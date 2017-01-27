Больно умные

В крупнейшем вузе Мурманской области — ​Государственном техническом университете — ​аспирантов попросили на выход. Срок госаккредитации по программе аспирантуры всех направлений истек, а снова аккредитоваться аспиранты не смогли. 179 начинающих ученых, готовившихся по 14 техническим и гуманитарным образовательным программам, остались за бортом.

Срок действовавшей аккредитации истек еще 31 декабря, но объявили об этом лишь 19 января, когда стало окончательно ясно: комиссию Рособрнадзора документы, представленные для ее продления, не удовлетворили. Приказ Минобра РФ, к слову, обязывает уведомлять учащихся в течение пяти рабочих дней.

О том, что учиться более негде, аспирантам объявил проректор по учебной работе Борис Петров. По словам одного из «призывников», присутствовавшего на встрече, проректор не скрывал: причина в том, что университет плохо подготовился к прохождению процедуры аккредитации. Сослался при этом на человеческий фактор.

Впрочем, в устах руководителей МГТУ такие ссылки звучат не очень убедительно: менее года назад в аналогичной ситуации ректорат так же оправдывался перед 1600 студентами. Тогда с формулировкой «за неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся» Рособрнадзор лишил университет аккредитации по 13 самым доходным направлениям с большим количеством платных мест.

В этот раз речь — ​не о студентах-платниках, банально кинутых вузом, а о молодых ученых. Двадцати пяти из них уже попытались вручить повестки в армию.

— 20 января нас пригласили в зал заседаний ректората для решения так называемой проблемы с военкоматом. Этот вопрос коснулся 25 человек, часть из которых должна была выходить на защиту диссертации уже этой весной. В ректорате нас сразу поставили перед фактом, что у вуза на руках 17 повесток, которые мы обязаны подписать и явиться по ним в военкомат. На вопросы, как нам продолжить обучение и занятия наукой, отвечали, что у нас теперь только один путь и военкомат нас уже ждет, — ​рассказывает Алексей. Имена наших собеседников по их просьбе изменены — ​ребята опасаются, что могут, если вызовут недовольство ректората, первыми «встать в строй».

В утешение проректор сообщил: между вузом и военкоматом есть некий негласный договор, по которому военкомат войдет в положение и весной поставит аспирантов в конец списка призывников. Если план по призыву выполнят быстро, очередь до них может и не дойти. А это шанс спокойно дождаться возможной аккредитации технических специальностей.

Впрочем, отвечая на запрос «Новой», ни о каком иммунитете аспирантов от службы в армии начальник пресс-службы вуза Наталья Линкевич не упоминала, напомнив, что таковой дает только госаккредитация. И обязанность МГТУ перевести аспирантов в другие вузы — ​в те, у которых аккредитация есть.

Сам же университет, со слов Натальи, планирует подать документы в надзорное ведомство в феврале. Решение будет принято в срок до 105 дней. А 1 апреля начнется весенний призыв.

— На наши вопросы, насколько правомерны договоренности с военкоматом и скреплены ли они какими-то бумагами, не ответили. Более того, ненавязчиво сообщили, что уклонение от воинской службы влечет уголовное преследование, — ​продолжает Алексей.

— До защиты осталось два года, думаю переводиться, другого выхода нет, — ​добавляет его товарищ по несчастью Андрей. Чтобы перевестись, он должен искать подходящий университет в другом регионе: ближайший вуз Росрыболовства, где ведется научная работа по его специальности — ​технология рыбной продукции, — ​находится в Калининграде.

Относительно повезло гуманитариям: их обещают автоматически перевести в соседний мурманский университет — ​Арктический (бывший пединститут). Неясно, правда, договорятся ли меж собой вузы, чтоб ребята сохранили своих научных руководителей…

Что до МГТУ, то если технарям обещают со временем вновь открыть двери, то гуманитарные специальности закрылись навсегда. Как сообщил в официальном заявлении для прессы проректор Борис Петров, документы будут подавать всего по 9 направлениям: техническим и естественнонаучным. «Гуманитарно-экономические направления на аккредитацию выноситься не будут, так как они не соответствуют профилю образовательной деятельности технического университета», — ​заявил Петров.