У Трампа свой глобус

Вступив в должность главы государства, Дональд Трамп не стал тянуть с выполнением предвыборных обещаний. Подписаны указы о выходе из программы Транстихоокеанского партнерства, строительстве стены на границе с Мексикой, запрете на въезд в Америку граждан Сирии и других стран, «склонных к терроризму».

Но если стена на границе с Мексикой или разрешение на строительство крупных нефтепроводов, замороженных при Обаме, — это проблемы внутриштатовские, то выход из Транстихоокеанского партнерства (TTП) стал символом того, что в мировой политике наступают новые времена.

Поддержан профсоюзами и Сандерсом

Подписывая указ, новый президент сказал, что выход США из соглашения вернет в страну американские компании и создаст рабочие места. Представители профсоюзов, приглашенные в Белый дом, встретили его слова аплодисментами. Трамп заявил, что теперь низкооплачиваемые работники во Вьетнаме и Малайзии не станут конкурировать с американскими рабочими. Сенатор Берни Сандерс, сторонник «скандинавской модели социализма», недавний соперник Хиллари Клинтон, публично пообещал сотрудничать с Трампом, если президент «продолжит защищать людей труда».

На Транстихоокеанском партнерстве Трамп не намерен останавливаться. В ближайшее время собирается с президентом Мексики и премьером Канады пересмотреть условия еще одного соглашения о торговле без тарифов и ограничений — NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле), действующего с 1993 года. «Это худшая сделка, заключенная Америкой», — так он отозвался о совместном труде двух администраций: Джорджа Буша-старшего, договорившегося о создании зоны свободной торговли с соседними странами, и Билла Клинтона, добившегося ратификации соглашения Конгрессом. NAFTA, убежден президент, нанесло огромный ущерб так называемому «ржавому поясу» Америки, получившему такое прозвище после закрытия заводов и фабрик, переноса капитала и производств за рубеж. Самые убежденные сторонники Трампа, голосовавшие за него еще на первичных выборах, родом из этих мест.

И, наконец, еще одна будущая жертва — соглашение с Европейским союзом — TTИП (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство), которое партнеры по обе стороны Атлантики только-только начали согласовывать. «Теперь оно стало историей», — убежден Бернард Ланге, председатель комитета по международной торговле Европейского парламента. Трамп, выведя США из TTП, одновременно фактически хоронит и TTИП. Одним росчерком пера меняется курс на развитие глобального рынка, как понимали его предшественники Трампа — республиканцы Буши, старший и младший, и демократы Клинтон и Обама, на протяжении последних десятилетий стремившиеся создавать зоны свободной торговли и заручившиеся в этом поддержкой капитанов американского бизнеса и финансистов с Уолл-стрит.

Времена изменились. Торговую политику Трамп собирается строить на основе двусторонних отношений. Он пообещал, что США станут крутыми переговорщиками. «Мы будем торговаться, но будем это делать один на один, и если кто-то поведет себя с нами неверно, мы отправим письмо-уведомление об окончании (переговоров) и определим срок в 30 дней. Или они исправляют свою позицию, или мы просто уходим», — так президент разъяснил принципы новой международной торговой политики «с позиции силы» профсоюзным лидерам, приглашенным в Белый дом.

Транстихоокеанское партнерство

…объединило 12 стран, представляющих 40% общего объема мировой экономики и 20% мировой торговли — от Канады и Чили до Австралии и Японии (Китай и Россию не позвали). Соглашение, заключенное с международными партнерами более года назад администрацией Обамы, так и не было ратифицировано Сенатом. Замечу, что по этому вопросу законодатели — республиканцы и демократы — занимали позиции не по идеологическому, а по «географическому» принципу. Представители «рабочих» штатов, чья экономика пострадала от переноса производства за океан, выступали против нового торгового соглашения. Лоббисты крупного капитала, выигрывавшего от дешевой рабочей силы, снятия тарифных барьеров и проникновения на новые рынки, двумя руками — «за». Получилось, что многие конгрессмены-демократы стали противниками TTП и выступили против плана Обамы. Ну а республиканцы, хотя и называют себя сторонниками полной свободы рынка, блокировали практически все инициативы Обамы.

Если бы все получилось, TTП стало бы весомым подкреплением «поворота к Азии» — программного лозунга команды Обамы. В Белом доме работали над соглашением почти 8 лет. По оценкам вашингтонского института Брукингса, экономический эффект от реализации самого масштабного в истории регионального экономического проекта приносил бы США ежегодную прибыль в $77 млрд, Япония выигрывала бы еще больше — $105 млрд. Любопытно, что кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, в прошлом глава Exxon Mobile, заявил, что он не является противником договора.

Теперь американский бизнес — от автопрома и производителей мобильных телефонов до фермеров — теряет новые рынки в Азии. Соглашение защищало интеллектуальную собственность американских производителей и предусматривало обязательство всех подписавших его стран соблюдать права человека и защищать окружающую среду.

В отличие от профсоюзов и политиков либерального крыла, многие однопартийцы Трампа — республиканцы, традиционно поддерживающие рынок, решение президента не поддержали.

«Я не вижу никаких преимуществ в том, что нашу страну пытаются затащить внутрь раковины», — образно выразился один из лидеров сенатского большинства Джон Корнин из Техаса. «Ужасная ошибка» — это уже Джон Маккейн. Сенатор из Аризоны отмечает: «Это решение лишает возможностей продвигать американский экспорт, снизить торговые барьеры, открывать новые рынки, а также защищать американские изобретения и инновации».

«Китайский синдром»

Помимо экономического эффекта от реализации соглашения, США увеличивали политическое влияние в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе в противовес мощному росту Китая — экономическому, а теперь еще и военному.

Теперь, отмечают американские СМИ, после отказа США от ТТП, неизбежно образуется вакуум, и альтернативой торгового союза в этом регионе станет программа Всестороннее региональное экономическое партнерство, объединяющее Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и другие страны региона. Америки здесь нет, да ее и не звали. Это был китайский ответ ТТП, но без включения в соглашение обязательств по правам человека и защите окружающей среды. Если соглашение будет принято, оно объединит государства, представляющие 46% населения планеты и 24% глобального ВВП.

В отличие от Трампа, глава Поднебесной Си Цзиньпин на недавнем форуме в Давосе заявил, что Китай готов занять место лидера в вопросах свободной торговли, если Америка не хочет этим заниматься.

Решение Трампа особенно задело Японию. Премьер-министр Синдзо Абэ потратил массу усилий на то, чтобы парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле. И японский парламент сделал это, а премьер обещал, что будет лоббировать TTП перед новой администрацией США. Страна восходящего солнца последней согласилась с условиями договора. Японцы пошли на то, чтобы открыть рынок для американской сельскохозяйственной продукции (за это решение премьер-министра Абэ нещадно критиковали). А также согласились конкурировать на свободном рынке с более дешевыми автомобилями мексиканской сборки. Абэ не успел поговорить с Трампом — США вышли из договора. Японцы чувствуют себя «потерявшими лицо».

Оставленные Америкой 11 стран Тихоокеанского партнерства думают, что делать дальше: продолжать программу без США, самораспуститься или идти в зону свободной торговли какой-то другой сверхдержавы. Какой именно? Ответ очевиден.

В борьбе с глобализмом Трамп действует эффективнее анархистов из движения «Оккупируй Уолл-стрит». Отказавшись от ТТП, фактически похоронив ТТИП и собираясь переписать NAFTA, новый президент демонстрирует миру, что он предельно серьезен в намерении загнать бизнес обратно в границы США.