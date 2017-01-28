Современное журналистское расследование: каким оно должно быть?



На прошедшей дискуссии в Сахаровском центре лучшие журналисты-расследователи России рассказали о критериях, принципах работы, о современной журналистике и о современной коррупции, которая часто становится предметом расследования.

Роман Анин («Новая газета»), Иван Голунов («Медуза»), Андрей Сошников («Би-би-си», русская служба), Роман Баданин (ранее РБК, теперь «Дождь») и Роман Шлейнов (ранее «Новая газета», «Ведомости», теперь OCCRP) делятся секретами, фичами и советами.

Хотите знать больше? Читайте расследования! Например, расследования «Новой газеты» собраны вот здесь.

Глеб Лиманский, Анна Игнатенко, Надежда Мироненко,

«Новая газета»