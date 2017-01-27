Без силы, без денег, без движения

Московское «Динамо» всегда считалось флагманом отечественного футбола. Это старейший клуб страны, что бы там ни выдумывали историки-фантасты из Тарасовки, Ватутинок и Баковки. Первый чемпион СССР (1936), первая советская дружина, вышедшая в финал еврокубка (Кубок Кубков-1972). А английское турне 1945-го? Про подвиги «бело-голубых», которые утерли задравшиеся носы «Челси» и «Арсенала», знают даже внуки тех, кто воочию видел команду-мечту Михаила Якушина на «Стэмфорд Бридж» и «Уайт Харт Лейн».

Необходимость проводить выходные не в Монако, а на «Арене Химки» явно тяготила Бориса Ротенберга. Фото: РИА Новости

После распада Союза «Динамо» превратилось в первый профессиональный футбольный клуб в России. И в лихие 90-е коллектив, хоть и не дотянулся до золота, ограничившись серебром, бронзой (трижды) и Кубком страны, жил вполне себе сытой жизнью, имея в собственности стадион почти что в центре Москвы, крытый манеж, базу в Новогорске и другие объекты недвижимости, с помощью которых можно было вполне сносно зарабатывать. Уверенно вступило «Динамо» и в XXI век, стараясь, что называется, играть по «генеральским» и спонсорским средствам, глубоко не впуская в свои пенаты заинтересовавшихся футболом олигархов. Так продолжалось до 2005 года. Пока в Петровском парке не очутился Алексей Федорычев со своими минеральными удобрениями.

«Эпоха разврата» и португализации (вы еще помните Манише и Коштинью?) длилась недолго, но динамовскую почву бизнесмен «удобрил» так, что клуб едва избежал краха. Потом на горизонте появился банк ВТБ, который спас команду от банкротства, предоставив сначала «Динамо» кредит, а потом и выкупив контрольный пакет акций. Правда, как выяснилось позже, банкиры отсчитывали купюры не по велению души. Но и на таких условиях можно было сварить кашу с теми, кто путал либеро с латералем, если бы не одно «но». Счетоводы, хоть и являлись владельцами, единолично клубом не управляли. Потому что центральный совет «Динамо» и еще несколько крепко прилипших к кормушке контор-невидимок, издревле влияющих окольными путями на все принимаемые решения (от покупки скрепок до трансферов), вожжи отпускать не хотели.

«Когда же у нашего отряда вместо пяти инертных нянек с лампасами и без появится грозный начальник, который всерьез займется делом?» — вопрошали болельщики. И летом 2013-го зампред правления ВТБ и глава совета директоров Василий Титов, признавшись, что футбольный клуб для банка — действительно непрофильный актив, представил общественности нового патрона — Бориса Ротенберга, чей брат Аркадий к тому моменту не без успеха рулил хоккейной дружиной. Фанаты пустились в пляс, предвкушая золотые победы и море кубков. Ну а как иначе, если к власти наконец-то пришли друзья Владимира Владимировича по дзюдо и не только, заявившие, что в будущем намереваются объединить в единое предприятие две команды, забрав у ВТБ все акции? Кто ж знал, что уже тогда можно было заказывать венки…

Потому как внятной концепции развития у «креативного» менеджмента попросту не существовало. Это стало понятно сразу после того, как у разваливавшегося «Анжи» была перехвачена целая бригада во главе с Игорем Денисовым, к которой чуть позже добавился квартет иностранцев под предводительством француза Матье Вальбуэна. Короче говоря, «гениальная» ковровая селекция вкупе с раздутым донельзя зарплатным фондом привели к тому, что УЕФА исключила «Динамо» из еврокубков из-за несоблюдения правил финансового фэйр-плей (совокупные убытки клуба, по данным футбольных экономистов, за три года составили 302,2 млн евро). После швейцарского «подката» орденоносный ансамбль и начал постепенно погружаться в адскую пучину.

Спортивный директор Гурам Аджоев, мечтавший на словах преобразовать «Динамо» в большую и дружную семью, а на деле слепивший семейку, где во всех «гостиных» пригрелись близкие ему и Ротенбергу люди, своих трансферных прегрешений не признал, обвинив во всем прежнее руководство. Хотя за период аджоевского «царствования» было спущено 95,5 млн евро. Больше всего поразило, как эффективный менеджер, якобы расчищая платежную ведомость, подписал вольную двум десяткам игроков (одних клуб долгое время растил, на других когда-то потратил порядка 23 млн евро). Особенно показательны бесплатные расставания с Нобоа, Уилкширом, Гранатом, Юсуповым, Смоловым (лучшим бомбардиром прошлого сезона РФПЛ).

При этом землячество, о котором упоминалось выше, процветало и на футбольном поле: в «Динамо» на контрактах находились хавбек Гурам Аджоев-младший и защитник Борис Ротенберг-младший (сын президента попал в клуб еще в 2011-м). Причем никакой пользы основной команде они не приносили. Зато для Игоря Денисова, выразившего однажды недовольство включением в стартовый состав Бориса Борисовича, дело закончилось ссылкой в дубль…

Однако к тому моменту все проблемы «Динамо», которое меньше чем за два года знатно прокрутили бежавшие с корабля Борис Ротенберг со своим окружением (Аркадий Ротенберг тем же летом 2015-го покинул пост президента хоккейного клуба), плавно переместились уже за газон. Олигарх же, как оказалось впоследствии, не только нанес нокаутирующий удар по репутации, но и заложил под «Динамо» двойную бомбу. Ведь он, не вложив в клуб ни копейки, не просто опустошил закрома, но и провернул все так, что фактически умирающее сейчас «Динамо» должно подконтрольным ему структурам порядка 75 млн евро.

Нет, то, что долг нарисовался благодаря тому, что ушлый босс финансировал команду займами, ясно. Не ясно, почему на это сквозь пальцы, не оценивая риски, смотрели банкиры и персонажи из ЦС во главе с генералом Проничевым? Как вообще такой пердимонокль случился в московском «Динамо» — «банде» силовиков, за которой приглядывали и приглядывают высшие чины МВД и ФСБ, а также сам Сергей Степашин?

И еще. Безусловно, дикая политика безумных трансферов и фантастических гонораров началась еще до Бориса Романовича, но именно после его манипуляций и случился потоп, смывший «Динамо» впервые в своей истории в дивизион номер один.

Сегодня новое руководство общества и клуба пытаются сформировать адекватный бюджет и окончательно не утопить легендарную команду с подпорченным имиджем. Но совершить всплытие будет чрезвычайно трудно. Во-первых, долги перед различными кредиторами составляют плюс-минус 10 млрд рублей (половина этой суммы, надо полагать, ротенберговская). Во-вторых, клуб, перешедший недавно опять под контроль ВФСО «Динамо» (ВТБ за символический рубль передал обществу 74,99% акций и теперь резко сократит гуманитарную помощь футболистам), почти ничего не имеет за душой. Чтобы погасить часть задолженностей, был продан последний актив — офисные площади. Уже давно не является стопроцентной собственностью «Динамо» и база в Новогорске. Что касается стадиона «ВТБ Арена» в родном Петровском парке, то «бело-голубые», если и доживут до завершения строительства, при самом благоприятном раскладе будут являться его хозяевами лишь на четверть…

…По итогам 24 матчей 11-кратный чемпион страны занимает первое место в ФНЛ. Но возвращение команды в премьер-лигу только от результатов на поле, к сожалению, нынче не зависит.