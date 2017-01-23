Забивака в западне

Чемпионат мира по футболу-2018 должен пройти в России. Но все может измениться в любую минуту. Бушующий в стране допинговый скандал способен сдуть мундиаль за границу. О том, с чего началась дерзкая американо-европейская игра «А ну-ка, отними!», о Блаттере, Инфантино, докладах Макларена, словах Колоскова, марихуане и Колумбии. А также о том, чем вся катавасия имеет шанс завершиться.

В конце 2010-го наша страна впервые в своей истории получила право на проведение планетарного первенства. Болельщики от Армавира до Якутска возрадовались: наконец-то увидим на волжских полях Месси, Роналду и систему автоматического определения взятия ворот.

Но уже в конце 2014-го пристрелочный выстрел прозвучал со стороны Германии, Нидерландов и Великобритании. Тамошние функционеры призвали к радикальному искусственному офсайду для РФ как одному из видов санкций. В марте следующего года включился в шпионские игры Петр Порошенко, заявивший о бойкоте мундиаля до тех пор, «пока российские войска находятся в Украине».

Ну а потом в ФИФА грянул настоящий коррупционный скандал, в результате которого в офсайд реальный попали многолетний глава ведомства Зепп Блаттер со товарищи, которых американские власти и ФБР, занявшееся расследованием в этой суверенной конторе с подачи британских СМИ, заподозрили в неприглядных делишках. Основное обвинение звучало следующим образом: топ-менеджеры помогали за деньги получать странам крупнейшие международные турниры.

Кстати, как заметил сам Йозеф, если бы в Цюрихе он не вытащил бы из конверта бумажку с надписью «RUSSIA», никакого урагана бы не последовало.

Правда, ничего криминального в результатах голосования-2010 никакие пинкертоны не обнаружили. Организаторы отделались легким испугом и какое-то время жили относительно спокойно. Пока вроде бы неказистый фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта «Секретный допинг: как Россия добивается побед» не привел к расследованию МОК, докладам Макларена, суровым дисквалификациям с лишением завоеванных ранее наград известных и не очень атлетов и другим вещам, о которых речь пойдет ниже.

Итак, по итогам летнего «спектакля» канадского профессора олимпийскую сборную едва полностью не отстранили от Игр-2016, а паралимпийцев так и вовсе лишили шансов посоревноваться в Бразилии. Зимнее «лицедейство», как вы знаете, вышло не менее «увлекательным». Обвинения в свой адрес получили спортивные чиновники, которые якобы при помощи ФСБ проделывали махинации с допинг-пробами российских атлетов вплоть до Сочи-2014, а также прятали «грязных» «акробатов» от проверяющих служб и скрывали факты употребления препаратов из черного списка. Безусловно, «волшебство с баночками» еще должна подтвердить комиссия МОК под руководством Денниса Освальда, а бригаде Самуэля Шмидта требуется подтвердить вывод о наличии в России государственной системы поддержки допинга. Однако к настоящему моменту и без доказательств вины страна уже лишилась чемпионата мира по бобслею и скелетону, юношеского и молодежного первенства планеты по биатлону, финальных этапов Кубка мира по лыжному и конькобежному спорту.

Ну а при чем тут футбол и каким боком он может попасть под замес — спросите вы. Дело в том, что Ричард Макларен в интервью признался, что в его списке фигурируют и имена 33 футболистов (фамилии подозреваемых не раскрываются). И пусть не у всех из них, по словам обвинителя, российское гражданство, напряжения это не снимает. К тому же «благодаря» переписке беглеца Григория Родченкова (бывший руководитель Московской антидопинговый лаборатории, на чьих показаниях и строится расследование) с чиновниками можно вычислить как минимум одного индивида.

В мае 2014-го Родченкову сообщают, что в пробе одного из игроков молодежки найдены следы употребления травки: «Молодежная сборная команда России по футболу, нападающий московского «Динамо», УТС, Новогорск, отбор 2014-05-20, марихуана ОГРОМНАЯ. 31 мая предстоит игра с Эстонией в рамках ЧЕ «молодежка». А вот кусочек из другого письма Родченкова: «Дорогой Алексей. Там молодежная сборная торопит. У них игра, это УТС, футбол, Новогорск, мужчины. Проблема: 8974 2811157 каннабис 184 нг/мл — просто беспредел…» Вскоре нападающий московского «Динамо» Павел Соломатин был объявлен травмированным и отозван из расположения национальной команды…

Конечно, марихуана — это не допинг и не повод отобрать форум. Но это, как ни крути, лишняя зацепка для «врагов». Куда хуже другое. Как известно, отчет ВАДА указывает на прямую причастность вице-премьера РФ и главу РФС Виталия Мутко к манипуляциям с допингом и «заговору беспрецедентного масштаба». И еще в декабре прошлого года британское издание Daily Mail написало о том, что ФИФА проводит собственное расследование в отношении Мутко.

