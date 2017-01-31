«Чеченцы со связями в Кремле»

Американские власти в лице департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк наложили на крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank (DB) штрафные санкции в размере 425 миллионов долларов. К этой сумме следует добавить еще 205 миллионов штрафа от британского финансового регулятора. Такое наказание немецкие банкиры получили за отмывание «грязных» русских денег.

История с участием московского офиса DB в сомнительных финансовых операциях началась в 2011 году, когда сотрудники инвестиционного отдела банка под руководством американца Тима Уизвелла приступили к активной практике «зеркальных сделок». Такое определение закрепилось в среде зарубежных финансистов за своеобразными транзакциями по купле-продаже ценных бумаг в обход традиционных биржевых торгов. В России их называют просто «конвертированием».

Суть «зеркальной сделки» заключалась в следующем. По поручению российских клиентов немецкие банкиры за рубли покупали акции и деривативы (ценные бумаги второго уровня) российских же компаний и тут же продавали их в Лондоне и Нью-Йорке, но уже за доллары, фунты стерлинги и евро. При этом продавец и покупатель зачастую были в одном лице, только выступали от имени разных офшорных фирм.

Таким образом, с использованием имени авторитетной площадки из страны был налажен стабильный канал вывода теневых капиталов и легализации их на Западе. Немецкая банковская «стиралка» работала в Москве до апреля 2015 года. С ее помощью, по оценке международных надзорных финансовых органов, удалось отмыть более 10 миллиардов долларов.

Странные транзакции осенью 2014 года привлекли внимание ЦБ РФ, который рекомендовал немецким коллегам провести проверку. Поводом для беспокойства российской стороны стало то, что как раз в это время были отозваны лицензии у ряда кредитных и брокерских компаний, проводивших до этого регулярные финансовые операции с DB.

Руководство «Дойче банка», стараясь до последнего не выносить сор из избы на фоне затянувшегося кризиса и других громких скандалов, только через полгода было вынуждено признать, что московский филиал был замешен в нечистоплотных сделках. По итогам внутреннего расследования были отстранены от работы, а затем и уволены несколько сотрудников DB в Москве, включая Тима Уизвелла. Его отдел расформировали, банк вообще прекратил работать с российскими ценными бумагами.

Несмотря на то, что в расследование аферы по отмыванию русских денег включились национальные надзорные финансовые органы США, Англии и Германии, по-прежнему оставался открытым вопрос, чьи капиталы выводились из России с помощью немецких банкиров.

Это породило различные спекуляции в прессе. Так, журнал The NewYorker, ссылаясь на незваного русского банкира, утверждал, что большая часть денег принадлежала «чеченцам со связями в Кремле». В свою очередь издание Financial Times выдвинуло предположение о том, что главными бенефициарами «зеркальных сделок» могли быть близкие к президенту Путину братья Ротенберги. В других публикациях мелькала фамилия теневого финансиста Александра Григорьева, подозреваемого в нелегальном выводе за границу 46 млрд. долларов.

Однако банкиры и расследователи, не подтверждая и не опровергая журналистскую информацию, строго хранили молчание. В то время, пока СМИ гадали о принадлежности денег, руководство DB вело интенсивные переговоры с американцами и англичанами на предмет того, чтобы по возможности скорее замять скандал и перевернуть еще одну грязную страницу своей истории.

И, как показывает практика, им это удалось.

«Дойче банк», получив финансовое наказание от надзорных органов, теперь вправе, ссылаясь на банковскую тайну, игнорировать все запросы журналистов относительно отмывания русских денег.

Сомнительно и то, что официальные российские органы проявят рвение в поиске всех участников «конвертирования» рублей на западную валюту. В крайнем случае, все дело может ограничиться второстепенными стрелочниками.

Правда, еще есть надежда на расследование со стороны минюста США, которое пока никак не прокомментировало решение нью-йорского департамента финансовых услуг. Хотя и она является призрачной в свете успешного для немецких банкиров разрешения дела о выплате рекордной суммы за участие в 2008 году в ипотечных махинациях, повлекших за собой мировой финансовый кризис. Вместо ранее обозначенных рекордных 14 миллиардов DB заплатит в американский бюджет 3,1 миллиарда долларов и еще 4,1 миллиарда долларов компенсирует в течение пяти лет пострадавшим юридическим и физическим лицам