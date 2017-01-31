Этапом на приговор

Как ожидается, уже в понедельник, 6 февраля, судья Ленинского районного суда Кирова Втюрин огласит свой приговор по «делу «Кировлеса». За несколько дней до этого власти — на всякий случай, очевидно, полагая, что Навальный и Офицеров сбегут, — использовали ускоренные методы доставки еще не осужденных и еще находящихся на свободе подсудимых в суд. Процесс судья начал гнать еще две недели назад, лишив адвокатов возможности участвовать в других делах. Однако такой принудительной спешки — словно выборы президента завтра — никто не ожидал.

Хроника

Вечер 30 января. Петра Офицерова госпитализировали в одну из больниц Москвы с подозрением на острый панкреатит. Его адвокат Светлана Давыдова сообщает, что явиться на суд 1 февраля Офицеров не сможет, и уведомляет суд соответствующей телеграммой. Плохо себя чувствовать Офицеров стал за несколько дней до этого. Документы о состоянии его здоровья адвокат направила в суд еще 26 января с указанием всех необходимых реквизитов, по которым суд мог бы проверить информацию. Тем не менее суд постановил принудительно доставить политика Алексея Навального и Петра Офицерова в среду под конвоем.

Утро 31 января. Офицерова в срочном порядке выписывают из больницы в Москве. В больницу пришла неизвестная проверка, и предпринимателя просто выгнали оттуда без всяких причин.

С тех пор связь с Офицеровым была прервана. «Врач сказал, что поступило указание с самого верха, поэтому они должны его выписать. Я забрала Петра, он поехал за вещами домой», — сообщила «Новой» его адвокат Светлана Давыдова, отметив, что они с Петром должны встретиться в аэропорту «Внуково».

День 31 января. Судебные приставы забирают Алексея Навального из офиса Фонда борьбы с коррупцией, где он в этот момент работает, чтобы срочно доставить в Киров на судебный процесс, который должен продолжиться 1 февраля. Из офиса Навального выводили двое приставов — наручников на нем еще не было.

С тех пор связь с Навальным временно пропала, однако через три часа он написал в своем твиттере, что сидит в Московском управлении службы приставов.

Приставы пришли посреди нашей летучки, Алексей отвёл их на кухню и дал чаю. Они ждут, пока у нас летучка не закончится pic.twitter.com/52croIvJoo — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 31, 2017

А пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала «Новой» подробности прихода в офис ФБК сотрудников ФССП: «У нас в офисе шла летучка, когда позвонили в дверь. Пришли два пристава с повесткой о принудительной доставке Алексея в суд. Один из них уже знаком с Алексеем — он по другому делу один раз уже пытался сделать привод. Вели себя они вежливо, адекватно, даже согласились подождать 15 минут, пока мы закончим летучку, но от чая отказались. При этом у Алексея уже был билет на самолет, как и у его адвокатов; мы совершенно точно собирались лететь в Киров. Приставы долго по телефону обсуждали с начальством, достаточно ли им наличия этого билета, или все-таки нужно везти Алексея в их управление. Еще часа через полтора приставы сопроводили Алексея домой, чтобы он взял свои вещи, а потом все вместе поехали в это самое управление. Причем поехали на машине Алексея — приставы вообще были готовы на все, лишь бы Алексей с ними поехал в управление. Они, кажется, испытывали сильное давление со стороны начальства: у них звонили телефоны примерно раз в минуту. После этого они сопроводят Алексея в аэропорт. Он не под арестом, приставы просто ездят с ним».

День 31 января. Адвокаты подсудимых в срочном порядке также вылетают в Киров. Как предположила в беседе с «Новой» адвокат Навального Ольга Михайлова (на 1 февраля у нее было запланировано заседание по делу об убийстве Бориса Немцова, где она представляет интересы потерпевших), на оставшейся рабочей неделе Ленинский суд Кирова завершит судебный процесс и уйдет на приговор.

А вот к адвокату Петра Офицерова Светлане Давыдовой 31 января в адвокатский офис также пришли приставы в поисках Офицерова. «Приставы пытались выломать дверь, мы были вынуждены открыть. Они негодовали, что в офисе не было Офицерова, — рассказала Давыдова «Новой». — Пытались физически воздействовать на одного из моих коллег, угрожали применением спецсредств». По ее словам, она пыталась объяснить приставам, что постановление, которое они предъявили, не дает права входить в нежилое помещение без судебного разрешения. «Я тогда связалась с судьей Втюриным, председательствующим в Ленинском районном суде Кирова. У нас куплены билеты, мы вылетаем и будем в Кирове. Объяснила, что нельзя Офицерова везти в наручниках в Киров. Он сказал, что помочь нам не может».

Две недели назад с Давыдовой произошла и вовсе комичная история. Она хотела отпроситься с процесса по «Кировлесу», поскольку ей надо было ехать в салехардскую колонию к другому подзащитному. Кировскому суду Давыдова предъявила необходимые справки и сказала, что ей надо два дня. Но буквально в течение нескольких часов в салехардской колонии, куда она собиралась, вдруг объявили карантин (адвоката администрация даже уведомляет об этом отдельным факсом). А карантин означает, что все встречи заключенных с защитниками и родными запрещаются.

Последнее заседание по «делу «Кировлеса» состоялось 25 января. В последующие дни адвокат Давыдова была занята по другому делу, а на следующие два заседания сами обвиняемые не явились в суд, однако судья вынес решение о приводе только со второго раза. Аргументом стало то, что Навальный и Офицеров не представили справок о болезни или занятости.

До этого заседания шли каждый день, а занятость адвокатов по всем другим делам внезапно отменилась: защитники отмечали, что суд могут искусственно «гнать», стремясь вынести приговор как можно скорее.

Две недели назад из разговоров сотрудников Ленинского суда адвокаты узнали о том, что председатель суда Зайцев недавно ездил в Верховный суд и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут. Эту информацию адвокаты обнародовали на самом заседании, аргументируя ходатайство об отводе судьи Втюрина, который подчиняется председателю суда. Отвод себе судья Втюрин ожидаемо отклонил.

Напомним, Верховный суд России в конце 2016 года отменил приговор Навальному и Офицерову в связи с решением Европейского суда по правам человека, который признал действия подсудимых «неотличимыми от обычной коммерческой деятельности». Тогда ВС отправил дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд к другому судье, Втюрину. Судья Блинов за эти годы получил повышение до зампредседателя суда и стал, таким образом, начальником Втюрина.