Омбудсмен РФ выступила против экстрадиции блогера Лапшина

Российского блогера Александра Лапшина задержали в Минске еще в декабре. Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала недопустимой экстрадицию Лапшина. «Новая газета» разобралась, в чем обвиняют фотографа.

С чего все началось?

Блогера Александра Лапшина, известного под псевдонимом Puerrtto, задержали 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана. В конце декабря стало известно, что его арестовали на два месяца — такой срок нужен правоохранительным органам Азербайджана, чтобы подготовить документы об экстрадиции. Уже 20 января прокуратура Белоруссии согласилась экстрадировать Лапшина в Баку. На обжалование этого решения у блогера было две недели. Однако 26 января суд отклонил апелляцию. Заседание было закрытым. Консулов России и Израиля на него не пустили (Лапшин является гражданином трех государств: России, Украины и Израиля — ред.). Александр Лапшин находится в минском СИЗО №1.

«Его забрали ночью из гостиницы, увезли в Первомайское РУВД Минска. Пока его везли. Он успел позвонить мне, пока его везли. Позднее они (полиция — ред.) мне назвали статьи, дальше полезла в кодекс Азербайджана. В эту же ночь я обратилась в консульство России и Израиля. На следующий день нашла адвоката, мы выработали позицию: ни в РУВД, ни другие госорганы не имеют права задавать ему вопросы без адвоката», — рассказала «Новой газете» подруга блогера Екатерина.

В чем обвиняют?

Правоохранительные органы Азербайджана обвиняют Александра Лапшина в нарушении двух статей Уголовного кодекса республики. В частности, 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Баку обвиняет блогера в том, что он посетил в апреле 2011 и в октябре 2012 года территорию Нагорного Карабаха, который Азербайджан считает собственной территорией. Помимо этого, по мнению Баку, Лапшин «пропагандировал сепаратистский режим», а 6 апреля и 29 июня этого года опубликовал записи, «призывающие к нарушению территориальной целостности» республики.

Сам Лапшин в этом году побывал в Азербайджане, несмотря на то, что внесен в черный список МИД республики, туда попадают лица, посещавшие Нагорный Карабах. Блогер въехал в Азербайджан с территории Грузии, предъявив украинский паспорт. В базе нежелательных лиц он значится как Aleksandr Lapshin, а в украинском паспорте — Олександр.

«Сейчас дело зашло уже слишком далеко. 17 января прокуратура вынесла решение об экстрадиции. Несмотря на то, что Белоруссия и Россия, союзные государства. Согласно статье 14 договора о Союзном государстве, граждане государств-участников имеют такие же права, как и граждане Союзного государства», — говорит Екатерина.

По ее словам, в обвинении появилась новая статья, которой не было ранее.«Мы не понимаем, откуда взялось новое обвинение — «создании организованной преступной группы из неустановленных лиц». Суд в Азербайджане суд уже прошел, не должно быть нового обвинения», — продолжает она.

Екатерина указывает, что в решение об экстрадиции было много несостыковок. В частности, с ошибкой было написано и название суда. Дело Лапшина рассматривал Наримановский суд Баку, а в решении было указано — Насиминский.

«Заседание проходило в закрытом режиме. Накануне суда Александр был очень удивлен, когда адвокаты пришли к нему и рассказали о заседании, потому что ему не прислали повестку. Решение о его участии было принято перед судом. Тогда же адвокаты посмотрели материалы дела. Они дали подписку о неразглашении. На заседании все доводы адвокатов отмели, суд решил, что жалобу надо отклонить», — сказала Екатерина.

Защита намерена обращаться в Верховный суд Белоруссии и в Комитет по правам человека ООН.

Реакция

Против экстрадиции выступили МИД Израиля и России. Глава российского ведомства Сергей Лавров заявил, Москва не согласна с экстрадицией задержанных в том или ином государстве россиян в третью страну. Он также напомнил, что Россия и Белоруссия — союзные государства.

«И одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового пространства и миграционного пространства. Это требует, среди прочего, определения единых списков лиц, которые нежелательны. Но это также требует единой политики в области экстрадиции», — сказал Лавров.

Представитель посольства России в Белоруссии Игорь Карягин получил разрешение посещать Лапшина неограниченное количество раз.

Адвокат Каринна Москаленко призвала российских чиновников не допустить выдачи блогера Азербайджану. Она обратилась к главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

«Российская Федерация и Республика Беларусь — два независимых государства, но в 2000 году произошло их историческое объединение. Это было добровольным объединением государств для наиболее полной реализации общих целей и устремлений двух братских государств, их исторических, идейных и нравственных ценностей. Пришло время понять, было ли это объединение истинным, подлинным, или профанацией, искусственным актом политиканства. Пришло время проверить наши страны на "союзность", единство и взаимоуважение интересов друг друга», — пишет Москаленко.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала недопустимой выдачу гражданина России, сославшись на Конституцию.

«Это прямо установлено частью 1 статьи 61 Конституции РФ: "Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству". Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах"», — сказано в заявлении Москальковой.