Люди взялись за лопаты

«Павлова без отопления». «На Фролова нет отопления, горячей воды и электричества». «Жилстрой мерзнет». «На Папанина ни отопления, ни горячей воды», «На Привокзальной нет отопления с самого утра». «Областная больница без тепла, больные замерзают, SOS». Халтурина, Перовской, Воровского, Ленина, Володарского, Полярные Зори, Флотский... Все воскресенье мурманчане перекликались в соцсетях — у кого нет тепла, у кого воды. Отключения начались накануне вечером. Но в 6 утра на сайте регионального МЧС еще бодро рапортовали, что в регионе «значимых происшествий не зарегистрировано». Между тем, в зону отключения в середине зимы попали 1300 зданий, из которых 720 жилых многоэтажек — весь центр Мурманска. Плюс корпуса областной больницы.

Мурманчанам повезло: именно в ночь аварии резко потеплело, температура с жесткого минуса скакнула до нуля. Только благодаря этому за сутки не перемерзли и не полопались батареи, как это случилось пару недель назад в Воркуте (там в итоге решено переселить до весны целый район, так как в морозы чинить и отогревать систему невозможно).

Тем не менее, сутки без тепла в Заполярье приятными не назовешь. Причиной коллапса оказался прорыв ветхой теплотрассы, его сравнительно быстро нашли и заварили. Прокуратура начала проверку причин аварии, чуть не ставшей коммунальной катастрофой.

По иронии судьбы, одновременно с ней на область обрушилась непогода. Порывистый ветер плюс экстремальные осадки — и аэропорт Мурманск пришлось закрывать на 36 часов. Официальная причина: обледенение полосы. Отменены были 14 рейсов, а сотни людей продолжали прибывать на аэровокзал: по словам очевидцев, предупреждения об отмене вылетов поступали чрезвычайно поздно. На сайте аэропорта информации не было. Чтоб разместить людей, пустующий в межсезонье зал вылета международных линий приспособили под общий зал ожидания. Когда масса народа стала критической, людей стали развозить по гостиницам, но их сменяли вновь прибывавшие пассажиры.

За четверо суток в городе выпало больше 70% месячной нормы осадков. Вообще-то снег зимой в Заполярье трудно назвать сюрпризом, но не для коммунальщиков. Технику на улицах областного центра жители заметили лишь к обеду воскресенья. К тому времени многие улицы сузились до одной полосы, а выезды из дворов жители и вовсе прокапывали и протаптывали самостоятельно. Отсутствие дорожников компенсировали взаимовыручкой.

«Первый раз такое: только застрянешь, сразу кто-то остановится, помощь предложит. Раз пять сегодня меня на тросе дергали, — повествует таксист. Такси, к слову, брали двойной тариф, но пассажиры были не в претензии: главное — ехать».

Доехать можно было не везде: добрую половину трасс области перекрыли из-за снегопадов. Так, невозможно было добраться до русско-норвежской границы, попасть в Териберку или Снежногорск. Основные направления открыли к вечеру воскресенья. Что до городских улиц, то они по прежнему похожи скорее на тропинки между сугробами. Впрочем, областному центру еще повезло: ситуация в Североморске еще хуже. Там снег и вовсе девственно чист.

Губернатор Ковтун после снегопада заявила, что «в ситуации экстремальных погодных условий дорожные и коммунальные службы работали оперативно и своевременно, сохраняя в регионе стабильную ситуацию». Жители в ответ стали постить в фото с результатами этой «оперативной» работы. На одной на центральном проспекте Мурманска пассажиры толкают троллейбус, на другой — рядом с областной больницей — маршрутку, на третьей — застрявшую во дворе «скорую». А жители мурманского района Росляково и вовсе ответили флэш-мобом: сами взялись за лопаты. Свой район они вычистили сами за полдня. И правильно сделали: трактора и дворники там так и не появились.