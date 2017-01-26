Наци ищут продюсера
В сети снова появились ролики с нападениями на иностранцев, а отсидевшие убийцы выходят на свободу
Отдел расследованийНовая газета
В России начинают раскручивать новый проект банды боевиков-нацистов, судьба которого должна закончиться так же, как и всех остальных, — в колонии.
В конце прошлой недели среди оставшихся на свободе и сидящих в местах заключения нацистов пошла телефонная рассылка: два видеоролика, на которых неизвестные отморозки убивают людей (события, предположительно, происходили в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года), а также весьма громкое, но столь же глупое заявление. Вот оно.
Этому столь привычному, кровавому «пиару» нацистов газете можно было и не уделять большого внимания (есть и другие организации, которые уделяют это внимание, исходя из своих должностных обязанностей), если бы не
фамилия одного из наших журналистов, которая упоминается в этой рассылке как потенциальная жертва.
Потому мы вынуждены обратить на этот факт внимание правоохранительных органов, что и делаем.
Справка
Судя по скриншотам, какое-то отношение к этой переписке имеет Роман Железнов, хотя, может быть, и выступает лишь в роли ретранслятора.
Роман Железнов (Зюхель) — сторонник Максима Марцинкевича (Тесак), хороший знакомый Рыно (см. справку), имел отношение к правому движению Анти-антифа. Ныне выехал за пределы России, по некоторым данным, стал добровольцем в украинском батальоне «Азов».
Как нам кажется, к этим угрозам спецслужбы и полиция должны отнестись с полным вниманием.
Поскольку, напомним: после публичного расстрела рядом с Кремлем в январе 2009 года журналиста «Новой» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова власть перестала активно заигрывать с крайне правыми — их ряды были зачищены, многие отправлены на пожизненное заключение в Харп — «Полярная сова», как те же главари Боевой организации русских националистов (БОРН) Тихонов и Горячев. Тенденция на жесткую посадку ультраправых сохраняется до сих пор, и потому многие из них были вынуждены уехать из России или броситься «замаливать грехи» на Донбасс.
Но, очевидно, это дошло до сознания не всех оставшихся на свободе нацистов. Кто-то вновь решил поиграться с чужими жизнями, выбрав, впрочем, весьма неудобное политическое время — предвыборное.
То, что авторы рассылки рассчитывали на широкие пиар-преференции, вытекает из панического поста на одном из ультраправых ресурсов (орфография и пунктуация оригинала сохранены): «Последние несколько лет говорят, что радикальный русский национализм разгромлен и все, что осталось от когда-то массового и грозного движения — виртуальное позерство (за которое нынче в конвейерном режиме дают реальные сроки лишения свободы). Но вот появляются две видеозаписи, на которых показано, как из пары «неславян» за секунды делают фарш. Все свежее, не архивное. Материал рассылается по крупнейшим изданиям, правозащитникам, блогерам и прочим. И тишина. В криминальных сводках тоже ничего нет».
Расчет не удался. Тем более нападения на почве национальной розни, хоть и не так часто, как раньше, но, увы, происходят. По данным центра «Сова», в 2015 году, например, погибло 9 человек и 68 были ранены, в 2014-м статистика была более устрашающей — 36 и 133 соответственно.
На вопрос, к чему раскручивать легенду о возрождающемся «правом терроре», ответить легко — значит, где-то под это появились деньги и человеческие ресурсы. По крайней мере, наши источники информации в среде умеренных националистов оценивают события именно так.
На кого расчет? Судя по риторике посланий, адресованы они прежде всего тем, кто многие годы жаждал отомстить но по вполне понятным причинам сделать этого не мог — сидел. Вот для того, чтобы достучаться до них, и потребовался неслучившийся шум, ну и для спонсоров, разумеется.
БОРН, конечно, возрождению не подлежит, но в ближайшее время на свободу выходят бойцы нескольких банд отмороженных националистов, в перевоспитание которых, учитывая особенности наших зон, не верится в принципе. Именно потому атрибутирована январская рассылка так, что ее вполне можно связать с разгромленной в свое время бандой «Белых волков», члены которой как раз и начнут выходить на свободу в этом году.
Как полагают наши источники информации и опрошенные нами эксперты, именно на это «пушечное мясо» и делается ставка. И почему-то кажется, что мы очень скоро узнаем, кто эту ставку сделал и как проиграл.
Отдел расследований
Кто может выйти. Справка
Банда Рыно-СкачевскогоМосква
Лидеры банды — Артур Рыно и Павел Скачевский. Дважды осужденные Скачевский и Рыно (2008 и 2010 гг. В отместку, после их второго приговора, нацисты из БОРН убили судью Мосгорсуда Эдуарда Чувашова) получили по 10 лет в исправительной колонии общего режима каждый (на момент осуждения были несовершеннолетними).
На счету банды — 19 убийств и 12 покушений на граждан России, Таджикистана, Китая и Азербайджана.
Другие члены банды в 2008 году были приговорены к длительным срокам: Роман Кузин — к 22 годам общего режима, Виталий Никитин — к 12 годам строгого режима, Иван Китайкин — к 10 годам строгого режима и Денис Лавриненков — к 6 годам общего режима (то есть этот точно уже вышел).
Таким образом, многие наци уже отсидели две трети срока, необходимые для условно-досрочного освобождения.
Банда Шутко и ЖихаревойМосква
Осуждены в 2009 году: Илья Шутко, Евгения Жихарева, Марат Жучков, Юрий Матюхов, Сергей Городеев, Александр Ефимов, Павел Соколов, Олег Синодов, Олег Левшин и Руслан Перец. Лидерами данной группы, по версии следствия, являлись 19-летний Илья Шутко (Люфтваффе) и 17-летняя Евгения Жихарева. На их счету: нападения, подготовка взрывов, одно убийство. В банде в основном состояли несовершеннолетние.
Десять наци приговорены к срокам от 3 лет и двух месяцев до 10 лет лишения свободы. 10 лет колонии строгого режима было назначено Ефимову. Евгения Жихарева и Давид Башелутсков получили 8 и 9 лет колонии соответственно. Илья Шутко, который, по мнению следователей, являлся организатором группировки, был единственным из подсудимых, кого обвинили в убийстве. Однако суд решил, что он должен провести в колонии общего режима 9,5 лет. Но так как Шутко ранее уже был осужден по статье 105 УК (Мосгорсуд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы за убийство якутского шахматиста Сергея Николаева в составе организованной группы), за решеткой в итоге скинхед проведет 10 лет.
Соколов и Жучков были приговорены к 8,5 годам в колонии общего режима, Матюхов — к 7,5. Гордеев проведет 5 лет в воспитательной колонии.
Левшин и Синодов — к 3,5 и 4 годам условно. Самый маленький срок — 3 года и 2 месяца условно с пятилетним испытательным сроком — получил Руслан Перец.
Банда «Белые волки»Москва
В 2010 году Мосгорсуд приговорил членов банды к различным срокам — от 6,5 до 23 лет. На их счету 6 убийств и множество нападений. Всего на скамье подсудимых сидели 12 человек, однако троих суд присяжных признал невиновными.
Лидер банды Алексей Джавахашвили получил 7 лет в колонии общего режима, Иван Стрельников (на тот момент несовершеннолетний) — 6,5. Остальные были приговорены к длительным срокам заключения и вряд ли смогут выйти даже условно-досрочно. Однако 5 «волков» следствию установить так и не удалось.