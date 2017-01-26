«Административно задержаны» Центром «Э»

В 9 утра 26 января крымский адвокат Эмиль Курбединов разместил в своем фейсбуке видео с подписью «Задержаны». На видеозаписи видно, как машину, в которой находятся Курбединов и его коллега по адвокатскому цеху Эдем Семедляев, останавливают двое сотрудников ДПС Бахчисарая. В момент, когда Семедляев выходит из автомобиля, чтобы переписать номера с личных нагрудных знаков сотрудников автоинспекции, из соседнего авто появляются трое в камуфляже и балаклавах. «Я из Центра по противодействию экстремизму. Вы административно задержаны», — объявляет один из них. На этом видео заканчивается.

Телефон Курбединова моментально оказывается «вне зоны доступа». Эдем Семедляев тоже не берет трубку.

Спустя час знакомая Курбединова Анна Богачева сообщает, что его доставили в Центр «Э» в Симферополе. «Обвиняют в распространении экстремистских материалов. Суд по избранию меры пресечения назначен на сегодня», — пишет она.

От коллег Семедляева поступает информация: он вне подозрений, но в его офисе проходят обыски.

Одновременно в федеральных информационных агентствах появляются сообщения о спецоперации ФСБ по ликвидации в Крыму ячейки запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир». Председатель Государственного комитета Крыма по делам национальностей Заур Смирнов говорит, что проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление активистов экстремистских организаций, а также сообщает о «силах извне», которые пытаются проникнуть в Крым.

Телефон Заура Смирнова, указанный на сайте Госкомнаца Крыма, оказывается отключенным, а пресс-секретарь ведомства Зарина Сулейманова сообщает: «Я в отпуске. Заур Русланович едва ли будет что-то дополнительно комментировать. Тем более у него прием граждан до вечера. Возьмите информацию у РИА «Новости».

Спустя три часа после задержания Курбединова на связь выходит его адвокат Джемиль Темишев.

— Пока речь об уголовном преследовании не идет, — говорит он. — Протоколов я еще не видел, но по имеющейся информации, Эмилю вменяют ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики». До 15 суток лишения свободы.

Всего, по информации «Новой газеты», в ходе «спецоперации ФСБ по ликвидации ячейки запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир» было задержано два человека: собственно Эмиль Курбединов и бахчисарайский гражданский активист Сейран Салиев, к которому он ехал на встречу. Салиев на момент подписания номера находился в РОВД Бахчисарайского района. Какие обвинения ему предъявлены — до сих пор неизвестно.

Вопросы к следствию в связи с задержанием адвоката Курбединова возникают еще и потому, что накануне в Симферополе ФСБ попыталась задержать его коллегу Николая Полозова.

— Несколько неизвестных мужчин взяли меня под руки и затолкали в микроавтобус. При этом никаких документов они не предъявили, были в гражданской одежде, — рассказал Полозов «Новой газете». — В микроавтобусе по моему требованию один из них все-таки предъявил удостоверение сотрудника ФСБ. Я успел заметить фамилию: Шевченко. Там же мне вручили постановление следователя Игоря Скрипки о принудительном приводе на допрос в качестве свидетеля. Постановление датировано 17 января, при этом в графе «Дата и время доставления» какие-либо сведения отсутствовали. По дороге мне пояснили, что везут в управление ФСБ.

Как выяснилось, спецслужбы хотели допросить Полозова в качестве свидетеля по уголовному делу против зампреда меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в РФ) Ильми Умерова, которого обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России, а именно — к возвращению Крыма Украине. Полозов является адвокатом Умерова по этому делу. Получение статуса свидетеля, подчеркивает адвокат, лишит его возможности защищать Умерова в суде. Давать показания он отказался.

Курбединов и Полозов известны на полуострове работой по «политическим» уголовным делам. Так, Эмиль Курбединов является адвокатом четверых фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир», а также обвиняемого в сепаратизме крымского журналиста Николая Семены. Николай Полозов выступает в качестве защитника зампреда запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Последнего обвиняют в организации массовых беспорядков у Верховной рады Крыма в феврале 2014 года, когда перед зданием нынешнего Госсовета столкнулись сторонники России и Украины.