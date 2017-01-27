Чужой земли не посетим ни пяди?

В этом году новогодние праздники закончились поздно — ​как утверждают в Ростуризме, «даже после 12 января сложно говорить о статистике, так как не все еще доехали». Кто-то привычно для себя выбрал наши курорты подешевле, кто-то с визой поехал за границу. Удивительно, но, как говорят опытные путешественники: «По цене (вероятно, из-за курса) вышло бы одинаково».

Лыжи — ​Сочи или Куршевель? Пляж — ​Крым или Таиланд? Культурная программа — ​Питер или Прага?

«Новая газета» узнала, где отдыхали россияне на прошедшие новогодние праздники, как изменилась картина по сравнению с прошлым годом и где все-таки получалось дешевле и удобнее — ​у нас или за границей.

Сочи и Австрия

Тренд новогодних праздников последних трех лет — ​горные лыжи. Если Европа, то чаще выбор падает на более бюджетные варианты — ​это Андорра, Австрия и Болгария. У нас — ​на что вообще имеется — ​Сочи и Анапа.

— Здесь оказалась важна валютная составляющая. В прошлом году доллар сильно подрос — ​это людей отпугнуло, — ​поясняет Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. — ​Полегче с деньгами стало, вот все и поехали. Хотя на Красной Поляне туристов было больше 350 тыс. Прибрежная зона — ​плюс еще 250 тыс. Они хорошо сработали.

Многие горнолыжники, покатавшиеся и в Европе и у нас, говорят, что Красная Поляна и условная Австрия выйдут практически в одинаковую сумму. Якобы горки стоят дорого, и за счет этого ценник сравнивается. Доля правды в этом есть, ведь в Сочи до сих пор далеко не везде введен Ski Pass (билет, позволяющий кататься где и сколько хочешь). То есть за каждую горку нужно платить отдельно. В общей сумме это получается часто дороже Ski Pass, особенно если вы горнолыжник-любитель и планируете «обкатать» весь комплекс.

Барзыкин уверен, что об одинаковой цене на Австрию и Красную Поляну говорят те, кто там давно не был: «Конечно, если в Сочи селиться в пятизвездочный отель, а в Австрии — ​в трехзвездочный, цены будут одинаковые».

Авиабилет в Сочи — ​7 тыс. рублей, в горнолыжную Европу — ​около 300 евро. По расходам на еду выходит одинаково, но тут такой момент: начиная с 7 января цены в Сочи падают вдвое. В это время на Поляну приезжают «профи» с целью именно покататься, а не просто «зачекиниться» в соцсетях на популярном курорте. «Они так каждый год приезжают, и это совсем другая жизнь в горнолыжном Сочи начинается», — ​подтверждает Барзыкин.

Крым

Крым попал в топ направлений, несмотря на январь. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов говорит, что в Крыму даже зимой турпоток мог бы увеличиться в разы, если бы хватало объектов размещения: «Их же нет, и количество путевок (по которым в основном туда едут) ограничено. К счастью, хотя бы энергетической блокады в этот раз не случилось». Барзыкин также ссылается на отсутствие достойной инфраструктуры в Крыму, а также на высокие цены в магазинах, на которые легче закрыть глаза летом, когда море теплое и погода радует.

87 100 человек — ​такое официальное число туристов озвучил министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий. И это в +10 градусов.

Экзотические направления

Российской экзотикой который год считаются Арктика с Камчаткой. Раньше всех в стране встретить Новый год летят в Долину гейзеров. Но, как правило, это дорогой семейный отдых — ​покататься на собачьих упряжках у подножия вулкана, да еще и действующего. Под Новый год улететь на Север — ​это минимум 30 тыс. в оба конца.

И в общей сумме, если брать недельный тур с проживанием и насыщенной программой на рождественские праздники, выйдет по 150 тыс. рублей на человека. Но, как говорят в Ростуризме, если для россиян этот отдых экзотика, то для иностранцев — ​почти номер один при посещении России. За весь 2016 год — ​более 5 тыс. иностранных туристов. Для дорогой Камчатки это очень приличная цифра.

Если с российской экзотикой все было прогнозируемо еще лет пять назад, то с иностранной получилось неожиданно. Сейчас таким «невостребованным» направлением отдыха для россиян является Украина: «На Украину есть только заезд родственниками. Туристической активности никакой», — ​подтверждает Сергей Голов.

Таиланд

Знатоки азиатского отдыха говорят, что траты на Таиланд, по большому счету, заканчиваются на перелете. При удачном раскладе билет до Пхукета — ​18 тысяч. Дальше — ​проживание 600 рублей за ночь на человека. Еда и развлечения в том же Пхукете — ​в пределах 10 тысяч рублей на неделю.

В этом году российский турист также открыл для себя Вьетнам, Тунис и Марокко. Но Таиланд потеснить никому не удалось, на его счету — ​более миллиона российских туристов в новогодние праздники. Несмотря на недельные проливные дожди в декабре.

Турция

Как таковой Турции у наших соотечественников на Новый год не было. Хотя она и все еще запрещенный Египет — ​две главные «путевки» россиян. Но самый любимый курорт «все включено» мало того что вернулся после возобновления авиасообщения между двумя странами, так еще и угрожает внутреннему туризму на сезон весна-лето. Как эту ситуацию «усугубляют» наши?

— Цена объектов размещения на лето в Крыму и в Сочи, по сравнению с прошлым годом, разнится чуть ли не на 30%, — ​говорит Голов. — ​Что нехорошо, потому что цена продукта искусственно увеличивается, так как туроператоры почувствовали прошлогоднюю «сладость». Но нужно же понимать, что турецкое правительство активно пропагандирует Турцию, гарантируя помощь и финансирование операторов полетной программы. Нашему правительству тоже бы не мешало обратить на это внимание.