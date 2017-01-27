Чужой земли не посетим ни пяди?
Работает ли импортозамещение в туризме
Массовый спуск в бикини — визитная карточка курорта Шередарь (Кемеровская область). Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Татьяна Васильчуккорреспондент
В этом году новогодние праздники закончились поздно — как утверждают в Ростуризме, «даже после 12 января сложно говорить о статистике, так как не все еще доехали». Кто-то привычно для себя выбрал наши курорты подешевле, кто-то с визой поехал за границу. Удивительно, но, как говорят опытные путешественники: «По цене (вероятно, из-за курса) вышло бы одинаково».
Лыжи — Сочи или Куршевель? Пляж — Крым или Таиланд? Культурная программа — Питер или Прага?
«Новая газета» узнала, где отдыхали россияне на прошедшие новогодние праздники, как изменилась картина по сравнению с прошлым годом и где все-таки получалось дешевле и удобнее — у нас или за границей.
Сочи и Австрия
Тренд новогодних праздников последних трех лет — горные лыжи. Если Европа, то чаще выбор падает на более бюджетные варианты — это Андорра, Австрия и Болгария. У нас — на что вообще имеется — Сочи и Анапа.
— Здесь оказалась важна валютная составляющая. В прошлом году доллар сильно подрос — это людей отпугнуло, — поясняет Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. — Полегче с деньгами стало, вот все и поехали. Хотя на Красной Поляне туристов было больше 350 тыс. Прибрежная зона — плюс еще 250 тыс. Они хорошо сработали.
Многие горнолыжники, покатавшиеся и в Европе и у нас, говорят, что Красная Поляна и условная Австрия выйдут практически в одинаковую сумму. Якобы горки стоят дорого, и за счет этого ценник сравнивается. Доля правды в этом есть, ведь в Сочи до сих пор далеко не везде введен Ski Pass (билет, позволяющий кататься где и сколько хочешь). То есть за каждую горку нужно платить отдельно. В общей сумме это получается часто дороже Ski Pass, особенно если вы горнолыжник-любитель и планируете «обкатать» весь комплекс.
Барзыкин уверен, что об одинаковой цене на Австрию и Красную Поляну говорят те, кто там давно не был: «Конечно, если в Сочи селиться в пятизвездочный отель, а в Австрии — в трехзвездочный, цены будут одинаковые».
Авиабилет в Сочи — 7 тыс. рублей, в горнолыжную Европу — около 300 евро. По расходам на еду выходит одинаково, но тут такой момент: начиная с 7 января цены в Сочи падают вдвое. В это время на Поляну приезжают «профи» с целью именно покататься, а не просто «зачекиниться» в соцсетях на популярном курорте. «Они так каждый год приезжают, и это совсем другая жизнь в горнолыжном Сочи начинается», — подтверждает Барзыкин.
Крым
Крым попал в топ направлений, несмотря на январь. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов говорит, что в Крыму даже зимой турпоток мог бы увеличиться в разы, если бы хватало объектов размещения: «Их же нет, и количество путевок (по которым в основном туда едут) ограничено. К счастью, хотя бы энергетической блокады в этот раз не случилось». Барзыкин также ссылается на отсутствие достойной инфраструктуры в Крыму, а также на высокие цены в магазинах, на которые легче закрыть глаза летом, когда море теплое и погода радует.
87 100 человек — такое официальное число туристов озвучил министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий. И это в +10 градусов.
Экзотические направления
Российской экзотикой который год считаются Арктика с Камчаткой. Раньше всех в стране встретить Новый год летят в Долину гейзеров. Но, как правило, это дорогой семейный отдых — покататься на собачьих упряжках у подножия вулкана, да еще и действующего. Под Новый год улететь на Север — это минимум 30 тыс. в оба конца.
И в общей сумме, если брать недельный тур с проживанием и насыщенной программой на рождественские праздники, выйдет по 150 тыс. рублей на человека. Но, как говорят в Ростуризме, если для россиян этот отдых экзотика, то для иностранцев — почти номер один при посещении России. За весь 2016 год — более 5 тыс. иностранных туристов. Для дорогой Камчатки это очень приличная цифра.
Если с российской экзотикой все было прогнозируемо еще лет пять назад, то с иностранной получилось неожиданно. Сейчас таким «невостребованным» направлением отдыха для россиян является Украина: «На Украину есть только заезд родственниками. Туристической активности никакой», — подтверждает Сергей Голов.
Таиланд
Знатоки азиатского отдыха говорят, что траты на Таиланд, по большому счету, заканчиваются на перелете. При удачном раскладе билет до Пхукета — 18 тысяч. Дальше — проживание 600 рублей за ночь на человека. Еда и развлечения в том же Пхукете — в пределах 10 тысяч рублей на неделю.
В этом году российский турист также открыл для себя Вьетнам, Тунис и Марокко. Но Таиланд потеснить никому не удалось, на его счету — более миллиона российских туристов в новогодние праздники. Несмотря на недельные проливные дожди в декабре.
Турция
Как таковой Турции у наших соотечественников на Новый год не было. Хотя она и все еще запрещенный Египет — две главные «путевки» россиян. Но самый любимый курорт «все включено» мало того что вернулся после возобновления авиасообщения между двумя странами, так еще и угрожает внутреннему туризму на сезон весна-лето. Как эту ситуацию «усугубляют» наши?
— Цена объектов размещения на лето в Крыму и в Сочи, по сравнению с прошлым годом, разнится чуть ли не на 30%, — говорит Голов. — Что нехорошо, потому что цена продукта искусственно увеличивается, так как туроператоры почувствовали прошлогоднюю «сладость». Но нужно же понимать, что турецкое правительство активно пропагандирует Турцию, гарантируя помощь и финансирование операторов полетной программы. Нашему правительству тоже бы не мешало обратить на это внимание.
Путешествие в Москву и Петербург
- Увеличение турпотока составляет в среднем по стране порядка 9%. В 2015 году темпы роста внутреннего туризма составили 18%, в 2016 году — 15%.
- Самыми востребованными внутрироссийскими направлениями в этот зимний период стали Москва и Подмосковье, их посетили более 2,5 млн человек.
- Санкт-Петербург посетило более 390 тыс. человек, рост в зимний период — это очень хорошая тенденция — более 30%.
- В Крым приехало в два раза больше туристов, чем на прошлый Новый год. Хотя Крым является все-таки направлением летнего отдыха.
- В зимний сезон 2014/15 года у нас горнолыжным отдыхом воспользовались более 4,5 млн человек, в прошлом году — 5 млн человек, в этом году мы ожидаем к концу сезона порядка 6 млн человек.
- Стандартные экзотические направления в России — Арктика и Камчатка, которые из-за высоких расходов на транспорт считаются пока не самыми востребованными в массовом туризме, но тем не менее интересными и перспективными направлениями.
Пресс-служба Ростуризма — специально для «Новой»