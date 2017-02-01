Кто распоряжается нашими судьбами

На днях Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела дело судьи Десятого арбитражного апелляционного суда Сергея Мальцева. Обратилась в ВККС бывшая гендиректор нефтяной компании, которая подробно рассказала, как судья фактически стал этой компанией управлять и грозил заявительнице уголовным преследованием, если будет «трепыхаться». Она утверждает, что ежеквартально судья Мальцев получал 1,5—2 миллиона руб­лей в качестве дохода от компании. ВККС лишила судью Мальцева мантии, свою вину судья не признает и уверяет, что стал жертвой мести и предательства. Что будет дальше — будем внимательно смотреть.

А вот еще скандал в Свердловской области, где от уголовного преследования скрылся судья Михаил Виноградов. Все началось прошлым летом, когда ФСБ провела в Асбесте спецоперацию по задержанию судьи. В машине судьи нашли деньги: 6 миллионов рублей.

Виноградов рассказал, что машина его, но деньги, конечно, нет, — надо же такому случиться, что перед спецоперацией на его авто ездил не он, а его помощник, который и получил деньги от неких «черных риелторов», дело которых рассматривал Виноградов. Это были деньги за оправдательный приговор. Судья сказал, что на самом деле он бы их посадил, конечно. Михаил Виноградов не стал дожидаться лишения статуса и ареста, а быстро уехал за пределы России и разговаривает с журналистами на фоне пальм. В Асбесте у него остались жена и двое детей.

К концу года в Асбесте сложилась невероятная ситуация: досрочно прекратил полномочия и.о. председателя городского суда, другие судьи тоже начали увольняться на всякий случай. В результате из 10 судей, что работали в Асбесте в начале прошлого года, в городе осталось шестеро, из них четверо срочно ушли в отпуск. Судите, как хотите.

А вот случай во Владимире, где уже больше года судят судью Анну Хохлову. Ее обвиняют сразу по нескольким пунктам, но всё — взятки и посредничество. Вот один эпизод: судья согласилась с интересным предложением адвоката пересмотреть приговор Мосгорсуда осужденному за убийство по найму к 13 годам колонии. Пересмотрела за 450 тысяч рублей, скинув осужденному 2,5 года. Другой эпизод — не продлила арест гражданке, до задержания находившейся в розыске, заменив ей меру пресечения на залог, за что получила вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Гражданка, кстати, скрылась, не будь дурой.

Уже будучи в отставке, судья Хохлова договорилась с адвокатами осужденного на длительный срок за убийство, что снизит ему срок за 600 тысяч рублей, передав часть денег действующим коллегам. Вот на этом месте судью и задержали. Прямо-таки жаль, что именно на этом месте, а не в момент передачи денег коллегам. Видимо, решили не зачищать владимирские суды под корень. Должен же кто-то работать, чтобы не получилось, как в Асбесте.

Начала уже забываться и история московской судьи Ирины Барановой, на которую спецслужбы обратили внимание, прослушивая телефонные переговоры некоего бизнесмена Чернова. Чернов обвинялся в рейдерском захвате здания в центре Москвы и получил девять лет. Но рейдерские захваты без судов не обходятся: из прослушки вытекало, что Чернов дал взятку судье Барановой (не меньше 100 тысяч евро, но вроде больше), чтобы она склонила другую судью к вынесению решения в пользу Чернова. Ирина Баранова уехала в Майами и никаких сведений о ее дальнейшей судьбе в публичном пространстве нет, равно нет никаких сведений и о судьбе той самой другой судьи.

Или вот еще скандальная история. Депутаты Госдумы прошлого созыва Денис Вороненков (КПРФ) и Мария Максакова («Единая Россия») уехали в Киев и рассказывают тамошней прокуратуре, кто и как готовил аннексию Крыма. Какой сюрприз.

Между тем «Русь Сидящая» знает с пяток уголовных дел по экономике, по которым проходил товарищ Вороненков и по которым другие граждане уверенно сидят. Но его отмазывали — свой. Как и отмазывали предыдущего супруга депутата (тогда) Марии Максаковой, авторитетного предпринимателя Владимира Тюрина (он же Тюря, Тюрик, Батя, Киномеханик), называемого в СМИ вором в законе. Несколько лет назад его арестовали, посадили в Бутырку, потому что его экстрадиции требовала Испания за отмывание денег, но «Единая Россия» вступилась за отца двоих детей, члена партии, и Тюрю отпустили, а добрые тюремные врачи еще и справку ему выписали — насморк у человека, не может сидеть, особенно в Испании. Выпускала его лично судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко, ныне дослужившаяся до председателя суда.

А вот история про Мосгорсуд. Помни­те дело беглого банкира Сер­гея Пугачева и его Межпромбанк? Пугачева обвиняют в хищении средств банка и выводе их из России. В деле фигурируют инвестиционные договоры, схемы использования «технических компаний», решения кредитного комитета и т.д. Могут ли проекты будущих сделок пройти мимо юридического департамента банка? Кто ж его возглавлял, давайте посмотрим: с 1994 года юрисконсультом, начальником отдела, начальником Управления правового обеспечения, а потом зампредом Межпромбанка по правовым вопросам работала Галина Аванесова. Ныне знаете кто? Судья Мосгорсуда.

И вот эти люди распоряжаются нашими судьбами. Кто-то скажет, что не все такие. Ну, значит, кому-то повезло.