​​​​​​​Майор Forb и есть «Шалтай-Болтай»?

Стало известно имя еще одного фигуранта уголовного дела о государственной измене в ФСБ. Это старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ОУ ЦИБ) ФСБ России майор Дмитрий Докучаев. Он, как и офицер того же управления Михайлов, и сотрудник «Лаборатории Касперского», был арестован еще в декабре прошлого года.

О Докучаеве я впервые услышал в 2012 году, когда проводил расследование, касающееся уголовного дела основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского.

Тогда же мне стало известно, что Докучаев еще с 2005 года, будучи в звании старшего лейтенанта ФСБ, вел рубрику «Взлом» в журнале «Хакер». Правда, тогда он скрывался под ником Forb.

Мне удалось выяснить, что Докучаев-Forb родом из Екатеринбурга, где в 2005 году окончил один из технических вузов, профессионально занимался программированием, администрировал сайты,

в IT-кругах получил известность после взлома нескольких серьезных сайтов, в том числе и американских. Тогда на него и обратили внимание в ЦИБ ФСБ, пригласив на службу.

В сентябре 2016 года ФБР США обвинило владельца компании King Servers россиянина Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс, которая якобы была произведена с восьми серверов, шесть из которых принадлежат компании King Servers.

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Именно тогда, по нашим сведениям, Управление собственной безопасности ФСБ и начало проверку по поводу этой утечки информации, Михайлов и Докучаев были взяты под наблюдение. Подтверждения причастности россиян к атаке серверов в США установить не удалось, зато оперативникам УСБ ФСБ удалось вплотную подобраться к группировке хакеров «Шалтай-Болтай», прославившихся взломами личных переписок Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, чиновников администрации президента, Минобороны, Роскомнадзора.

В УСБ ФСБ подозревают, что Михайлов курировал «Шалтай-Болтай», а Докучаев был непосредственным исполнителем взломов и сливов.

В 2005 году, в 77-м выпуске журнала «Хакер» Докучаев-Forb учил, как стать хакером.

«Ни для кого не секрет, что каких-то 20 лет назад хакерами считались отнюдь не злоумышленники, ломающие сервера на заказ, а талантливые программисты, очень четко разбирающиеся в своем ремесле. В моем понимании слово «хакер» — разносторонне развитый человек, который знает теорию сетевых ошибок и успешно применяет свои знания на практике. Помимо этого хакер должен владеть навыками программирования, неплохо знать как минимум две операционные системы и, конечно же, иметь большие связи и влияние у других взломщиков».

Похоже, что Дмитрий Докучаев в полной мере реализовал свои инструкции.

Но не внял собственным же советам по безопасности.

Ирек Муртазин, «Новая газета»

«Как стать хакером»

Инструкция программиста Дмитрия Докучаева до перехода на работу в ФСБ (2005 год)