«Самое точное и честное знание»

В Петербурге состоялась презентация книги «Такая разная война…» — сборника военных писем, личных документов, фотографий и рассказов о буднях фронтовиков и блокадников. Книга написана по следам акции «Бессмертный полк». Материалы для книги предоставили сами участники «Бессмертного полка» — дети и внуки солдат, не вернувшихся с войны. Издание представили в Центре чтения Российской национальной библиотеки накануне очередной годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

— Идея такой книги давно витала в воздухе, — рассказала одна из инициаторов проекта, генеральный директор издательства «Северная звезда» Маргарита Тоскина. — Не возникло никаких проблем со сбором материала, когда мы затеяли это дело. Каждый день приходило по несколько писем. Но все сразу я читать не могла, потому что над каждым плакала. Никогда и нигде я не встречала столько боли, любви и искренности. Эта книга отличается от множества произведений о войне не только своим детальным описанием фронтового и блокадного быта, но именно пронзительностью изложения: как люди жили, как выживали.

Писем с человеческими историями, фотографиями и документами из семейных архивов набралось в итоге не на одну книгу, а уже на три. Но издана пока всего одна, и то исключительно за счет издательства «Северная звезда».

— Мои сотрудники работали над книгой бесплатно, мы потратили около 150 тысяч рублей на тираж в 500 экземпляров, но это ничтожно мало, — добавляет Тоскина.

По одному экземпляру подарили авторам. Несколько томов скоро уйдут в: РНБ, Центральную городскую публичную библиотеку им. Маяковского, в Президентскую библиотеку, в Библиотеку имени Ленина, несколько — в Музей обороны и блокады Ленинграда и в Музей Ольги Берггольц. Однако создатели проекта мечтают о том, чтобы такая книжка имелась в каждой школьной библиотеке Петербурга. Авторы издания на презентации неоднократно повторяли, что «Такая разная война…» адресована в большей степени тем, кто только начинает что-то узнавать о войне и о блокаде.

— Здесь сконцентрировано самое честное знание, которое можно получить о том тяжелом времени. Все написано ровно так, как было, — подытожила одна из соавторов Елена Ключко, дочь Нины Шургаевой, медсестры в блокадном Ленинграде. — И этот наш труд ради правды и ради памяти больше важен уже не нам и даже не нашим детям, многие из них тоже хорошо информированы, все это важнее уже для наших внуков, чтобы они знали и помнили.

— Внучка одной моей знакомой, 15-летняя девочка, в силу разных обстоятельств учится сейчас в Амстердаме, — рассказала еще один из инициаторов проекта, дочь Даниила Гранина Марина Чернышова. — На днях она звонила бабушке и рыдала в трубку. В школе девочка выступила с сообщением о жизни в блокадном Ленинграде, говорила о том, что ей лично довелось прочесть, узнать, услышать, а ей никто из сверстников не поверил. А я тоже вспомнила: когда мой отец с Адамовичем собирали материал для «Блокадной книги», меня эта тема не интересовала вообще. Казалось, война, блокада — это где-то давно, далеко… Но каждый раз, когда папа и Адамович делились впечатлениями о том, как им удалось уговорить кого-то рассказать о жизни в блокадном городе, я в себе неожиданно обнаруживала совершенно новые чувства: сопереживание, желание соприкоснуться… А недавно нас с отцом пригласили на постановку эпизода из «Блокадной книги» (по дневнику Юры Рябинкина) в Свято-Владимирскую школу при Новодевичьем монастыре. После просмотра Даниил Александрович спросил у постановщика: почему он выбрал именно эту литературную основу? И режиссер изрек удивительную вещь: «Мы хотели поставить что-нибудь о чуде». Понимаете, в каждой семье есть истории о чудесных спасениях, о том, что, когда никаких надежд не остается, вдруг происходит чудо, и оно дарует жизнь. Такие чудеса должны дойти до всех, ведь в повседневной жизни мы их почти не замечаем.