Бюджетная одиссея Пенелопы Фийон

Пенелопа Фийон, добропорядочная домохозяйка и мать пятерых детей Франсуа Фийона, в течение 8 лет получала зарплату в качестве его парламентской помощницы. При этом в парламенте, как утверждает газета Canard enchaîné, ее никогда не видели. Кроме того, валлийка Пенелопа по той же схеме получала деньги за «советы» французскому литературному журналу. Теперь Фийон говорит, что речь идет о «клеветнической кампании», «экстренно» развернутой против него за три месяца до выборов и обещает «биться за торжество правды».

Любовь к бюджету

«Я просто хотел бы сказать, что скандализирован презрительным и женоненавистническим /тоном/ этой статьи… Что же, если она моя жена, она не имеет права работать?» — сказал Фийон после публикации. И назвал статью «бомбой со зловонным газом».

Пахнет все это, действительно, не очень хорошо, и запах теперь будет тянуться за Фийоном вплоть до выборов.

Тут, действительно, есть от чего «скандализироваться»: все-таки жена кандидата в президенты, безжалостно заявляющего о необходимости уволить 500 тысяч «бюджетников» и сократить прочие госрасходы (например, на медицину), получила из этого самого бюджета почти 500 тысяч евро.

Кроме того, Фийон построил свою избирательную кампанию во время праймериз на том, что он, в отличие от своих конкурентов — Николя Саркози и Алена Жюппе — никогда не был замешан в политико-финансовых скандалах.

Объявляя о начале своей кампании, Фийон пустил в медиа-пространство главный мем победного для себя отборочного турнира среди правых: «Кто хоть на миг может представить Шарля де Голля под следствием?».

Теперь сам Фийон может оказаться под следствием по делу о «создании фиктивных рабочих мест» (закон предусматривает за это до 5 лет тюрьмы и до 500 тысяч евро штрафа; прокуратура открыла предварительное расследование).

По крайней мере, со стороны прессы обвинение уже выдвинуто. И Фийон, вместо того, чтобы объясниться по сути обвинений и ответить на простой вопрос, за что его жена получала такие деньги, говорит о «мизогинии». Тогда как в статье Canard enchaîné речь идет не о «женоненавистничестве», а скорее, о щедрой любви политического деятеля к своей жене. Любовь, судя по всему, оплачивалась из госбюджета.

Дорогая Пенелопа…

Итак, Пенелопа Фийон числилась помощником депутата Франсуа Фийона с 1998 по 2002 гг. и получала в этом качестве от 3900 до 4600 евро в месяц.

Летом 2002-го, когда Фийон стал министром и уступил депутатское кресло «своему верному заму» Марку Жуло, тот нанял Пенелопу на ту же должность. Только теперь ее зарплата выросла до 6900 евро в месяц (достигнув позднее 7900).

Как ни странно, в этом нет ничего незаконного. Несмотря на некоторое ужесточение законодательства в этой области в последние годы, Франция все еще остается страной, предоставляющей своим избранникам возможности для обогащения за счет бюджета — честного «по букве закона», но неприличного «по духу».

Например, 9561 евро, выделяемых депутату на оплату работы всех своих помощников (до 5 человек), он может распределять, как ему хочется. Может дать 9561 одному человеку, может разделить на пятерых — в любых пропорциях. В помощники можно записать кого угодно: от крестного отца до чертовой бабушки. Впрочем, депутаты и сенаторы в основном предпочитают «жен, дочерей, сыновей, зятьев, не забывая о любовницах», напомнил опытный парламентский корреспондент Оливье Пикар.

При этом закон все же требует, чтобы «помощники» работали. Но Пенелопа, судя по свидетельствам тех, кто должен был ее видеть в парламенте, там даже не появлялась. «Я никогда с ней не работала и не имею информации на этот счет. Я ее знала только в качестве жены /Фийона/», — сказала Жанна Робинсон-Бер, которая действительно работала в качестве помощницы депутата Жуло, как утверждает Canard enchaîné.

