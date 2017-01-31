Боевая ничья

Последние сутки в районе Авдеевки (пригород Донецка) не прекращаются бои. Есть потери с двух сторон. Есть раненые и убитые мирные жители. Как все начиналось — и почему сегодня идет очередная эскалация конфликта в Донбассе?

Между позициями Вооруженных сил Украины и позициями подразделений «ЛДНР» есть так называемая «серая зона». Сами позиции тоже расположены в «серой зоне». Между ними есть линия разграничения, зафиксированная сотрудниками ОБСЕ по итогам Минска-2. Перестрелки между позициями друг друга не редкость, а обыденность, от позиции приходится идти по простреливаемой территории.

Очередное обострение началось 19 декабря 2016 года на так называемой светлодарской дуге. Тогда 54-я бригада ВСУ пошла в наступление и заняла новые позиции внутри «серой зоны». Были бои, потери и пленные, обе стороны применяли тяжелое вооружение: противотанковые пушки «Рапира», самоходные артиллерийские установки (САУ), танки. В Народной милиции «ЛНР» тогда сказали, что высота потеряна, несколько дней еще после этого никто не мог зайти на нейтральную зону, чтобы забрать тела убитых в бою.

Позже в интервью одному из украинских изданий военные 54-й бригады скажут: «Стабильно тяжело, но все позиции удерживаем — и старые, и новые».

21 декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов посетил позиции 54-й бригады в зоне АТО. Он подтвердил в интервью журналистам, что новые позиции заняты, «несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительные потери. Наши военные контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции, которые предоставили им дополнительное преимущество в этом секторе обороны».

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23 декабря 2016 года комбат подразделения батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко написал в фейсбуке, что населенный пункт Новолуганское полностью теперь под их контролем.

«Ну, здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном Донбасс Украина успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сразу. Без потерь. Привет, сепары», — говорится в его сообщении.



Новолуганское находился в «серой зоне» и гарантий, что завтра оно не перейдет под контроль «ДНР», не было никаких. Сейчас населенный пункт находится под контролем украинских военных. Кроме того, по мнению самих военных, никто ничего не нарушал, происходило просто выравнивание линии соприкосновения. Но при этом получилось, что «серая зона» сократилась, и эта тенденция продолжилась в новом году.

27 декабря 2016 года Александр Турчинов, подводя итоги года, сказал журналистам, что в 2016 году Украина впервые не потеряла территорий в войне на востоке страны, ВСУ улучшили свои позиции, метр за метром украинская армия освобождает оккупированную территорию, а 2017 год и вовсе станет переломным.

22 января 2017 года украинская армия продвинулась на 500 метров в сторону города Кадиевка (Стаханов) и заняла позиции Народной милиции «ЛНР». Эта спецоперация получила название «Сухуми». Контроль над высотой был необходим для продвижения ВСУ вперед. По мнению украинских военных, эта высота должна быть под их контролем согласно Минским договоренностям. При взятии высоты в городе Кировск, находящемся под контролем «ЛНР», были ранены мирные жители. 27 января президент Украины Петр Порошенко наградил офицера Грузинского легиона Джабу Лелашвили за успешно проведенную боевую операцию. Спецоперация действительно была блестящая, потому что в результате ополченцы «ЛНР» потеряли контроль над пятикилометровым районом.

29 января появляются первые сообщения о том, что в районе Авдеевки начались бои. Бои шли в районе Авдеевки, Опытного, Камянки, по данным ВСУ, наступление начала «ДНР», но позже, отбив атаку, ВСУ пошли в контрнаступление и отбили еще две позиции.

На самом деле бои за трассу между Донецком и Горловкой готовились давно. В случае если украинским военным удастся взять трассу под контроль, Горловка (город в агломерации Донецка) оказывается практически в изоляции. Контрнаступление продолжилось практически до самого Донецка. Одновременно началось применение тяжелой артиллерии, обе стороны используют танки, САУ, «Грады».

В Авдеевке прямое попадание в коксохимический комбинат привело к тому, что город остался без воды, света и тепла. В связи с этим президент Петр Порошенко прервал официальный визит в Берлин и выехал на место событий, а Украина обратилась в Совбез ООН.



На момент публикации в Авдеевке уже работал Коксохимический комбинат, восстановилась подача тепла, но энергоснабжение восстановлено не было. В Донецке за последнюю ночь были обстреляны Петровский, Куйбышевский и Киевский районы, также попадания были по Макеевке. Киевский район города Донецк был некоторое время без электричества, Шахта им. Засядько, находящаяся в этом же районе, полностью обесточена, под землей осталось 207 шахтеров, которых экстренно начали эвакуировать.

Также без электричества осталось село Яковлевка, находящееся под контролем «ДНР».

Эвакуация шахтеров шахты им. Засядько после отключения электричества из-за артобстрелов. Фото: Reuters

Параллельно с тем, что происходит в районе Авдеевки, уже несколько дней идет перекрестный огонь в Луганской области. Под обстрелом Попасная и Золотое находящееся под контролем Украины, Первомайск и Ирмино — под контролем «ЛНР».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «самостийные отряды перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию».

«Вот это вторжение было пресечено», — заключил Песков (цитата по ТАСС).

Вполне очевидно, что полномасштабные боевые действия противоречат и духу, и букве Минских договоренностей. Очередное заседание контактной группы состоится в Минске 3 февраля.