В самой федерации это опровергли, но дыма без огня не бывает. Надавил на крутых футбольных боссов член британского парламента Дэмиан Коллинз: «Теперь там должны очень серьезно оценить перспективы проведения чемпионата мира. Есть ли у ФИФА уверенность в том, что Россия обеспечит нужные антидопинговые меры?» Глава этой организации, лысый весельчак с армянскими корнями Джанни Инфантино, тему переноса вообще не обсуждает и постоянно подчеркивает, что это «будет чистый турнир». Но вместе с тем он обронил фразу, на которую многие не обратили внимания: «Если доклад Макларена покажет что-то, имеющее отношение к футболу, ФИФА предпримет необходимые шаги». В общем, остается ждать приговора по «пилюльным» тяжбам и молиться. Потому что в качестве самого серьезного наказания, если кто не в курсе, фигурирует запрет на проведение всех международных соревнований на территории РФ. И кто даст гарантии, что под эту санкцию не подпадет чемпионат мира по футболу?..

Давайте размышлять дальше. Вот, к примеру, есть мнение, что мячик у нас при любых раскладах не отберут хотя бы потому, что остается слишком мало времени до разрезания ленточки, а процесс замены страны-хозяйки во всех смыслах дорогостоящий (прежде всего — для потенциального нового счастливчика). Ведь мировое первенство — это не только десяток современных стадионов и сотни гостиниц. Это и логистика, и разработка маршрутов, и законодательные изменения, и система безопасности, и куча другой работы, которая проводилась ФИФА и устроителями не один год. К тому же уже прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017 («разогревочного» июньского турнира), презентован официальный мяч этого соревнования — «Красава», да и вообще уже представлен талисман предстоящего ЧМ-2018 — волк Забивака… Однако с этими доводами можно поспорить. Есть страны, которые способны провести чемпионат хоть сегодня (те же США и Англия), да и средства на кисточки и краски (чтобы нарисовать нового маскота) наверняка найдутся. И уж если вдруг глобальный судебный процесс завершится наихудшим сценарием, то есть враги из МОК докажут миру, что изолировать Россию от спорта за грехи допинговые — единственный правильный выход, престижную ярмарку отберут и на более «поздней стадии». Неудобства, конечно, возникнут, и огромные, но катастрофы не случится.

Предположения же, что ФИФА не прогнется под давлением МОК, ВАДА и международных федераций и в принципе при любых вариантах на перенос не пойдет, так как это ударит по репутации и кошельку монстра и компаний-спонсоров, тоже весьма зыбко. Во-первых, в швейцарской крепости не самоубийцы сидят и помнят про фокус с Блаттером. Во-вторых, «грамотная замена» на репутацию ФИФА не повлияет, да и фирмы, уверен, внакладе не останутся и свое возьмут.

В общем, конкретика пока есть только в словах Вячеслава Колоскова, на все вопросы про нависшую угрозу отвечающего с нескрываемым раздражением и предлагающего журналистам просто молчать: «Чем больше вы это обсуждаете, тем больше охотников за границей эту тему педалируют! Вы же просто провоцируете наших противников на то, чтобы раздувать подобную муть! Зачем вы поднимаете пену там, где ее не должно быть?! Никакой опасности переноса чемпионата мира нет и не будет».

Что ж, в истории планетарных форумов, если не брать в расчет две отмены (в 1942-м и 1946-м) из-за Второй мировой войны и ее последствий, место его проведения менялось только раз. В 1982-м Колумбия из-за экономических проблем и начавшихся вооруженных конфликтов за 4 года до часа икс сама отказалась от привилегии. И Диего Марадона в итоге поднял над головой золотой кубок в Мексике. С тех пор никаких срывов и форс-мажоров не происходило, и изначально выбранная страна-хозяйка доводила дело до конца.