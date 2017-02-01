Политкорректный реализм

Тут на днях со мной случился грипп. И, поскольку мозги мои были плохи, я потратила время на то, чтобы посмотреть кучу всякого голливудского экшена, который я время от времени покупала, да так и складывала в коробку до лучших времен — как выяснилось, до гриппа.

И когда я посмотрела эти фильмы, один за другим, — я, знаете ли, пришла в изрядное изумление.

Первое кино, которое я посмотрела, было White House Down любимого мной Роланда Эммериха. В фильме группа террористов захватывает Белый дом, а президента, как водится, после ряда искрометных схваток спасает один-единственный человек, случайно оказавшийся рядом — экс-офицер полиции.

Фильма была захватывающая и снята замечательно. Немного меня — даже с учетом моего слегка вегетативного состояния — напрягал только сюжет. Дело в том, что террористы в фильме были не какие-нибудь неполиткорректные исламские террористы, а наймиты кровавого военно-индустриального комплекса, желавшие покончить с прогрессивным чернокожим президентом США Джеймсом Сауэром за то, что он хочет подписать мирный договор с Ираном и тем самым лишить кровавый американский ВПК причитающейся ему доли прибыли. И террористы эти имели союзника на самом верху власти в лице человека, который после убийства президента и вице-президента принимал бразды правления и должен был тут же нанести удар по мирному Ирану.

Вы, конечно, скажете, что это условность и что никто не требует от стрелялки правдоподобного сюжета.

OK. Поехали дальше.

Следующий фильм, который я посмотрела, был I am Wrath с Джоном Траволтой. Сюжет у него был классический — у отставного суперспецназовца гнусные отморозки из уличной банды, торгующей наркотиками, убивают жену, полиция отпускает подозреваемых, и он идет мстить. Стрельбы было много, экшен был увлекательный, и снова немного мне мешал только сюжет.

Дело в том, что гнусные отморозки из уличной банды действовали ни более ни менее, как по приказу губернатора, а губернатор отдал приказ потому, что он хотел проложить через штат трубопровод, а покойница написала заключение по охране окружающей среды, из которого вытекало, что трубопровод будет этой самой среде угрожать.

Вы, конечно, удивитесь, зачем губернатору прибегать к таким радикальным мерам, если можно просто заказать двадцать других отчетов?

Но тогда теряется вся прелесть сюжета, который живо напоминает нам о борьбе американских «зеленых» против строительства нефтепровода Keystone. Эти купленные нефтяниками губернаторы — они такие. Они убивают авторов энвайронменталистских отчетов и сотрудничают с торгующими наркотиками отморозками, а подружки их сыновей умирают от передоза кокаина.

К этому моменту я заподозрила, что радикальные исламские террористы исчезли из голливудского кино как класс — так же, как они исчезли из инструкций ЦРУ и ФБР. С той только разницей, что из инструкций их велел удалить лично президент Обама, а вот из голливудских сюжетов они исчезли благодаря самоцензуре.

Тут-то я и посмотрела третий фильм, London Has Fallen. Сюжет его был нехитрый. Террористы взрывают пол-Лондона вместе со всеми европейскими лидерами, и уцелел в этой разрухе один-единственный американский президент, за которым террористы гоняются по опустевшему Лондону полтора часа экранного времени. Спасает президента, естественно, опять один бессмертный охранник.

Петр Саруханов / «Новая»

Смотреть за приключениями бессмертного охранника было весело и интересно, и немного мне мешало только одно.

Во-первых, кино начиналось с того, что кровавая американская ракета, посланная Пентагоном, уничтожает мирную свадьбу где-то в Пакистане, чтобы убить всего одного человека — некоего Баркави.

Мне это мешало потому, что это не просто неправда — это стандартная исламистская пропаганда. Президент США Билл Клинтон как минимум трижды отказался дать команду на уничтожение Бен Ладена, потому что рядом находились другие люди. Чтобы мирную свадьбу взорвали радикальные исламские террористы — это ради бога. Талибы прикрывались свадьбой, чтобы в свадьбу попали по ошибке — это было. Но чтобы военные США уничтожили свадьбу ради одного человека — это не просто вранье.

Это пропаганда радикальных исламских террористов, вроде мальчика, распятого в Славянске. Это — фейк. Как-то странно видеть голливудский фильм, транслирующий главный пропагандистский штамп талибов, который прямо противоположен действительности.

Во-вторых, этот самый Баркави, ради которого расстреляли свадьбу, — почему-то не является, согласно сценарию, ни террористом, ни исламистом, упаси боже. Он является торговцем оружия. Вот такая история, понимаете: США уничтожили мирную свадьбу, чтобы убить торговца оружием, а торговец оружием потом, чтобы отомстить, собрал несколько сотен смертников.

Ну и, в-третьих, как вы понимаете, дело было не только в ближневосточном торговце оружием. Но и в том, что некий агент МИ 6, чистокровный бритт, предал американского президента — зачем? Правильно, потому что «мы окружены врагами, а на нас сокращают ассигнования». То есть и здесь без белых нацистов не обошлось.

Кейс London Has Fallen особенно интересен потому, что в предыдущих двух фильмах следование здравому смыслу убило бы сюжет. Здесь же наоборот. Если человека, устроившего теракт посереди Лондона с использованием нескольких сотен смертников, назвать «радикальным исламским террористом», а не «ближневосточным торговцем оружия», сюжету это нисколько бы не помешало.

Я в данном случае не о том, кто что пишет в глупой стрелялке. Я о том, что эта стрелялка была отцензурирована, и это просто бросается в глаза. Просто видно, как продюсер черкает везде в сценарии слово «исламский террорист» и заменяет его на политкорректное «торговец оружием». И вписывает талибскую пропаганду про уничтоженную свадьбу и фашиста из МИ 6.

Прелесть всей этой истории придает то, что London Has Fallen — это франшиза, первый фильм которой, Olympus Has Fallen, повествовал о захвате Белого дома… северными корейцами.

На мой взгляд, это удивительный момент. Когда речь идет об одном отдельном фильме, это не бросается в глаза, но когда речь идет о статистике, она поражает. Теракты в голливудских фильмах отныне совершают исключительно фашисты, нацисты, антиэнвайронменталисты, американский ВПК, мечтающий вдарить по мирному Ирану, и, в крайнем случае, ближневосточные «торговцы оружием».

По аналогии с социалистическим реализмом это можно назвать политкорректным реализмом.