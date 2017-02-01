Газ пахнет ипритом

В конце недели почти встык прозвучали два на первый взгляд совершенно не связанных друг с другом заявления. Аркадия Дворковича — о том, что долг Беларуси за газ достиг 550 миллионов долларов. И Александра Лукашенко — о том, что братская Украина воюет за свою независимость, а некими силами сегодня ставится под вопрос суверенитет и белорусского государства.

Казалось бы, где Украина и где белорусский долг? Там же, где бузина и дядька. Но в действительности это был новый обмен выстрелами в нефтегазовой войне России и Беларуси.

26 января белорусская делегация тайно вылетела в Москву на очередной раунд переговоров о цене на газ и поставках нефти. Эти безрезультатные переговоры идут уже год: впору ситцевый юбилей отмечать и подарками обмениваться. Пожалуй, это самый затянувшийся конфликт в истории белорусско-российских отношений. Раньше хотя бы временные, компромиссные решения, неудобные для одной, а иногда и для обеих сторон, принимались. На этот раз переговоры каждый раз остаются тупиковыми. Вот только белорусский газовый долг растет с каждым днем.

Если в июне речь шла о 200 миллионах долларов, то сегодня Беларусь должна России уже 550 миллионов. Беларусь платить отказывается, требуя пересмотра цен задним числом. Россия в ответ сокращает беспошлинные поставки нефти, которые всегда давали белорусскому государству основной валютный доход за счет ее переработки и перепродажи нефтепродуктов на Запад. В прошлом году Россия сократила поставки на четверть (18 миллионов тонн вместо оговоренных 24 миллионов) и угрожает продолжить сокращение до полной оплаты газового долга. Но полмиллиарда долларов Беларуси взять неоткуда: раньше все белорусские дыры затыкала Россия, а теперь все по-другому.

Аркадий Дворкович, объявив новую цифру газового долга, кратко прокомментировал российским журналистам итоги очередных переговоров с белорусской стороной: «Прогресса нет. Аргументация не меняется. Меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых. Мы в любом случае настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее».

Напомним: в межгосударственном договоре от 2011 года закреплена такая формула газового ценообразования для Беларуси: цена для Ямало-Ненецкого автономного округа плюс доставка до границы Беларуси и хранение в российских газохранилищах — в итоге выходит 132 доллара за тысячу кубометров. Беларусь же настаивает на формуле «стоимость газа на рынке Германии минус стоимость транспортировки по польскому и белорусскому участкам газопровода «Ямал — Европа» и экспортной пошлины» — итого 73 доллара. Разница почти двукратная. С прошлого года Беларусь, не добившись снижения цены во время переговоров, начала в одностороннем порядке платить по собственной формуле — отсюда и 550 миллионов долларов долга.

В тот же день, когда белорусская делегация в очередной раз ничего не добилась в Москве, Александр Лукашенко в Минске вручал дипломы докторам наук. На встрече с учеными он сказал: «Беларусь получила свою независимость слишком дешево. Всем народам пришлось воевать, а сегодня борется наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику — не в военной сфере, не в политической». Собственно, все акценты расставлены. «Всем народам пришлось воевать, а сегодня борется наша братская Украина» — это не только демонстративный каминг-аут, это еще и знак равенства между понятиями «воевать» и «бороться». А «наша борьба за независимость проходит через экономику» — признание войны. Конечно, никакой политики: только нефть, газ и братская Украина как пример стойкости.

Вообще-то не просто дешево, а задаром, если быть честными. И два десятка лет Александр Лукашенко делал все, чтобы Беларусь от непосильного гнета в виде независимости избавить.

Если Россия, как это всегда бывало, простит долг, — снова начнутся пламенные речи о Брестской крепости, которая будет стоять насмерть на пути НАТО. Если продолжит требовать долг — здесь, в Минске, брови станут гуще, складка между ними резче, а речи обретут фултонские интонации.