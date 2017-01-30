Поодиночке, парами и все вместе

На континентальное первенство в восточный чешский городок национальная команда с новыми лицами в составе и даже без пропускающих сезон Татьяны Волосожар и Максима Транькова отправлялась главным фаворитом. И намеревалась выступить как минимум не хуже, чем год назад в Братиславе, где, напомню, нашим виртуозам удалось дважды озолотиться и «отыскать» три бронзы с серебром. Собрать достойный урожай получилось и в Остраве, впервые принимавшей лучших фигуристов Евросоюза.

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков до начала форума прогнозов не давал и наград не требовал: «У нас есть потенциал, который спортсмены наработали к настоящему моменту, и они должны его реализовать. А медальных планов мы не составляли и не составляем». Довольно сдержан был и бывший глава организации Валентин Писеев, заостривший внимание на проблемах: «Что касается мужского одиночного катания, то мы пока отстаем от мировых лидеров. Все уже прыгают четверные лутцы и четверные флипы, а наши ребята не в состоянии освоить каскады с четверным тулупом. То же самое могу сказать и про танцы на льду. Мы недотягиваем до уровня канадцев и французов».

К счастью, в парном катании в общем и целом мы скользим чуть быстрее и качественнее европейских оппонентов. Правда, те, на кого болельщики возлагали когда-то большие надежды, не впечатляют. Я имею в виду Ксению Столбову и Федора Климова. После их блестящего золотисто-серебристого выступления в Сочи-2014, казалось, что именно в их руки, чуть перефразируя реплику из фильма «Курьер», попадет воздвигнутое Волосожар и Траньковым здание.

Однако уроженцы Санкт-Петербурга так и не сделали нужного скачка, растеряв к тому же олимпийский лоск. И виной тому не только перманентные травмы обоих партнеров, но и проблемы в области психологии, которые также не позволяют обрести им нужные кондиции, чтобы составлять серьезную конкуренцию. Вот и на этот раз они допустили похожие ошибки в обеих программах (после выбросов Ксения оказывалась в горизонтальном положении) и в принципе не поразили ни публику, ни судей, закономерно определивших их на итоговое 4-е место. Но обидно другое: их номера показали — они действительно продолжают пребывать и на льду, и в жизни в затяжной депрессии, о которой то и дело упоминают. «Видимо, нам с Федором просто не судьба выиграть чемпионат Европы…» — так подытожила их результат Ксения.

Не судьба была в пятый раз подняться на высшую ступень пьедестала и неувядающей Алене Савченко, катающейся нынче с французом Бруно Массо. Хотя после неудачного первого тайма «немцы» собрались и выдали такой мощный и нежный произвольный спектакль, что мурашки по коже побежали не только у арбитров. Судите сами. 222 балла за два «фокуса» Алена не всегда набирала даже с многолетним напарником Робином Шолковы. Кто же знал, что старый друг встанет у нее на пути на земле моравской. Нет, Робин не сменил гражданство и не снял коньки с гвоздя. Но именно он работает в группе Нины Мозер с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. От талантливых ребят, за плечами которых не так много взрослых турниров, подвигов ждали через годик-другой. Но «рыжики», как называют их фанаты, уже успели сенсационно объегорить канадских звезд (Меган Дюамель/Эрик Редфорд) в финале Гран-при и вообще двигаются вперед стахановскими, или шолковскими, темпами.

Они уверенно захватили лидерство после короткого «обряда» на «Остравар-Арене», добыв преимущество в шесть очков, и без нервов и риска откатали решающий перформанс, не сорвав ни одного элемента. И пусть четверговый бой остался все же за Аленой и Бруно, чемпионскую корону впервые примерили обаятельные и скромные Евгения с Владимиром, спрос с которых на планетарном форуме в Хельсинки теперь будет особый. Еще одна наша пара Наталья Забияко/Александр Энберт замкнули пятерку сильнейших, что тоже следует признать успехом.

К триумфам русских красавиц болельщики и специалисты уже давно привыкли и относятся к ним как к чему-то неизбежному. Хореограф и шоумен Илья Авербух высказался недвусмысленно: «Если бы от России поехали бы не три фигуристки, а пять, то все пять первых мест были бы у нас. Европейский турнир — это, конечно, продолжение чемпионата России». Что тут скажешь? Гладко было на бумаге, да забыли про Каролину Костнер, отсидевшую дисквалификацию за укрывательство от допинговых офицеров своего экс-бойфренда легкоатлета Алекса Шварца. Пятикратная героиня старосветских вечеринок, которую в кратчайший срок реанимировал Алексей Мишин, добавила Остраве итальянского шарма и сексуальности (зал вскочил после ее номера) и помешала россиянкам оккупировать, как и в Стокгольме, и в Братиславе, весь подиум. Дебютантку Марию Сотскову, которая провалила произвольную, Каролина опередила на 18 пунктов, а завоевавшей серебро Анне Погорилой уступила меньше балла…

Королевой же в пятничный вечер в очередной раз признали Евгению Медведеву. Ученица Этери Тутберидзе, собравшая в прошлом сезоне все награды, почивать на лаврах, похоже, не собирается. Москвичка поразила всех уже на официальной тренировке, исполнив каскад из четырех (!) тройных прыжков, что является чем-то космическим. Сейчас она сражается просто сама с собой, не успевает открывать шампанское и переписывает историю. Ее Воздушество и на чешском балу продемонстрировала чудеса науки и техники, установив новые мировые достижения — в произвольной (150,79) и по сумме баллов (229,71), отняв таким образом последний рекорд у кореянки Юны Ким.

В танцах отнимать золото у французов куда сложнее. «Я не верю, что Боброва с Соловьевым смогут конкурировать с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Это что-то из области фантастки», — заявила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Но вернувшиеся на большой лед после мельдониевого скандала Екатерина с Дмитрием в перестрелку ввязались и в коротком танце обскакали на полкорпуса не только их, но и итальянцев Капеллини/Ланотте. Повторить подобный трюк в субботу не вышло, но и бронзе нужно искренне порадоваться.

Два других российских дуэта — Александру Степанову/Ивана Букина и Викторию Синицину/Никиту Кацалапова — арбитры, к ярости их тренеров, выключили из борьбы за награды еще в первом «периоде». В итоге они расположились на 10-й и 5-й ступеньках соответственно.

Состязания у мужчин получились не слишком напряженными. Противопоставить что-либо дельное испанцу Хавьеру Фернадесу никто из наших не сподобился. Михаил Коляда в короткой постановке не совладал с акселем, а новичок еврофорумов Александр Самарин — с нервами. Правда, Максим Ковтун, в кои-то веки элегантно исполнив всю прыжковую часть, набрал рекордные для себя цифры (94,53). В произвольной он также дал жару и осеребрился. А Коляда довольствовался бронзой.