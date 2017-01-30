Мистер Европа против Мамы Меркель

Основные политические партии Германии заблаговременно начали готовиться к предстоящим в сентябре выборам в бундестаг: провели съезды, уточнили программные положения, а главное — решили вопрос, кто из ведущих функционеров должен стать лицом партии в избирательной кампании. Только социал-демократы держали интригующую паузу, обещая сообщить имя своего кандидата в конце января.

Сюрприз удался. На минувшей неделе вице-канцлер Зигмар Габриэль объявил, что покидает пост главы СДПГ, уступая его, как и право баллотироваться от партии в канцлеры, экс-председателю Европарламента Мартину Шульцу. Сам же он решил сменить министерство экономики на внешнеполитическое ведомство вместо уходящего в президенты ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Рокировка в руководстве социал-демократов только на первый взгляд кажется сенсационной. Старейшая политическая партия Германии, ведущая свою историю с 1869 года, давно переживает глубокий системный кризис. В последнее время рейтинг СДПГ опустился ниже 20%, с начала нулевых годов она потеряла почти половину своих избирателей, неуклонно сокращается членство в партии.

Альтернативная угроза

Роль младшего партнера в черно-красной коалиции с ХДС/ХСС еще более усилил негативный тренд в положении СДПГ. Партия, некогда считавшаяся народной и не раз с успехом оспаривавшая пальму первенства у христианских демократов, теперь уступает свои позиции не только «зеленым» и левым, но и праворадикальным популистам из «Альтернативы для Германии» (AfD).

Наиболее наглядно это проявилось в серии последних выборов в земельные парламенты. Местами потери социал-демократов, превысив 10-процентный рубеж, отодвинули их на третью-четвертую строчки по политической популярности. Даже победы на выборах в Мекленбурге—Передней Померании и Берлине нельзя назвать поводом для торжества, поскольку СДПГ не досчиталась от 5 до 7% своих базисных избирателей, которые пополнили ряды сторонников AfD.

Характер нынешней избирательной кампании в Германии во многом определяет миграционный кризис и его последствия. Миллионный наплыв беженцев обусловил раскол немецкого общества, вызвав у его определенной части рост националистических настроений.

Правящие политические силы не сразу распознали масштабы угрозы. Но даже тогда, когда в рядах ХДС/ХСС усилилась критика миграционной политики Ангелы Меркель, лидер СДПГ Зигмар Габриэль продолжал безоговорочно поддерживать канцлера. Более того, он в одном из телеинтервью, проявив чрезмерную эмоциональность, негативно отозвался о тех соотечественниках, которые протестовали против мигрантов, блокировали автобусы с беженцами и нападали на приюты.

Запоздалая попытка Габриэля дистанцироваться от миграционной политики канцлера была расценена в качестве тактического маневра СДПГ в преддверии избирательного года. К тому же она по времени совпала со стремлением министра экономики добиться выделения из госбюджета дополнительных 5 миллиардов евро на интеграционные проекты в отношении беженцев.

В этой связи один из немецких политологов, отмечая отсутствие у руководства социал-демократов собственной стратегической линии по миграционной проблеме, образно сравнил вице-канцлера с подвешенным на улице пустым пальто, которое раскачивается по ветру.

Оторван от земли?

В СДПГ зрело понимание, что Габриэлю требуется срочная замена. И она нашлась.

С того момента, когда председатель Европарламента Мартин Шульц в ноябре 2016 года заявил о своем возвращении в немецкую политику, было ясно, что вряд ли Мистер Европа (таким прозвищем Шульца наградила пресса) сможет довольствоваться второстепенной ролью.

Яркий оратор и острый полемист Шульц за два десятилетия карьеры на ниве европейского парламентаризма прошел путь от депутата до председательского кресла. При этом он никогда не скрывал неприглядные факты своей биографии.

Гимназию Шульц не смог окончить по причине плохого поведения. В молодости пристрастился к спиртному, в неумеренном потреблении которого, по собственному выражению, «был подобен свиному желудку». Однако нашел в себе силы вовремя остановиться и в 31 год стал самым молодым бургомистром в родном городе Вюрзелен (земля Северный Рейн-Вестфалия).

С 1994 года Шульц — депутат Европарламента, а в 2012 году впервые был избран его председателем. На этом посту он прилагал максимум усилий, чтобы превратить разношерстное депутатское собрание в эффективный законодательный орган ЕС. Выступал за передачу части функций национальных правительств в ведение Еврокомиссии. Убежденный сторонник евроинтеграции Шульц неоднократно остро критиковал восточноевропейских членов ЕС за отказ участвовать в квоте по распределению мигрантов и строительстве пограничных заборов.

Однако эти качества политика европейского масштаба, по мнению немецких аналитиков, на национальном уровне кандидата в федеральные канцлеры с легкостью превращаются в минусы. Также они считают, что Шульц недостаточно хорошо знаком со всеми нюансами германской внутриполитической кухни, и одного энтузиазма мало, чтобы добиться успеха на выборах.

Добавить перца

В рядах ХДС новость от партнеров по коалиции оценили сдержанно. Ведущие христианские демократы сомневаются в том, что в оставшееся до выборов время новому лидеру СДПГ удастся кардинально переломить ситуацию и реально претендовать на решающую победу. Конечно, эмоционально сдержанная Меркель уступает харизматичному Шульцу в общении с публикой, но на ее стороне играют стабильность политического курса и многолетний управленческий опыт.

Кроме того, Шульц будет серьезно ограничен в возможности вести на равных дискуссию со своей основной соперницей. Даже официально став во главе СДПГ, он не будет вхож в бундестаг, трибуна которого, как правило, активно используется в предвыборной борьбе. Не будет у него и прямого доступа на заседания правительства, чтобы оперативно получать необходимую для избирательной тактики информацию. Хотя последнее вполне можно считать преимуществом, так как Шульц, не связанный правительственной субординацией, получает право свободно критиковать политику канцлера.

В целом перестановки в СДПГ были позитивно восприняты общественным мнением. По первым опросам партия сразу прибавила 3% к своему рейтингу, а ее кандидат в канцлеры по симпатиям избирателей сравнялся с Меркель. Социал-демократам, полагают немецкие наблюдатели, удалось добавить перца в свою избирательную кампанию — с участием Мартина Шульца она обещает быть не скучной.