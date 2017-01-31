Светлана Касьян: «Папа римский посвятил мой голос Богу»

Выступление Светланы Касьян

32-летняя Светлана Касьян — восходящая звезда русской оперной сцены, которая, как обычно случается с такими звездами, выступает в основном за пределами России. Но в отличие от многих коллег она занимает активную общественную позицию, участвуя в православном противоабортном движении.

В девяностых годах семья Светланы жила в Казахстане, где будущая прима торговала сандалиями и морковью на базаре. В 2006 году Касьян окончила музыкальный колледж в Актобе, затем училась в Московской консерватории и стажировалась у Пласидо Доминго в Вашингтоне. В 2010 году дебютировала на сцене Большого театра, а уже в 2011-м исполнила заглавную партию в опере Пуччини «Тоска», после чего начала выступать в итальянских театрах: Ла Фениче в Венеции, операх Турина, Рима, Болоньи, Неаполя, Бари; в Гран-опера в Париже…

Режиссером новой театрально-концертной постановки «Русалки», где Светлана Касьян исполняет партию Наташи, выступил Сергей Новиков — новый начальник управления общественных проектов администрации президента РФ. В постановке Московской филармонии также участвуют московский камерный оркестр Musica Viva и московский Синодальный хор РПЦ МП, а финансирует спектакль Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова. Постановка посвящена защите прав нерожденных детей, то есть борьбе с абортами в России. Со столь необычного «идейного контекста» мы и начали нашу беседу со Светланой Касьян.

— Светлана, совсем недавно, на Старый Новый год, мы имели возможность оценить ваши безупречные голос и игру в «Русалке» Даргомыжского. Однако трудно преодолеть недоумение, связанное с тем, что премьера транслировалась одиозным каналом «Царьград». Также непонятно, почему оперу посвятили борьбе с абортами? Разве есть связь между сюжетом «Русалки» и этой борьбой?

— А вас разве не волнует тот факт, что кто-то в нашей стране пытается ограничить права женщин? Опера «Русалка», на мой взгляд, является одной из самых красивых и глубоких произведений российских композиторов. Узнав о том, что ее готовят к постановке, я с радостью согласилась принять в ней участие, тем более что продюсером был мой муж Леонид Севастьянов (глава Православного фонда св. Григория Богослова и советник второго лица в РПЦ МП митрополита Иллариона. — Ред.)

По поводу того, каким каналом транслировалась эта опера… Знаете, я аполитична. Не всегда могу уловить разницу между правыми и левыми. Меня интересует только качество музыкальной продукции и моральное чувство. Я смотрела видеоверсию оперы, которую представил «Царьград», и могу сказать, что качество было превосходным!

Могу посоветовать и другим каналам начать приобщать российскую аудиторию к высококачественной классике. Нельзя ведь в новогоднюю ночь потчевать людей одним «боярышником».

— Организаторы трансляции сообщили, что «посвящают» оперу борьбе с абортами. Но, как показывают социологические исследования, большинство россиян считают аборт важным правом женщины. А вы признаете это право?

— Права женщин являются для меня основной мотивацией в моей жизни. Общество, которое управляется в основном мужчинами, пытается сделать из женщин всего лишь объекты сексуального потребления. И к абортам женщин часто склоняют именно мужчины, при этом кричат, что «аборт — это право женщины». Я рада, что есть возможность через оперу подчеркнуть бесправное состояние наших женщин.

— Недавно вы заявили, что работать над защитой прав женщин и нерожденных детей вас попросил лично папа римский Франциск. Почему он выбрал именно вас?

— Папа римский посвятил мой голос Богу после моего сольного концерта в Риме в 2013-м во время своей приватной мессы. Я ему пообещала, что через мою сценическую деятельность буду нести добро людям.

— А вы разве католичка?

— Нет, я православная христианка.

— Почему же именно папа римский, а не, скажем, Патриарх Московский благословляет ваш голос и вашу деятельность?

— Я знакома с Папой римским, но, к сожалению, не знакома с Патриархом Московским. Папа Франциск — большой любитель оперы, хотя не ходит сейчас на концерты в силу своего положения. Но он следит за мировой оперой через YouTube. Он и за моим творчеством следит через интернет. Папа римский меня сам пригласил, а Патриарх Московский меня не приглашал, хотя я с удовольствием хотела бы познакомиться с ним и спеть для него. Я слышала, будто он является большим поклонником Верди, так же, как и папа. А Верди — это тот, кто позволяет мне достигать новых высот!

— Большинство православных не сомневаются в том, что католики — еретики, а папа — «ересеначальник». Вы же придерживаетесь экуменических взглядов, непопулярных в России?

— Я пришла к этим взглядам только благодаря опере. Опера объединяет нас всех. Вы можете быть православным или католиком, но когда вы приходите в театр на оперу Верди, вы чувствуете, что различий между нами нет, что все различия в контексте высокого искусства слишком малы. Верди был католиком, но его музыка божественна. Чайковский был православным — но его оперы тоже божественны! Люди, способные творить красоту, несут в мир Бога. Религия, которая несет в мир красоту и гармонию, является истинной. В контексте любви к Верди и Чайковскому речь о разделении бессмысленна.

— Светлана, а вы родились православной?

— Нет, по рождению я — езидка. Моя семья исповедует езидизм — зороастризм. До 13 лет я также была зороастрийкой. Но в 13 лет, зайдя самостоятельно в православный храм, я решила, что должна креститься.

— Такое решение не считается в вашей традиции «изменой своей семье»?

— Нет, не считается. Христианство я вижу как религию, вытекающую из зороастризма. Думаю, необходимо христианам и зороастрийцам изучать общие корни и искать пути сближения. В зороастризме и христианстве нет непреодолимых противоречий.

— Но что вас все-таки заставило предпочесть христианство зороастризму?

— Весть о том, что Бог стал человеком. Если хотите, меня привлекла идея человечности Бога и Его бесконечной, неограниченной любви к человеку. Меня привлек и Сам образ Иисуса Христа. Он не ханжа, не фарисей. Он любил веселиться, любил общаться с друзьями и, скорее всего, слушать хорошую музыку. При этом Он ненавидел всякую фальшь и неискренность. Иисус пытается показать, каким должен быть счастливый человек.

— А вы счастливый человек?

— Прежде всего, когда пою.

— А Ваша Русалка нашла свое счастье?

— Она всегда была счастлива, так как всегда любила. Она нашла счастье в любви к своему ребенку. Она никогда не переставала любить и отца ребенка: в этом ее счастье и в этом она нашла бессмертие, так как любовь вечна.

— Где и когда можно будет увидеть «Русалку» с вашим участием?

— Мы ее покажем в Москве в июле на Фестивале русской оперы. Уже подписаны контракты с театрами Швеции и Дании — там мы выступаем в ноябре. Один европейский музыкальный канал просит передать им права на показ.

Нью-Йорк