«Щелкунчик» в театре Образцова

Двести лет исполнилось сказке Гофмана, а мы и не заметили… Видимо, это знак: сюжет жив. Крестный Дроссельмейер все еще заводит часы, Маша-Мари жалеет деревянного уродца — и владетельный принц Конфеттенбурга подносит ей на шпаге семь корон Мышиного короля. На Святках-2017 к балетным «Щелкунчикам» Москвы примкнул кукольный — в театре Образцова. Очень красивый спектакль (1 ч 30 мин) сделан именно по Гофману, а не по либретто балета.

«Щелкунчик» режиссера Андрея Лучина (художники — Елизавета Дворкина и Муза Соколова) щеголяет старинными техниками кукольного театра, играет масштабом персонажей, превращает актеров в кукол и снова в людей.

Сияет на холме синими стенами, золотыми окнами, черным чугуном решеток дом советника медицины Штальбаума. По ледяным дорожкам катят куклы на коньках и санках. Дроссельмейер в кафтане XVIII века, в треуголке и пудреном парике, воздев фонарь, наблюдает за домом друзей (или проверяет механизм игрушки, которую готовит в подарок на Рождество)? И тут — куклы Фрица и Мари исчезнут за ширмой, а из-за кулис выбегут живые герои сказки в тех же нарядах.

Во втором действии огромная игрушечная ель заполняет сцену. Она сама — царство, в ее ветвях живут куклы, паяцы, солдатики детей Штальбаумов, из хвои выныривает мышиное войско, под марш из балета «Щелкунчик» храбрецы наступают на мышей. Тусклой позолотой, зелеными ламповыми стеклами и наборными стеклами книжных шкафов сияет фон — детская XIX века.

«Щелкунчика» мы любим еще и за потерянный рай уюта. В первое столетие бытования текста на Руси читатели это вряд ли ощущали так остро… Но уж второй век сказки Гофмана, начиная с 1916 года, упорно делал марципановых кукол Мари, радости семейного Рождества, шкафы с игрушками (а временами — и колбасы, любимые в семействе принцессы Пирлипат), столь же сказочными для нас, как лимонадные реки и сахарные городские стены Конфеттенбурга.

Ностальгическое любование домом, где несколько поколений советников медицины жили безмятежно и уверенно, заказывали шкафы краснодеревщикам, дарили детям кукол и «надышали тепла», — есть в образцовском спектакле. Особенно в сцене в технике театра теней: за окном, в синих сумерках Сочельника, родители Мари наряжают елку. Взлетают руки в крахмальных и кружевных манжетах. Каждый шар загорается новым цветным огоньком.

И взрослый зритель «Щелкунчика» начинает думать: часть всего этого — в наших силах. Испечь пряники, поставить СD с маршем из «Щелкунчика», раскрыть Гофмана, сводить детей в кукольный театр, показать им знаменитые часы на фасаде, войско марионеток, картонные дворцы вертепов, шитые индийские ширмы и прочий кукольный карнавал в витринах с коллекцией С.В. Образцова.

«Надышать тепла» доступными способами. Новый «Щелкунчик» ведет к этой мысли.