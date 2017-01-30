Вася Обломов. Долгая и несчастливая жизнь

Обломов: «Песня, которая дала название всему альбому. Грустная, депрессивная, но по моей шкале еще не самая безысходная. Я умею писать мрачнее. Она не о политике, она о нас, об аде обыденной ежедневной жизни. На каждом моем альбоме, помимо песен о социальных проблемах, есть две-три такие, лирические. На концертах часто просят петь именно их».



Интервью с Обломовым читайте в ближайших номерах «Новой газеты».

Презентация альбома «Долгая и несчастливая жизнь» пройдет в московском клубе Red 16 марта.