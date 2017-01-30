За вашу и нашу Первую поправку

Арест полицией шестерых журналистов, участвовавших в освещении протестов 20 января в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа, широко освещается американскими СМИ. Репортерам, операторам и блогерам предъявлены обвинения как «участникам беспорядков», приведших к значительному ущербу частной собственности.

В качестве максимального наказания предусмотрен 10-летний тюремный срок и штраф в 25 тысяч долларов. Среди задержанных — ​журналист RT (в прошлом Russia Today) Александр Рубинштейн. Арест журналиста в США — ​событие не рядовое, а пресса, рассказывая о задержании коллег, не руководствуется принципом: это свои, а те — ​чужие.

Даже консервативный телеканал Fox News сообщил, что, по мнению юристов, полиция произвела «неправомерные аресты», а у «Нью-Йорк таймс» аресты журналистов «вызывают опасения» за свободу прессы в США. В день инаугурации в Вашингтоне было арестовано 230 человек. Средний возраст — ​27 лет, троим за 55, примерно треть задержанных составляют женщины. 6 офицеров полиции получили травмы.

Под одну гребенку

В отличие от многотысячных мирных акций протеста, в том числе «Марша женщин» против Трампа на Вашингтон, участники акции анархистов-антиглобалистов #DisruptJ20 били стекла машин и витрины предприятий общепита, а также двух крупных банков. Вершиной протеста «против буржуазии и империалистов» стал поджог лимузина, водитель которого имел глупость припарковаться возле границы охраняемого периметра, видимо, рассчитывая первым подъехать к дверям отеля, где вечером проходил инаугурационный бал.

Общий ущерб составил свыше 100 тысяч долларов, говорится в документах, поданных столичной полицией в суд. Стражи правопорядка применили перцовый газ и другие спецсредства. Полицейские утверждают, что подготовленные к бою, одетые в черное, скрывающие свои лица анархисты первыми начали швырять камни и кирпичи. Движение #DisruptJ20 назвало события 20 января «антифашистским протестом». Сейчас анархисты собирают деньги для юридической защиты «всех наших товарищей».

В гуще событий работали журналисты: Эван Энгел, продюсер теле- и интернет-издания Vocativ, вещающего из Нью-Йорка и Тель-Авива, Александр Рубинштейн, который вел репортаж для RT America, Джек Келлер, снимавший документальный цикл «История Америки», и три фрилансера — ​Арон Канту, писавший для Guardian и Vice, видеоблогер Мэтт Хоппард, фотограф Шэй Хорс. Все они были арестованы и отпущены на следующий день без выплаты залога.

Журналисты утверждают, что не участвовали в беспорядках, а только выполняли профессиональные обязанности. Как заявил лондонской Guardian адвокат Марк Голдстон, полиция хватала всех, кто попался под руку, в том числе собравшихся зевак. Вашингтонский юрист Джеффри Лайт, специализирующийся на процессах, связанных с Первой поправкой и свободой слова, подал встречный иск, в котором свыше 50 человек обвиняют полицию в том, что помимо анархистов она арестовала журналистов, адвокатов, наблюдателей от правозащитных организаций и медиков. В заявлении, переданном в газету USA Today, документалист Джек Келлер заявил, что полиция, вернув ему камеру, изъяла отснятый видеоматериал.

Журналисты получили однотипные обвинения, в которых говорится, что они были замечены среди протестовавших «с анархистскими флагами, бивших витрины частных предприятий, устроивших поджог автомобиля». Никто из журналистов не обвинен в совершении конкретных преступлений, отмечает «Нью-Йорк таймс».

Предварительные слушания в суде намечены на середину февраля. Дело Александра Рубинштейна из RT будут рассматривать 16-го.

Исполнительный директор американского ПЕН-клуба Сьюзан Носсел негодует: «Предъявленные обвинения являются по меньшей мере странными и неслыханными для Америки, они направлены против журналистов, выполняющих свою работу.

«Комитет защиты журналистов» CPJ назвал обвинения «неверными и чрезмерными», потребовал их немедленного снятия. Представитель комитета Карлос Лаурия отметил, что такие аресты посылают тревожный сигнал журналистам, которые собираются освещать протесты в будущем.

