В этом году у губернатора Басар­гина выборы. Пермские СМИ уже обсуждают, пойдет ли он на очередной срок. И если да, тогда все логично. Естественно, Басаргин не хочет держать в аппарате чиновников, чьи действия вызывают у людей негативную реакцию. И не последний в списке этих людей Игорь Гладнев. Конфликт с ним у губернатора уже был.

Пермь балансирует на стыке консервативной и актуальной культур. Здесь сошлось много горячих тем. И принятие/неприятие современного искусства, и отношение к лагерному прошлому, и патриотизм/космополитизм. Одно уравновешивается другим. И как минимум — не стоит рубить по живому, как это делал Гладнев.

О Галине Кокоулиной, назначенной и.о. министра, мало что могут сказать пока и сами пермяки. Известно, что она была добросовестным директором городской филармонии, но вот, пожалуй, и все. Правда, сразу несколько культурных деятелей, опрошенных пермским порталом 59.ru, повторили одну и ту же фразу: у нее есть стыд. Хорошее качество для министра культуры.