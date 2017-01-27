По пути Тома Сойера

Активисты «Том Сойер Феста» демонстрируют цветные фото, смонтированные по принципу «раньше» и «сейчас». На фото деревянные развалюхи, а по факту городские особняки позапрошлого века из аварийного жилья, годного лишь к сносу, превращаются в жемчужины провинциального русского зодчества: вместо облезших стен — свежий фасад, там, где еще вчера проваливалась крыша, — новая кровля, на месте битых окон — наличники, пилястры, резьба.



Восстанавливать исторические постройки в провинциальных городах силами волонтеров придумали в Самаре еще в 2015 году, с тех пор фестиваль Тома Сойера (название отсылает к знаменитому эпизоду с покраской забора) успели экспортировать в Бузулук и Казань. В 2017 году количество городов, где пройдет фестиваль, увеличится. 17—19 марта в Самаре пройдет всероссийская Школа «Том Сойер Феста», где активистов бесплатно научат, как запустить акцию в своем регионе. Регистрация участников уже открыта.

В первую очередь волонтеры работают с полуразрушенными домами, которые не имеют официального статуса памятника: «Мы не хотим конкурировать с реставраторами, хотя мы ориентируемся именно на их практики и регулярно прибегаем к консультациям, но главное, чего бы нам хотелось, – это обратить внимание на то, что в заботе нуждаются не только памятники истории, но и рядовые городские постройки, жилые дома, из которых складывается исторический контекст. Памятник, вырванный из него, окруженный высотными зданиями, теряет свой смысл. Но именно эти дома сейчас и погибают, — подчеркивает один из руководителей проекта Андрей Кочетков. — Мы работаем с исторической средой, финансированием которой государство практически не занимается».

«В первую очередь мы хотим научить наших активистов и тех, кто решит к ним присоединиться, как эффективно работать со спонсорами и волонтерами, чтобы процесс подготовки, который занял у нас в 2015 году полгода, сократить до месяца, потому что уже примерно понятны технологии и совсем необязательно тратить так много времени», — рассказывает Андрей Кочетков.

Фото: Том Сойер Фест / vk

Вторая задача: собрать вместе людей, которым интересна подобная тематика, и вместе подумать, как развивать фестиваль. Кроме того, есть много тонкостей, вроде медийного сопровождения фестиваля, на которые организаторы фестиваля обещают обратить особое внимание. В том числе, как правильно донести информацию до потенциальных волонтеров. Не менее важно искусство минимизировать бюрократические препоны. «В Самаре нам повезло, что все согласования быстро прошли, но, поскольку работа с чиновниками сопряжена с определенными трудностями, о них тоже будет не лишним поговорить отдельно. Кроме того, часть исторических построек, которые мы восстанавливаем, находятся в частной, часть в муниципальной собственности, как правило, это коммуналки, одна из наших задач — научиться вовлекать в процесс восстановления их хозяев, и об этом мы тоже обязательно поговорим», — подчеркивают организаторы.

Расписание и тематический план лекций пока не готов, но уже известно, что в рамках фестиваля перед слушателями выступят руководитель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов, замдекана Высшей школы урбанистики ВШЭ Виталий Стадников, организаторы из всех городов, где уже прошёл «Том Сойер Фест», а также активисты, занимающиеся реализацией близких по духу проектов.