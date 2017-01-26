Наци ищут продюсера

В России начинают раскручивать новый проект банды боевиков-нацистов, судьба которого должна закончиться так же, как и всех остальных, — в колонии.

В конце прошлой недели среди оставшихся на свободе и сидящих в местах заключения нацистов пошла телефонная рассылка: два видеоролика, на которых неизвестные отморозки убивают людей (события, предположительно, происходили в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года), а также весьма громкое, но столь же глупое заявление. Вот оно.

Этому столь привычному, кровавому «пиару» нацистов газете можно было и не уделять большого внимания (есть и другие организации, которые уделяют это внимание, исходя из своих должностных обязанностей), если бы не

фамилия одного из наших журналистов, которая упоминается в этой рассылке как потенциальная жертва.

Потому мы вынуждены обратить на этот факт внимание правоохранительных органов, что и делаем.

Кадр с видео зверского избиения. Декабрь 2016

Справка Судя по скриншотам, какое-то отношение к этой переписке имеет Роман Железнов, хотя, может быть, и выступает лишь в роли ретранслятора. Роман Железнов (Зюхель) — сторонник Максима Марцинкевича (Тесак), хороший знакомый Рыно (см. справку), имел отношение к правому движению Анти-антифа. Ныне выехал за пределы России, по некоторым данным, стал добровольцем в украинском батальоне «Азов».

Как нам кажется, к этим угрозам спецслужбы и полиция должны отнестись с полным вниманием.

Поскольку, напомним: после публичного расстрела рядом с Кремлем в январе 2009 года журналиста «Новой» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова власть перестала активно заигрывать с крайне правыми — их ряды были зачищены, многие отправлены на пожизненное заключение в Харп — «Полярная сова», как те же главари Боевой организации русских националистов (БОРН) Тихонов и Горячев. Тенденция на жесткую посадку ультраправых сохраняется до сих пор, и потому многие из них были вынуждены уехать из России или броситься «замаливать грехи» на Донбасс.

Но, очевидно, это дошло до сознания не всех оставшихся на свободе нацистов. Кто-то вновь решил поиграться с чужими жизнями, выбрав, впрочем, весьма неудобное политическое время — предвыборное.

То, что авторы рассылки рассчитывали на широкие пиар-преференции, вытекает из панического поста на одном из ультраправых ресурсов (орфография и пунктуация оригинала сохранены): «Последние несколько лет говорят, что радикальный русский национализм разгромлен и все, что осталось от когда-то массового и грозного движения — виртуальное позерство (за которое нынче в конвейерном режиме дают реальные сроки лишения свободы). Но вот появляются две видеозаписи, на которых показано, как из пары «неславян» за секунды делают фарш. Все свежее, не архивное. Материал рассылается по крупнейшим изданиям, правозащитникам, блогерам и прочим. И тишина. В криминальных сводках тоже ничего нет».

Кадр с видео зверского избиения. Декабрь 2016

Расчет не удался. Тем более нападения на почве национальной розни, хоть и не так часто, как раньше, но, увы, происходят. По данным центра «Сова», в 2015 году, например, погибло 9 человек и 68 были ранены, в 2014-м статистика была более устрашающей — 36 и 133 соответственно.

На вопрос, к чему раскручивать легенду о возрождающемся «правом терроре», ответить легко — значит, где-то под это появились деньги и человеческие ресурсы. По крайней мере, наши источники информации в среде умеренных националистов оценивают события именно так.

На кого расчет? Судя по риторике посланий, адресованы они прежде всего тем, кто многие годы жаждал отомстить но по вполне понятным причинам сделать этого не мог — сидел. Вот для того, чтобы достучаться до них, и потребовался неслучившийся шум, ну и для спонсоров, разумеется.

БОРН, конечно, возрождению не подлежит, но в ближайшее время на свободу выходят бойцы нескольких банд отмороженных националистов, в перевоспитание которых, учитывая особенности наших зон, не верится в принципе. Именно потому атрибутирована январская рассылка так, что ее вполне можно связать с разгромленной в свое время бандой «Белых волков», члены которой как раз и начнут выходить на свободу в этом году.

Как полагают наши источники информации и опрошенные нами эксперты, именно на это «пушечное мясо» и делается ставка. И почему-то кажется, что мы очень скоро узнаем, кто эту ставку сделал и как проиграл.

Отдел расследований

Кадр с видео зверского избиения. Декабрь 2016