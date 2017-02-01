Лечиться лучше в «Тишине»

На момент подписания номера, 31 января, стало известно, что бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых 31 января этапировали из СИЗО «Лефортово» в «Матросскую Тишину». «Такое решение приняла медкомиссия, которая осмотрела его на днях», — ​сообщила «Новой газете» член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Как сообщил, в свою очередь, Меркачевой заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, накануне, в понедельник 30 января, Белых осмотрела комиссия и приняла решение госпитализировать его в больницу «Матросской Тишины», куда проконсультировать его приедут гражданские медики — ​в частности, флеболог и эндокринолог.

«В Матросской Тишине» больше возможностей оказать адекватную медпомощь. До этого лечение не давало положительного эффекта», — ​сказал «Новой» адвокат экс-губернатора Николай Грохотов, отметив, что посещал Белых 26 января, и тот по-прежнему жаловался на состояние здоровья.

Информацию о переводе Белых «Новой газете» подтвердила и его невеста Екатерина Рейферт. «Я ранее просила у администрации «Лефортово» провести обследования, в частности, вызвать эндокринолога», — ​отметила она.

Медкомиссия, осмотревшая Белых, признала его состояние «удовлетворительным», но подтвердила наличие хронических заболеваний. Ему разрешили держать в камере глюкометр, чтобы он мог самостоятельно следить за уровнем сахара в крови.

Во ФСИН заверяют, что в «Матросской Тишине» экс-губернатору проведут комплексное обследование. Также ведомство отмечает, что их сотрудники отправили запрос в департамент здравоохранения Москвы о направлении лучших специалистов в этой области для осмотра экс-губернатора и лечения его ноги, которая фактически отнялась.

Напомним, Никита Белых пожаловался на ухудшение здоровья на прошлой неделе. «У меня изначально на фоне невралгии произошло защемление нерва, на него, видимо, наложилось варикозное расширение вен. В общем, я точно сам не понимаю, что произошло. Но по факту не могу наступать на ногу. Меня осмотрели тюремные хирург и невропатолог. Я пью все таблетки, что они прописали, но не помогает. По-моему, они мне просто дают обезболивающие, чтобы я спал (ведь до этого не мог даже заснуть от боли). Я из-за них в таком странном состоянии: сложно собраться, все время сонный, лежу», — ​рассказал тогда Еве Меркачевой экс-губернатор.

Невеста экс-губернатора, в свою очередь, напомнила, что ей не разрешали передать Белых аналоги медицинских препаратов.