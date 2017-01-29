Новосибирцы — региональным властям: «Третий митинг будет больше!»

28 января на центральную площадь Новосибирска вышли около 1000 человек. Повестка митинга была та же, что и месяц с лишним назад на Михайловской набережной — требование отменить повышение жилищно-коммунальных тарифов, которые, по решению региональных и городских властей, с 1июля 2017 должны увеличиться в среднем на 15% (а в отдельных муниципалитетах — на 25%, и даже на 55%), в то время как правительством России рекомендован для Новосибирской области рост 4% (а в целом по Сибирскому округ — 4,2%).

Тогда в мороз за минус 30 у памятника Александру III собрались около трехсот новосибирцев.

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Сейчас погода больше благоприятствовала мероприятию (минус 20 — 22). Благосклонней на сей раз оказалась и мэрия: коммунист Анатолий Локоть, разрешил провести митинг у памятника Ленину.

Организаторами акции выступили представители местной либеральной оппозиции. Кроме профессора Виктора Козодоя, бывшего вице-губернатора области, в оргкомитет вошли руководители областных отделений «Демвыбора» Сергей Дьячков и «Партии прогресса» Андрей Гладченко, который его возглавил. С либералами сотрудничали представители ветеранских организаций. Коммунисты в подготовке митинга участвовать не стали: из лидер, мэр Анатолий Локоть, оказался, вроде как, по другую сторону баррикад.

Накануне митинга неизвестные спроецировали лозунг «Нет росту тарифов ЖКХ» лазером на зданиях областной и городской администраций, а также Сибирской энергокомпании и трубах ТЭЦ. Длилось лазерное шоу полчаса, и полиция, как сказал «Открытой России» один из организаторов митинга Алексей Носов, ничего в ней противоправного не нашла.

Митинг 28 января в Новосибирске перекликался не только с митингом месячной давности, но и с тем, который прошел здесь около двух лет назад — в поддержку спектакля «Тангейзер» и директора театра оперы и балета Бориса Мездрича. Темы разные, но суть одна — власть не имеет права что-то решать, игнорируя мнения граждан — в интересах клановых групп, будь то православные активисты или коммунальные монополисты. Точку пересечения этих митингов обозначил месяц назад гендиректор «Сибэко» Руслан Власов,

заявив, что акции против роста тарифов ЖКХ «разрушают в России самодержавие».

Выступавшие на площади Ленина призывали собравшихся «добиваться полной отмены постановления губернатора», обращались к прокуратуре с требованием «проверить финансово-хозяйственную деятельность «Сибэко».

В течение получаса под резолюцией было собрано 750 подписей. Сбор их пришлось прервать, так как у организаторов, пишет Сибкрай, не рассчитывавших на такую массовость, не хватило бланков: они намерены на следующей неделе начать сбор подписей «в электронном виде и в стационарных местах». В ближайшее время оргкомитет собирается открыть свой сайт и проводить агитацию через домовые комитеты и ТОСы. «Если власть не услышит нас — заявили организаторы акции — третий митинг станет еще «масштабнее».

Новосибирск