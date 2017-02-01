Смешная девчонка

Зрители и критики поделились на поклонников и противников фильма, продолжающего завоевывать мир. Название превратилось в мем. Среди причин «нового языка искренности» — точный выбор актеров, которые вместе с режиссером Шазеллом модернизировали жанр, сохранив при этом его беззастенчивую романтику и даже некоторую старомодность. Но, пожалуй, самой бесспорной стала роль Эммы Стоун, в которой и одержимость, и внутренний конфликт, и компромисс.

Конечно, фанатки секс-символа Голливуда Райана Гослинга со мной не согласятся. Но именно Стоун, на мой взгляд, ее «скромное обаяние», раскрепощенность и безыскусность ее Мии, ее сияющие глаза, ее неправильный с сипотцой голос, ее меланхолия — главный магнит фильма. Эмма Стоун и Райан Гослинг уже в третий раз составили дуэт после «Этой дурацкой любви» и «Охотников на гангстеров». Любопытно, что здесь они «спелись» волей случая. Главные роли в «Ла-Ла Ленде» должны были играть Майлз Теллер и Эмма Уотсон.

Музыкант и старлетка мечтают об успехе в Голливуде. Пластинка, истертая до дыр. Гослинг и Стоун рассказывают историю об американской мечте по-своему. Отчасти рассказывают про себя.

Ей 28. Из семьи домохозяйки и подрядчика в строительном бизнесе, живущих в небольшом городке Аризоны. История Мии — это, конечно, ее сюжет.

Превращение ученицы католической школы — в голливудскую звезду. В промежутке между этими «станциями» — маленький городской театр, сериалы, молодежные и музыкальные комедии, вроде «SuperПерцев» или «Мальчикам это нравится». В ее репертуаре причудливый калейдоскоп: школьницы, призраки и даже австралийская овчарка («Мармадьюк»). Натуральная блондинка меняет цвет волос и роли, как перчатки, превращаясь из «Отличницы легкого поведения» — девственницы с дурной славой — в новую подружку Человека-паука. И потом еще со свойственной себе самоиронией комментирует: «Ну сложная в общем роль «с падениями и раскачиваниями».

Чувство юмора и смешливость Стоун известны всему Голливуду. На церемонии премии «Оскар» она в паре с Беном Стиллером объявляла лауреатов в номинации за «Лучшие визуальные эффекты». Прежде чем назвать имя победителя, Стоун устроила целое представление, переиграв самого Стиллера. Когда же тот попытался в ответ съязвить, Эмма срезала его воспоминанием о недавнем выходе звезды комедий на оскаровскую сцену в образе синего существа из «Аватара» с хвостом.

Свою любимую собаку Эмма назвала Элви — именем персонажа фильма «Энни Холл» обожествляемого ею Вуди Аллена. Потому что ее собака тоже невротик и тоже живет в Нью-Йорке. «Вообще смех с детства ассоциируется у меня с любовью и взаимопониманием», — говорит актриса. Могла ли она поверить в свое счастье, когда ее кумир Вуди Аллен пригласил ее сниматься в «Магии лунного света», а потом еще и в «Иррациональном человеке». Она так нервничала на съемках, что порой ее начинало тошнить, и успокаивали лишь мысли о собаке Элви.

Съемки в четырежды оскароносном «Бердмэне» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, фильме об истинной цене и природе актерской славы, стали для нее, по ее словам, душераздирающей и веселой работой. И хотя сама Эмма не удостоилась «Оскара», как забыть ее дерзкую и ранимую Сэм, отверженную дочь актера, для которого главное — профессия.

Похоже, как и Миа в «Ла-Ла Ленде», она может сама написать для себя роль. Среди увлечений Эммы Стоун — веб-дизайн и продвинутая вёрстка HTML. Читает Набокова. Мечтает о продюсерстве. И никоим образом все это не мешает сниматься для глянцевых обложек в соблазнительных нарядах.

Эмма Стоун — высоковольтная линия. Снежное лето — как первая глава «Ла-Ла Ленда». Сдержанна, не пафосна. Звезда человеческого масштаба. Интервью может назначить в кафе обычного торгового центра. Насмешливая, свободная, самостоятельно мыслящая. Как и ее героиня, полагает, что от мечты есть смысл отказаться, когда у тебя в этом есть необходимость: нужно оплачивать счета или кормить детей.

Скорее всего, в ее коллекции наград в ближайшее время появится и «Оскар». И кажется, это никак не изменит Эмму Стоун. Она знает, что никакие трофеи не являются залогом долгой жизни в профессии: «В Голливуде всё быстро меняется. Сегодня тобой восторгаются, пачками посылают тебе сценарии, завтра — ты всеми забыт. Лично для меня в этом круговороте важнее всего не построить успешную карьеру, а просто сделать в моей профессии нечто стоящее». Она продолжает работать, не забывая мамин мудрый наказ: «Если ты уже подошел к мосту, его надо перейти. Поэтому я всегда и во всем стараюсь видеть перспективу».