Правило Джулиани

Здесь необходимо историческое отступление. Журналистов в США арестовывали и раньше. Практически всегда, когда происходят крупные столкновения с полицией и массовые аресты.

«Правило такое: вы можете протестовать против всего, чего хотите, шуметь столько, сколько вам нужно, поднимать плакаты, какие хотите. Но в ту минуту, когда вы швырнете камень, разобьете окно или залезете без ведома в магазин, вы будете арестованы», — ​эту формулу предложил бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, комментируя для телеканала NBC волнения в городке Фергюсон, штат Миссури, вспыхнувшие в 2014 году после того, как белый офицер полиции Даррел Уилсон застрелил афроамериканского подростка Майкла Брауна, а местный суд присяжных отказался предъявить обвинение «за отсутствием состава преступления».

Беспорядки длились в общей сложности несколько месяцев, губернатор штата ввел режим чрезвычайного положения. В ходе беспорядков полиция арестовала свыше 20 журналистов. Cъемочная группа канала Al-Jazeera была обстреляна резиновыми пулями и попала под поток слезоточивого газа. Блогеров, снимавших беспорядки, арестовывали в массовом порядке — ​за участие в «незаконном сборище». Был задержан корреспондент интернет-издания Intercept, опубликовавшего секретную информацию о массивной слежке АНБ, полученную от Эдварда Сноудена. Два немецких журналиста были арестованы полицейским офицером, представившимся именем мультперсонажа — ​«Утенок Дональд». Короче, полиция в Фергюсоне с прессой не церемонилась.

Двум столичным репортерам, Уэсли Лоури из «Вашингтон пост» и Райану Рейли из «Хаффингтон пост», были предъявлены обвинения в «препятствии действиям полиции» Через год после ареста им было предписано явиться в суд на слушания. Еще через год, в мае 2016-го, обвинения были сняты.

Жесткие действия стражей правопорядка, в том числе в отношении прессы, были пресечены на самом верху. Барак Обама заявил, что нарушения полицией Первой поправки, обеспечивающей граж­данам США свободу слова и собраний, является «недопустимыми», как и применение «чрезмерной силы против мирных протестов». Президент поддержал прессу: «Недопустимо бросать за решетку тех, кто осуществляет свое конституционное право, защищенное Первой поправкой. У нас, в Соединенных Штатах, полиция не может издеваться над журналистами, арестовывать тех людей, которые просто делают свою работу, рассказывая американскому народу, что они видят непосредственно на месте событий».

Обама направил в Фергюсон генерального прокурора Эрика Холдера. Глава полиции города Том Джексон, отрицавший какие-либо неправомочные действия в отношении прессы, был отправлен в отставку (с выплатой жалованья за один год).

Зато теперь журналистам, арестованным полицией 20 января, помощи от трамповского Белого дома ждать не приходится. Как говорится, за что боролись некоторые издания, то и получили. Трамп в любви к СМИ не замечен, он называет прессу «оппозицией».

Однако здешние юристы убеждены: 10-летние сроки задержанным не грозят. Если только не будет документально доказано, что было нарушено «правило Джулиани»: журналисты отложили микрофоны и камеры и непосредственно участвовали в событиях. Свидетельств этому полиция пока не представила.

Обвинение снято

Официальный представитель столичной полиции Дастин Стернбек отверг обвинения в атаке на прессу, заявив, что ведомство «уважает и защищает права журналистов, офицерам были даны указания не задерживать представителей СМИ». Все арестованные журналисты, по словам спикера полиции, после предъявления удостоверений или других «доказательств принадлежности к прессе» были немедленно отпущены.

В пятницу вечером стало известно, что обвинение снято с одного из шестерых работников прессы. Старший продюсер издания Vocativ Эван Энгел написал в своем твиттере: «Обвинение снято. Спасибо моей компании, юристам, всем, кто выразил поддержку. Мои мысли с теми журналистами, у кого обвинения все еще не сняты».