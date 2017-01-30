Отговорили

Все рядят про Путина и Трампа, их беседу мацают и мнут. Кремль опять идет не дальше штампа: говорили сорок пять минут, согласились с мерзостью ИГИЛа*, помянули дружески вполне, что Россия их всегда любила и была союзником в войне, походя коснулись Украины, никого особенно не зля, прежнее начальство укорили — ​дескать, мы рассорились, а зря… Так как мир надежно раскололи на непримиримые рои, о коротком этом разговоре мнения у каждого свои. Либералы, что отнюдь не тонут, тысячи вольнолюбивых душ, — ​повторяют, что строитель Дональд вылил на врага холодный душ, так что Путин стал от злобы синим, как под отрезвляющим дождем. Говорил, что санкции не снимем, да еще и новые введем, говорил, что ядерную бомбу мы должны упрятать под замок и что возразить его апломбу наш дворовый ничего не мог. Патриоты грязи не боятся и орут, что наш упрямый Вол цепко держит Дональда за яйца, ибо и во власть его привел. Говорят, что мы теперь диктуем и спешим Америку дожать, потому что Трамп не вышел ростом рыцарю Конторы возражать. Повторяют в приступе азарта, чтоб никто иллюзий не питал, — ​он бы снял бы санкции назавтра, но вредит еврейский капитал! Либералы, твари, импотенты, геи, блин, — ​развеяны, как дым. Вот пройдет Ле Пенша в президенты — ​мы тогда всемирно победим! И покуда лает эта свора, я, как будто глядя скучный сон, вою: мне-то что до разговора двух неинтересных мне персон?

Петр Саруханов / «Новая»

Сутками гадает вся планета: сено? силос? сито? решето? Трамп ли держит Путина за это, Путин ли схватил его за то — ​мы еще к двухтысячному году слышали и ту, и эту рать. Не за кого стало быть, по ходу, не из кого стало выбирать. Либералы хуже патриотов, патриоты западников злей, идиоты стоят идиотов, хоть экран об голову разбей. Пусть-ка мир, разъевшийся бессильно, провалившись в собственный живот, поживет немного, как Россия двадцать пять бедовых лет живет. Мы прошли парламенты и путчи, нищету и собственный ИГИЛ — ​и привыкли: нам не станет лучше, кто бы там кого ни победил. Говорят, что мы народ убогий, — ​вовсе нет! России повезло стать могилой всех идеологий, уравнять и то, и это зло. Выживет ли Трампа русский Вова или станет пылко с ним дружить, — ​будет одинаково хреново, и обоих надо пережить. Эти непристойные напасти мы уже видали — ​и живем так, как будто вовсе нету власти, в вялом разложении своем. Налицо последние приметы, что развязка днесь недалека, и деваться некуда с планеты, как когда-то было из совка. Что делить им и о ком радеть им? Тем сильней порывы в горний свет: время заниматься чем-то третьим, тем, чего еще на карте нет.

Видно, так уж нужно, что планета тем же силам нынче отдана, что когда-то, многажды отпета, наша непутевая страна. И, не в силах голоса возвысить супротив державного ху-ху, мы уже привыкли не зависеть от того, что скажут наверху. В этом состоянии распада вертикали, смысла и семьи, и всего, что нам для жизни надо, — ​есть и преимущества свои. Может, это попросту гниенье, если наша логика верна, а быть может, — ​смутное роенье, прорастанье нового зерна. Допустить легко, что эти двое, глубоко застрявшие в былом, доведут до полного разбоя, и тогда нам это поделом, — ​а быть может, в общей этой гнили, что сейчас кончается, мечась, в Штатах, в Новороссии, в ИГИЛе, — ​нечто зарождается сейчас. Но тогда забудь про этот ворох — ​а точней, про эти вороха, — ​не ища в унылых разговорах темы для хорошего стиха.

*Террористическая организация, запрещенная в России