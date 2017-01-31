Не время для домашнего насилия

Валентина Матвиенко. Фото: РИА Новости

Обращение Председателю Совета Федерации

Федерального Собрания РФ

Валентине Ивановне Матвиенко

Уважаемая Валентина Ивановна,

обращаемся к Вам как к соорганизатору Евразийского женского форума, Председателю Cовета Федерации РФ, инициатору разработки Национальной Стратегии действий в интересах женщин на период 2017–2022 годов, самой известной женщине-политику, маме, законодателю, который неоднократно высказывался в поддержку интересов женщин. В итоговой резолюции Евразийского женского форума содержатся очень важные для решения проблем домашнего насилия в России слова: «Подчеркиваем важность предупреждения и устранения любых форм насилия в отношении женщин и детей». В своей рубрике в Российской газете Вы написали: «Вывод только один: наши усилия по защите детей от жестокого обращения недостаточны. А если называть вещи своим именами, то они защищены от этого просто плохо. Эта проблема в нашей стране по-прежнему далека от решения. Над этим предстоит еще работать и работать».

Проблема домашнего насилия стоит в России остро и совсем не навязана Западом, как сейчас принято говорить. Достаточно посмотреть на последний опрос ВЦИОМ, где среди 1800 респондентов треть респондентов (33%) сообщает, что подобные случаи бывали в семьях их знакомых, а каждый десятый (10%) лично столкнулся с этим в своей семье. В ч.2 ст. 21 Конституции РФ сказано: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Согласно официальной статистике МВД России за 2015 год 50 780 человек стали потерпевшими от насильственных преступлений в семье, из них 36 493 — женщины, 11756 — дети.

На прошлой неделе Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект №26265-7, который предусматривает исключение из статьи 116 УК РФ категории побоев «в отношении близких лиц». Таким образом, изменения перевели побои в отношении членов семьи и других близких лиц из категории уголовного преступления в административное правонарушение.

Сторонники этого проекта называют побои «шлепками» и заявляют, что это незначительные правонарушения, которые не должны строго наказываться в первый раз. В то же время судебная практика и опыт работы специалистов (полицейских, адвокатов, социальных работников) говорит об обратном.

Побои — это не шлепки, побои — это удары, часто многократные, нередко посторонними предметами, которые по счастливой случайности не привели к более серьезным повреждениям, нежели гематомы и ссадины, которые при этом могут месяцами заживать на телах потерпевших.

Именно поэтому со времен СССР статья о побоях содержалась в уголовном кодексе. Основная задача этого, так называемого превентивного состава преступления, не допустить совершения более серьезных преступлений, которые могут закончиться для потерпевших гораздо плачевнее.

Несмотря на то, что Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (ст.116.1 УК РФ), т.е. в случае, если причинение побоев произошло повторно, наказания за подобные преступления добиться нелегко, так как по данным видам преступлений предусмотрена процедура частного обвинения (часть 2 статьи 20 УПК РФ). Дела частного обвинения возбуждаются только по заявлению потерпевшей стороны, поданному в установленной форме в мировой суд. При этом на жертву возлагаются функции частного обвинителя, который должен самостоятельно поддерживать обвинение, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, обязательно присутствовать в каждом судебном заседании, заявлять ходатайства и др., что в ситуациях домашнего насилия практически невозможно для жертвы.

Побои или причинение вреда здоровью, совершенное членом семьи или родственником, представляет большую степень общественной опасности нежели, те же преступления, совершенные посторонним человеком,

т.к. чаще всего нарушитель и пострадавший живут в одном помещении (квартире, доме), в связи с этим пострадавший вынужден постоянно испытывать страх за свою безопасность.

Кроме того, преступления, совершенные в отношении членов семьи, посягают на семейные правоотношения, приводя к более серьезным последствиям (расторжение брака, споры в отношении детей, а в трагических случая — сиротство), нежели те же самые преступления, совершенные посторонним лицом.

Как было указано выше, из-за сложности процедуры частного обвинения большинство пострадавших совсем отказывается от защиты своих прав. Таким образом, лицо, которое уже подверглось административной ответственности, не будет уголовно наказано по статье 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», так как большинство потерпевших откажется от обращения в мировой суд. Следовательно, именно злостные правонарушители останутся безнаказанными, что явно противоречит целям, которые преследовали законодатели.

Голосуя за декриминализацию побоев, государство дает сигнал домашним боксерам, что

бить можно, а штраф можно также оплатить из семейного бюджета. Мы все понимаем, что семейный бюджет в России общий. И избитая жертва будет наказана еще и финансово. Часто насильник сможет ее же деньгами оплатить штраф за то, что он ее избивал.

Валентина Ивановна, мы верим в Ваши слова о том, что «…женщины-парламентарии, действительно могут принимать решения, предпринимать шаги, которые способны направить ход событий в созидательное русло в интересах всего человечества». Мы, правозащитники, адвокаты, общественные деятели, эксперты по работе с пострадавшими от домашнего насилия, неравнодушные граждане РФ, женщины и мужчины, просим Вас лично защитить наши интересы как граждан РФ и интересы жертв домашнего насилия и выступить ПРОТИВ побоев за штраф и ЗА комплексное решение проблем домашнего насилия в виде принятия отдельного закона. Мы просим Вас поддержать нормы ненасилия и недопустимость насилия, особенно в кругу семьи. Мы считаем, что в семье каждый человек должен чувствовать себя более, а не менее защищенным, мы считаем, что семья основана на взаимном уважении, любви и созидании, а не на допустимости телесных наказаний и домашнего насилия.

Мы просим Вас не голосовать за подобные изменения в законодательстве, а создать согласительную комиссию для доработки законопроекта, а также не голосовать за декриминализацию побоев в семье ДО принятия отдельного Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия», предусматривающего механизмы профилактики этого явления, нормы для защиты жертв домашнего (введение системы охранного ордера для жертвы), системы государственной помощи потерпевшим (развитие сети кризисных центров, оказание бесплатной юридической, психологической и социальной помощи).