В ноябре прошлого года активисты с украинских сайтов «Информнапалм» и «Апостроф» обнаружили, что Министер­ство обороны РФ разместило на российском официальном сайте госзакупок тендер на 4162 вагона для перевозок по Белоруссии в 2017 году. Там же были обнаружены плановые цифры армейских перевозок в Казахстан, Армению, Приднестровье, требовавшие совокупно нескольких сотен вагонов. Четыре с лишним тысячи для Белоруссии требовали объяснений, и их дали. Свое толкование ситуации на 9 тысяч печатных знаков с картами, схемами и таблицами (желающие могут называть это аналитическим материалом) украинцы написали за несколько дней.

Согласно собранным ими мнениям, 4162 российских военных вагона на родине «Песняров» в 2017 году означают:

— развертывание стратегической группировки МО РФ в Белоруссии;

— подготовка к прорыву запланированной НАТО блокады Калининграда, о которой много толковали военные эксперты и люди, выдающие себя за них;

— строительство стратегической авиабазы (осуществление заброшенного совместного проекта);

— грядущий захват Украины. О таких приготовлениях, с учетом возможных планов передислокации российских частей на белорусскую границу, прошлым летом заявил министр обороны Украины Полторак;

— захват Белоруссии с помощью автомагистрали Гомель—Брянск и железной дороги Гомель—Унеча;

— вторжение ВС РФ на Украину со стороны Гомельской области.

Практически мгновенно тревожные новости были опубликованы в Польше, оттуда попали в Белоруссию и Россию (всего в кампании приняло участие более 20 СМИ). «Новой газете» тоже было интересно: зачем столько вагонов? Мы обратились к одному из заместителей Шойгу, обладающему железнодорожными тайнами. Он ответил быстро: «Вагоны всегда ездили куда надо и впредь будут ездить за тем, за чем надо!» Лично на меня этот ответ произвел сильное, скорее положительное впечатление, но кое-какие вопросы все-таки остались. И редакция направила официальный запрос.

Свой ответ Министерство обороны РФ писало 55 дней. Этот образец внушительных штабных формулировок содержит всего четыре сложносочиненных предложения, которые уверенно вышибли подпорки из-под схем и сложных построений украинского первоисточника. Я могу только гадать о движении нашего запроса в недрах военного ведомства. Прошли новогодние праздники, которые так любят в России, Белоруссии и на Украине. Поляки получили дополнительный контингент войск НАТО и успокоились. Белорусам, судя по главным новостям в социальных сетях, тоже надоело ждать наступления по шоссе Гомель—Брянск. Украинские информационные ресурсы нашли более перспективные темы. И тут наши военные вышли на поле боя:

«В рамках мероприятий боевой подготовки в 2017 году министерствами обороны России и Белоруссии спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2017».

Ориентировочный объем воинских железнодорожных перевозок в рамках проведения данного учения составит около 4 тысяч вагонов (2 тысячи вагонов в район проведения и 2 тысячи вагонов — обратно).

При этом объем воинских железнодорожных перевозок 2017 года соизмерим с объемами перевозок в рамках проведенных на территории Белоруссии учений прошлых лет: «Запад-2009» — более 6 тысяч вагонов, «Запад-2013» — почти 2,5 тысячи вагонов.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад» проводятся раз в 4 года (начиная с 2009 г.)».

Попутно выяснилось, что учения поочередно проводятся то у нас (без вагонов), то у них (с вагонами). А до специального постановления от 2015 года финансирование перевозок на белорусско-российские учения вообще не отражалось на сайте госзакупок. Очевиден стал и примененный украинцами метод: достаточно указать, что на прошлых учениях использовали 200 вагонов, а не 6 тысяч, и Европа начнет в волнении глотать валидол.

И все же, если предположить, что воинский эшелон из Смоленска в Гродно вовсе не литерный, а движется со скоростью состава с лесом-кругляком (11 км/ч, как уверяют нас самые ярые критики РЖД), то на границу с Польшей он выкатится через двое с половиной суток. Но можно ведь наплевать на дорогой моторесурс двигателей, и техника своим ходом дойдет по шоссе за 15 часов. Если солдаты будут двигаться пешими колоннами по 6 часов в день, с перерывами на концерты художественной самодеятельности, то знаменосцы вступят в Гродно через 22 дня.

Я по-человечески счастлив, что оккупация Беларуси и наступление на Чернигов со стороны Гомеля отменяется. Но если бы мы сообщили об этом читателям в декабре, для многих новогоднее застолье прошло бы веселее. Надеюсь, в наступившем году скорость работы пресс-центра Минобороны России превысит скорость движения его пеших колонн. Ведь подавляющее большинство противостоящих ему интернет-партизан работают не за зарплату. У них мотивация и скорости другие.