Этот же образ Пенелопы-домохозяйки поддерживали до вчерашнего дня и сами Фийоны, которые никогда не заявляли о том, что она где-либо работает.

Более того, они делали упор на ее статусе домохозяйки и заботливой (а потому чрезвычайно занятой) матери пятерых детей (даже если она и сделалась в 2014 году муниципальным депутатом).

«Мои дети знают меня только в качестве мамы», — цитирует Canard enchaîné интервью Пенелопы, вышедшее в мае 2007-го. Осенью 2016-го, включаясь в избирательную кампанию Франсуа Фийона, она повторила: «До сих пор я никогда не была задействована в политической жизни моего мужа». Но теперь, мол, ставка слишком высока для того, чтобы оставаться в стороне.

И даже лидер фийоновской партии (и бывший председатель Нацсобрания) Бернар Аккуайе, пришедший вчера на радио France Inter не смог внятно «оправдать» «помощницу депутата». «Я не знаю деталей ее работы. Это женщина, которая работает в тени», — сказал Аккуайе, отвечая на уточняющий вопрос журналистки.

Отсиживаясь в парламентской «тени», Пенелопа Фийон за восемь лет получила почти 500 тысяч евро.

Была еще и другая «тень»: в старый интеллектуальный журнал Revue des deux Mondes жену Фийона оформили в качестве литературной советницы. И меньше чем за два года Пенелопа получила за литературные советы 100 тысяч евро. При этом Мишель Крепю, который тогда был редактором журнала, изумился, когда узнал, что у него была такая советница, и сказал, что она «не оставила никаких следов» работы в этом качестве.

Впрочем, в данном случае газета Canard enchaîné зря придирается: все же миллиардер Марк Ладре де Лашарриер, владелец журнала, сам может решать, кому и сколько платить за литературные советы. Тем более, что он знает Фийона почти тридцать лет.

Такого друга не грех порадовать, и бизнесмен делал это разными способами: например, подбрасывал Фийона на своем бизнес-джете в Москву на встречу с Путиным (в марте 2013 года), а еще в Абу-Даби, пишет Canard enchaîné…

Все же господин де Лашарриер еще и меценат.

У Фийона тоже не каменное сердце: в 2011 году он лично ходатайствовал о вручении меценату Большого креста ордена Почетного легиона.

К кресту полагается золотая цепь, которая во многих случаях, кажется, символизирует не что иное, как неразрывную связь между французскими политиками и разнообразными финансистами (как французскими, так и иностранными).

Заповедная поляна

«Мой проект пошатнет прочно укоренившиеся касты», — пообещал богобоязненный борец за справедливость Франсуа Фийон не далее как 19 января 2017 года.

Mon projet perturbe les castes bien établies. Aucune mauvaise foi ne les arrête pour conserver leur petit pré-carré. #FillonOyonnax pic.twitter.com/5aRyiS7FqB — François Fillon (@FrancoisFillon) January 19, 2017

И добавил, что справится с «укоренившимися кастами», несмотря на то, что они «ни перед чем не остановятся» ради сохранения «своих заповедных полян».

Отчаянный человек этот практикующий католик Фийон. Готов на все ради торжества высшей справедливости.

Надо ведь пояснить, что это говорил не просто депутат, плативший из бюджета собственной жене.

Это говорил современный «Франсуа Ассизский», регулярно меняющий люксовые автомобили, получающий неземного уровня вознаграждения за «участие в конференциях» в дружественных странах (Россия, Иран, Казахстан, Эмираты…) и живущий в собственном замке площадью 3000 м2 на 14 гектарах земли.

И никто бы, может, и слова не сказал, если бы «святой Франсуа» не стал изображать из себя еще и непорочного борца с привилегиями.

С другой стороны, на кону ведь «заповедная поляна» перед Елисейским дворцом. Прижизненный Элизиум — иначе не скажешь.